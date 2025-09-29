- Panorámica
BNAIW: Brand Engagement Network Inc - Warrant
El tipo de cambio de BNAIW de hoy ha cambiado un -10.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0157, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0176.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Brand Engagement Network Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BNAIW hoy?
Brand Engagement Network Inc - Warrant (BNAIW) se evalúa hoy en 0.0158. El instrumento se negocia dentro de -10.73%; el cierre de ayer ha sido 0.0177 y el volumen comercial ha alcanzado 8. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BNAIW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Brand Engagement Network Inc - Warrant?
Brand Engagement Network Inc - Warrant se evalúa actualmente en 0.0158. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -70.74% y USD. Monitoree los movimientos de BNAIW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BNAIW?
Puede comprar acciones de Brand Engagement Network Inc - Warrant (BNAIW) al precio actual de 0.0158. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0158 o 0.0188, mientras que 8 y -10.23% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BNAIW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BNAIW?
Invertir en Brand Engagement Network Inc - Warrant implica tener en cuenta el rango anual 0.0101 - 0.0900 y el precio actual 0.0158. Muchos comparan -21.78% y -14.59% antes de colocar órdenes en 0.0158 o 0.0188. Estudie los cambios diarios de precios de BNAIW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Brand Engagement Network Inc.?
El precio más alto de Brand Engagement Network Inc. (BNAIW) en el último año ha sido 0.0900. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0101 - 0.0900, una comparación con 0.0177 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Brand Engagement Network Inc - Warrant en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Brand Engagement Network Inc.?
El precio más bajo de Brand Engagement Network Inc. (BNAIW) para el año ha sido 0.0101. La comparación con los actuales 0.0158 y 0.0101 - 0.0900 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BNAIW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BNAIW?
En el pasado, Brand Engagement Network Inc - Warrant ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0177 y -70.74% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0177
- Open
- 0.0176
- Bid
- 0.0158
- Ask
- 0.0188
- Low
- 0.0157
- High
- 0.0176
- Volumen
- 8
- Cambio diario
- -10.73%
- Cambio mensual
- -21.78%
- Cambio a 6 meses
- -14.59%
- Cambio anual
- -70.74%
