BNAIW: Brand Engagement Network Inc - Warrant
Le taux de change de BNAIW a changé de -10.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0157 et à un maximum de 0.0176.
Suivez la dynamique Brand Engagement Network Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BNAIW aujourd'hui ?
L'action Brand Engagement Network Inc - Warrant est cotée à 0.0158 aujourd'hui. Elle se négocie dans -10.73%, a clôturé hier à 0.0177 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de BNAIW présente ces mises à jour.
L'action Brand Engagement Network Inc - Warrant verse-t-elle des dividendes ?
Brand Engagement Network Inc - Warrant est actuellement valorisé à 0.0158. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -70.74% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BNAIW.
Comment acheter des actions BNAIW ?
Vous pouvez acheter des actions Brand Engagement Network Inc - Warrant au cours actuel de 0.0158. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0158 ou de 0.0188, le 8 et le -10.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BNAIW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BNAIW ?
Investir dans Brand Engagement Network Inc - Warrant implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0101 - 0.0900 et le prix actuel 0.0158. Beaucoup comparent -21.78% et -14.59% avant de passer des ordres à 0.0158 ou 0.0188. Consultez le graphique du cours de BNAIW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Brand Engagement Network Inc. ?
Le cours le plus élevé de Brand Engagement Network Inc. l'année dernière était 0.0900. Au cours de 0.0101 - 0.0900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0177 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Brand Engagement Network Inc - Warrant sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Brand Engagement Network Inc. ?
Le cours le plus bas de Brand Engagement Network Inc. (BNAIW) sur l'année a été 0.0101. Sa comparaison avec 0.0158 et 0.0101 - 0.0900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BNAIW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BNAIW a-t-elle été divisée ?
Brand Engagement Network Inc - Warrant a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0177 et -70.74% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0177
- Ouverture
- 0.0176
- Bid
- 0.0158
- Ask
- 0.0188
- Plus Bas
- 0.0157
- Plus Haut
- 0.0176
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- -10.73%
- Changement Mensuel
- -21.78%
- Changement à 6 Mois
- -14.59%
- Changement Annuel
- -70.74%
