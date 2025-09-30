- Visão do mercado
BNAIW: Brand Engagement Network Inc - Warrant
A taxa do BNAIW para hoje mudou para -10.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0157 e o mais alto foi 0.0176.
Veja a dinâmica do par de moedas Brand Engagement Network Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BNAIW hoje?
Hoje Brand Engagement Network Inc - Warrant (BNAIW) está avaliado em 0.0158. O instrumento é negociado dentro de -10.73%, o fechamento de ontem foi 0.0177, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BNAIW em tempo real.
As ações de Brand Engagement Network Inc - Warrant pagam dividendos?
Atualmente Brand Engagement Network Inc - Warrant está avaliado em 0.0158. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -70.74% e USD. Monitore os movimentos de BNAIW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BNAIW?
Você pode comprar ações de Brand Engagement Network Inc - Warrant (BNAIW) pelo preço atual 0.0158. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0158 ou 0.0188, enquanto 8 e -10.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BNAIW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BNAIW?
Investir em Brand Engagement Network Inc - Warrant envolve considerar a faixa anual 0.0101 - 0.0900 e o preço atual 0.0158. Muitos comparam -21.78% e -14.59% antes de enviar ordens em 0.0158 ou 0.0188. Estude as mudanças diárias de preço de BNAIW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Brand Engagement Network Inc.?
O maior preço de Brand Engagement Network Inc. (BNAIW) no último ano foi 0.0900. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0101 - 0.0900, e a comparação com 0.0177 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Brand Engagement Network Inc - Warrant no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Brand Engagement Network Inc.?
O menor preço de Brand Engagement Network Inc. (BNAIW) no ano foi 0.0101. A comparação com o preço atual 0.0158 e 0.0101 - 0.0900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BNAIW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BNAIW?
No passado Brand Engagement Network Inc - Warrant passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0177 e -70.74% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0177
- Open
- 0.0176
- Bid
- 0.0158
- Ask
- 0.0188
- Low
- 0.0157
- High
- 0.0176
- Volume
- 8
- Mudança diária
- -10.73%
- Mudança mensal
- -21.78%
- Mudança de 6 meses
- -14.59%
- Mudança anual
- -70.74%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4