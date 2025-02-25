BCDF: Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
今日BCDF汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点31.25和高点31.25进行交易。
关注Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BCDF股票今天的价格是多少？
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF股票今天的定价为31.25。它在1.33%范围内交易，昨天的收盘价为30.84，交易量达到1。BCDF的实时价格图表显示了这些更新。
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF股票是否支付股息？
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF目前的价值为31.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.25%和USD。实时查看图表以跟踪BCDF走势。
如何购买BCDF股票？
您可以以31.25的当前价格购买Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF股票。订单通常设置在31.25或31.55附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BCDF的实时图表更新。
如何投资BCDF股票？
投资Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF需要考虑年度范围25.57 - 32.49和当前价格31.25。许多人在以31.25或31.55下订单之前，会比较1.53%和。实时查看BCDF价格图表，了解每日变化。
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Horizon Kinetics Blockchain Development ETF的最高价格是32.49。在25.57 - 32.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF的绩效。
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF股票的最低价格是多少？
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF（BCDF）的最低价格为25.57。将其与当前的31.25和25.57 - 32.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BCDF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BCDF股票是什么时候拆分的？
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.84和12.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.84
- 开盘价
- 31.25
- 卖价
- 31.25
- 买价
- 31.55
- 最低价
- 31.25
- 最高价
- 31.25
- 交易量
- 1
- 日变化
- 1.33%
- 月变化
- 1.53%
- 6个月变化
- 12.17%
- 年变化
- 12.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8