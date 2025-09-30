- 概要
BNAIW: Brand Engagement Network Inc - Warrant
BNAIWの今日の為替レートは、-10.73%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0157の安値と0.0176の高値で取引されました。
Brand Engagement Network Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BNAIW株の現在の価格は？
Brand Engagement Network Inc - Warrantの株価は本日0.0158です。-10.73%内で取引され、前日の終値は0.0177、取引量は8に達しました。BNAIWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Brand Engagement Network Inc - Warrantの株は配当を出しますか？
Brand Engagement Network Inc - Warrantの現在の価格は0.0158です。配当方針は会社によりますが、投資家は-70.74%やUSDにも注目します。BNAIWの動きはライブチャートで確認できます。
BNAIW株を買う方法は？
Brand Engagement Network Inc - Warrantの株は現在0.0158で購入可能です。注文は通常0.0158または0.0188付近で行われ、8や-10.23%が市場の動きを示します。BNAIWの最新情報はライブチャートで確認できます。
BNAIW株に投資する方法は？
Brand Engagement Network Inc - Warrantへの投資では、年間の値幅0.0101 - 0.0900と現在の0.0158を考慮します。注文は多くの場合0.0158や0.0188で行われる前に、-21.78%や-14.59%と比較されます。BNAIWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Brand Engagement Network Inc.の株の最高値は？
Brand Engagement Network Inc.の過去1年の最高値は0.0900でした。0.0101 - 0.0900内で株価は大きく変動し、0.0177と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brand Engagement Network Inc - Warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Brand Engagement Network Inc.の株の最低値は？
Brand Engagement Network Inc.(BNAIW)の年間最安値は0.0101でした。現在の0.0158や0.0101 - 0.0900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BNAIWの動きはライブチャートで確認できます。
BNAIWの株式分割はいつ行われましたか？
Brand Engagement Network Inc - Warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0177、-70.74%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0177
- 始値
- 0.0176
- 買値
- 0.0158
- 買値
- 0.0188
- 安値
- 0.0157
- 高値
- 0.0176
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- -10.73%
- 1ヶ月の変化
- -21.78%
- 6ヶ月の変化
- -14.59%
- 1年の変化
- -70.74%
