货币 / BCDF
BCDF: Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

31.25 USD 0.41 (1.33%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BCDF汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点31.25和高点31.25进行交易。

关注Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BCDF新闻

常见问题解答

BCDF股票今天的价格是多少？

Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF股票今天的定价为31.25。它在1.33%范围内交易，昨天的收盘价为30.84，交易量达到1。BCDF的实时价格图表显示了这些更新。

Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF股票是否支付股息？

Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF目前的价值为31.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.25%和USD。实时查看图表以跟踪BCDF走势。

如何购买BCDF股票？

您可以以31.25的当前价格购买Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF股票。订单通常设置在31.25或31.55附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BCDF的实时图表更新。

如何投资BCDF股票？

投资Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF需要考虑年度范围25.57 - 32.49和当前价格31.25。许多人在以31.25或31.55下订单之前，会比较1.53%和。实时查看BCDF价格图表，了解每日变化。

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Horizon Kinetics Blockchain Development ETF的最高价格是32.49。在25.57 - 32.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF的绩效。

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF股票的最低价格是多少？

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF（BCDF）的最低价格为25.57。将其与当前的31.25和25.57 - 32.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCDF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BCDF股票是什么时候拆分的？

Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.84和12.25%中可见。

日范围
31.25 31.25
年范围
25.57 32.49
前一天收盘价
30.84
开盘价
31.25
卖价
31.25
买价
31.55
最低价
31.25
最高价
31.25
交易量
1
日变化
1.33%
月变化
1.53%
6个月变化
12.17%
年变化
12.25%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8