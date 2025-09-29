КотировкиРазделы
BNAIW: Brand Engagement Network Inc - Warrant

0.0158 USD 0.0019 (10.73%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BNAIW за сегодня изменился на -10.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0157, а максимальная — 0.0176.

Следите за динамикой Brand Engagement Network Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BNAIW сегодня?

Brand Engagement Network Inc - Warrant (BNAIW) сегодня оценивается на уровне 0.0158. Инструмент торгуется в пределах -10.73%, вчерашнее закрытие составило 0.0177, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNAIW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brand Engagement Network Inc - Warrant?

Brand Engagement Network Inc - Warrant в настоящее время оценивается в 0.0158. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -70.74% и USD. Отслеживайте движения BNAIW на графике в реальном времени.

Как купить акции BNAIW?

Вы можете купить акции Brand Engagement Network Inc - Warrant (BNAIW) по текущей цене 0.0158. Ордера обычно размещаются около 0.0158 или 0.0188, тогда как 8 и -10.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNAIW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BNAIW?

Инвестирование в Brand Engagement Network Inc - Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0101 - 0.0900 и текущей цены 0.0158. Многие сравнивают -21.78% и -14.59% перед размещением ордеров на 0.0158 или 0.0188. Изучайте ежедневные изменения цены BNAIW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Brand Engagement Network Inc.?

Самая высокая цена Brand Engagement Network Inc. (BNAIW) за последний год составила 0.0900. Акции заметно колебались в пределах 0.0101 - 0.0900, сравнение с 0.0177 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brand Engagement Network Inc - Warrant на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Brand Engagement Network Inc.?

Самая низкая цена Brand Engagement Network Inc. (BNAIW) за год составила 0.0101. Сравнение с текущими 0.0158 и 0.0101 - 0.0900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNAIW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BNAIW?

В прошлом Brand Engagement Network Inc - Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0177 и -70.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0157 0.0176
Годовой диапазон
0.0101 0.0900
Предыдущее закрытие
0.0177
Open
0.0176
Bid
0.0158
Ask
0.0188
Low
0.0157
High
0.0176
Объем
8
Дневное изменение
-10.73%
Месячное изменение
-21.78%
6-месячное изменение
-14.59%
Годовое изменение
-70.74%
