BNAIW: Brand Engagement Network Inc - Warrant
Il tasso di cambio BNAIW ha avuto una variazione del -10.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0157 e ad un massimo di 0.0176.
Segui le dinamiche di Brand Engagement Network Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BNAIW oggi?
Oggi le azioni Brand Engagement Network Inc - Warrant sono prezzate a 0.0158. Viene scambiato all'interno di -10.73%, la chiusura di ieri è stata 0.0177 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BNAIW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Brand Engagement Network Inc - Warrant pagano dividendi?
Brand Engagement Network Inc - Warrant è attualmente valutato a 0.0158. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -70.74% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BNAIW.
Come acquistare azioni BNAIW?
Puoi acquistare azioni Brand Engagement Network Inc - Warrant al prezzo attuale di 0.0158. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0158 o 0.0188, mentre 8 e -10.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BNAIW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BNAIW?
Investire in Brand Engagement Network Inc - Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0101 - 0.0900 e il prezzo attuale 0.0158. Molti confrontano -21.78% e -14.59% prima di effettuare ordini su 0.0158 o 0.0188. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BNAIW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Brand Engagement Network Inc.?
Il prezzo massimo di Brand Engagement Network Inc. nell'ultimo anno è stato 0.0900. All'interno di 0.0101 - 0.0900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0177 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Brand Engagement Network Inc - Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Brand Engagement Network Inc.?
Il prezzo più basso di Brand Engagement Network Inc. (BNAIW) nel corso dell'anno è stato 0.0101. Confrontandolo con gli attuali 0.0158 e 0.0101 - 0.0900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BNAIW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BNAIW?
Brand Engagement Network Inc - Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0177 e -70.74%.
- Chiusura Precedente
- 0.0177
- Apertura
- 0.0176
- Bid
- 0.0158
- Ask
- 0.0188
- Minimo
- 0.0157
- Massimo
- 0.0176
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -10.73%
- Variazione Mensile
- -21.78%
- Variazione Semestrale
- -14.59%
- Variazione Annuale
- -70.74%
