- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BNAIW: Brand Engagement Network Inc - Warrant
Курс BNAIW за сегодня изменился на -10.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0157, а максимальная — 0.0176.
Следите за динамикой Brand Engagement Network Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BNAIW сегодня?
Brand Engagement Network Inc - Warrant (BNAIW) сегодня оценивается на уровне 0.0158. Инструмент торгуется в пределах -10.73%, вчерашнее закрытие составило 0.0177, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BNAIW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Brand Engagement Network Inc - Warrant?
Brand Engagement Network Inc - Warrant в настоящее время оценивается в 0.0158. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -70.74% и USD. Отслеживайте движения BNAIW на графике в реальном времени.
Как купить акции BNAIW?
Вы можете купить акции Brand Engagement Network Inc - Warrant (BNAIW) по текущей цене 0.0158. Ордера обычно размещаются около 0.0158 или 0.0188, тогда как 8 и -10.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BNAIW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BNAIW?
Инвестирование в Brand Engagement Network Inc - Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0101 - 0.0900 и текущей цены 0.0158. Многие сравнивают -21.78% и -14.59% перед размещением ордеров на 0.0158 или 0.0188. Изучайте ежедневные изменения цены BNAIW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Brand Engagement Network Inc.?
Самая высокая цена Brand Engagement Network Inc. (BNAIW) за последний год составила 0.0900. Акции заметно колебались в пределах 0.0101 - 0.0900, сравнение с 0.0177 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Brand Engagement Network Inc - Warrant на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Brand Engagement Network Inc.?
Самая низкая цена Brand Engagement Network Inc. (BNAIW) за год составила 0.0101. Сравнение с текущими 0.0158 и 0.0101 - 0.0900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BNAIW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BNAIW?
В прошлом Brand Engagement Network Inc - Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0177 и -70.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0177
- Open
- 0.0176
- Bid
- 0.0158
- Ask
- 0.0188
- Low
- 0.0157
- High
- 0.0176
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -10.73%
- Месячное изменение
- -21.78%
- 6-месячное изменение
- -14.59%
- Годовое изменение
- -70.74%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%