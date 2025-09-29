报价部分
货币 / BNAIW
BNAIW: Brand Engagement Network Inc - Warrant

0.0158 USD 0.0019 (10.73%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BNAIW汇率已更改-10.73%。当日，交易品种以低点0.0157和高点0.0176进行交易。

关注Brand Engagement Network Inc - Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BNAIW股票今天的价格是多少？

Brand Engagement Network Inc - Warrant股票今天的定价为0.0158。它在-10.73%范围内交易，昨天的收盘价为0.0177，交易量达到8。BNAIW的实时价格图表显示了这些更新。

Brand Engagement Network Inc - Warrant股票是否支付股息？

Brand Engagement Network Inc - Warrant目前的价值为0.0158。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-70.74%和USD。实时查看图表以跟踪BNAIW走势。

如何购买BNAIW股票？

您可以以0.0158的当前价格购买Brand Engagement Network Inc - Warrant股票。订单通常设置在0.0158或0.0188附近，而8和-10.23%显示市场活动。立即关注BNAIW的实时图表更新。

如何投资BNAIW股票？

投资Brand Engagement Network Inc - Warrant需要考虑年度范围0.0101 - 0.0900和当前价格0.0158。许多人在以0.0158或0.0188下订单之前，会比较-21.78%和。实时查看BNAIW价格图表，了解每日变化。

Brand Engagement Network Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Brand Engagement Network Inc.的最高价格是0.0900。在0.0101 - 0.0900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brand Engagement Network Inc - Warrant的绩效。

Brand Engagement Network Inc.股票的最低价格是多少？

Brand Engagement Network Inc.（BNAIW）的最低价格为0.0101。将其与当前的0.0158和0.0101 - 0.0900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BNAIW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BNAIW股票是什么时候拆分的？

Brand Engagement Network Inc - Warrant历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0177和-70.74%中可见。

日范围
0.0157 0.0176
年范围
0.0101 0.0900
前一天收盘价
0.0177
开盘价
0.0176
卖价
0.0158
买价
0.0188
最低价
0.0157
最高价
0.0176
交易量
8
日变化
-10.73%
月变化
-21.78%
6个月变化
-14.59%
年变化
-70.74%
