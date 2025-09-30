クォートセクション
BNAIW: Brand Engagement Network Inc - Warrant

0.0158 USD 0.0019 (10.73%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BNAIWの今日の為替レートは、-10.73%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0157の安値と0.0176の高値で取引されました。

Brand Engagement Network Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BNAIW株の現在の価格は？

Brand Engagement Network Inc - Warrantの株価は本日0.0158です。-10.73%内で取引され、前日の終値は0.0177、取引量は8に達しました。BNAIWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Brand Engagement Network Inc - Warrantの株は配当を出しますか？

Brand Engagement Network Inc - Warrantの現在の価格は0.0158です。配当方針は会社によりますが、投資家は-70.74%やUSDにも注目します。BNAIWの動きはライブチャートで確認できます。

BNAIW株を買う方法は？

Brand Engagement Network Inc - Warrantの株は現在0.0158で購入可能です。注文は通常0.0158または0.0188付近で行われ、8や-10.23%が市場の動きを示します。BNAIWの最新情報はライブチャートで確認できます。

BNAIW株に投資する方法は？

Brand Engagement Network Inc - Warrantへの投資では、年間の値幅0.0101 - 0.0900と現在の0.0158を考慮します。注文は多くの場合0.0158や0.0188で行われる前に、-21.78%や-14.59%と比較されます。BNAIWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Brand Engagement Network Inc.の株の最高値は？

Brand Engagement Network Inc.の過去1年の最高値は0.0900でした。0.0101 - 0.0900内で株価は大きく変動し、0.0177と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brand Engagement Network Inc - Warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Brand Engagement Network Inc.の株の最低値は？

Brand Engagement Network Inc.(BNAIW)の年間最安値は0.0101でした。現在の0.0158や0.0101 - 0.0900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNAIWの動きはライブチャートで確認できます。

BNAIWの株式分割はいつ行われましたか？

Brand Engagement Network Inc - Warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0177、-70.74%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0157 0.0176
1年のレンジ
0.0101 0.0900
以前の終値
0.0177
始値
0.0176
買値
0.0158
買値
0.0188
安値
0.0157
高値
0.0176
出来高
8
1日の変化
-10.73%
1ヶ月の変化
-21.78%
6ヶ月の変化
-14.59%
1年の変化
-70.74%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4