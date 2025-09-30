- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BNAIW: Brand Engagement Network Inc - Warrant
Der Wechselkurs von BNAIW hat sich für heute um -10.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0157 bis zu einem Hoch von 0.0176 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brand Engagement Network Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BNAIW heute?
Die Aktie von Brand Engagement Network Inc - Warrant (BNAIW) notiert heute bei 0.0158. Sie wird innerhalb einer Spanne von -10.73% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0177 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von BNAIW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BNAIW Dividenden?
Brand Engagement Network Inc - Warrant wird derzeit mit 0.0158 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -70.74% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BNAIW zu verfolgen.
Wie kaufe ich BNAIW-Aktien?
Sie können Aktien von Brand Engagement Network Inc - Warrant (BNAIW) zum aktuellen Kurs von 0.0158 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0158 oder 0.0188 platziert, während 8 und -10.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BNAIW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BNAIW-Aktien?
Bei einer Investition in Brand Engagement Network Inc - Warrant müssen die jährliche Spanne 0.0101 - 0.0900 und der aktuelle Kurs 0.0158 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -21.78% und -14.59%, bevor sie Orders zu 0.0158 oder 0.0188 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BNAIW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Brand Engagement Network Inc.?
Der höchste Kurs von Brand Engagement Network Inc. (BNAIW) im vergangenen Jahr lag bei 0.0900. Innerhalb von 0.0101 - 0.0900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0177 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Brand Engagement Network Inc - Warrant mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Brand Engagement Network Inc.?
Der niedrigste Kurs von Brand Engagement Network Inc. (BNAIW) im Laufe des Jahres betrug 0.0101. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0158 und der Spanne 0.0101 - 0.0900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BNAIW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BNAIW statt?
Brand Engagement Network Inc - Warrant hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0177 und -70.74% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0177
- Eröffnung
- 0.0176
- Bid
- 0.0158
- Ask
- 0.0188
- Tief
- 0.0157
- Hoch
- 0.0176
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -10.73%
- Monatsänderung
- -21.78%
- 6-Monatsänderung
- -14.59%
- Jahresänderung
- -70.74%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4