BNAIW: Brand Engagement Network Inc - Warrant

0.0158 USD 0.0019 (10.73%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNAIW ha avuto una variazione del -10.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0157 e ad un massimo di 0.0176.

Segui le dinamiche di Brand Engagement Network Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BNAIW oggi?

Oggi le azioni Brand Engagement Network Inc - Warrant sono prezzate a 0.0158. Viene scambiato all'interno di -10.73%, la chiusura di ieri è stata 0.0177 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BNAIW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Brand Engagement Network Inc - Warrant pagano dividendi?

Brand Engagement Network Inc - Warrant è attualmente valutato a 0.0158. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -70.74% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BNAIW.

Come acquistare azioni BNAIW?

Puoi acquistare azioni Brand Engagement Network Inc - Warrant al prezzo attuale di 0.0158. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0158 o 0.0188, mentre 8 e -10.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BNAIW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BNAIW?

Investire in Brand Engagement Network Inc - Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0101 - 0.0900 e il prezzo attuale 0.0158. Molti confrontano -21.78% e -14.59% prima di effettuare ordini su 0.0158 o 0.0188. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BNAIW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Brand Engagement Network Inc.?

Il prezzo massimo di Brand Engagement Network Inc. nell'ultimo anno è stato 0.0900. All'interno di 0.0101 - 0.0900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0177 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Brand Engagement Network Inc - Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Brand Engagement Network Inc.?

Il prezzo più basso di Brand Engagement Network Inc. (BNAIW) nel corso dell'anno è stato 0.0101. Confrontandolo con gli attuali 0.0158 e 0.0101 - 0.0900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BNAIW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BNAIW?

Brand Engagement Network Inc - Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0177 e -70.74%.

Intervallo Giornaliero
0.0157 0.0176
Intervallo Annuale
0.0101 0.0900
Chiusura Precedente
0.0177
Apertura
0.0176
Bid
0.0158
Ask
0.0188
Minimo
0.0157
Massimo
0.0176
Volume
8
Variazione giornaliera
-10.73%
Variazione Mensile
-21.78%
Variazione Semestrale
-14.59%
Variazione Annuale
-70.74%
