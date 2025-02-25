- 概要
BCDF: Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDFの今日の為替レートは、1.33%変化しました。日中、通貨は1あたり31.25の安値と31.25の高値で取引されました。
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BCDF株の現在の価格は？
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFの株価は本日31.25です。1.33%内で取引され、前日の終値は30.84、取引量は1に達しました。BCDFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFの株は配当を出しますか？
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFの現在の価格は31.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.25%やUSDにも注目します。BCDFの動きはライブチャートで確認できます。
BCDF株を買う方法は？
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFの株は現在31.25で購入可能です。注文は通常31.25または31.55付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BCDFの最新情報はライブチャートで確認できます。
BCDF株に投資する方法は？
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFへの投資では、年間の値幅25.57 - 32.49と現在の31.25を考慮します。注文は多くの場合31.25や31.55で行われる前に、1.53%や12.17%と比較されます。BCDFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Horizon Kinetics Blockchain Development ETFの株の最高値は？
Horizon Kinetics Blockchain Development ETFの過去1年の最高値は32.49でした。25.57 - 32.49内で株価は大きく変動し、30.84と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Horizon Kinetics Blockchain Development ETFの株の最低値は？
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF(BCDF)の年間最安値は25.57でした。現在の31.25や25.57 - 32.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BCDFの動きはライブチャートで確認できます。
BCDFの株式分割はいつ行われましたか？
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.84、12.25%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 30.84
- 始値
- 31.25
- 買値
- 31.25
- 買値
- 31.55
- 安値
- 31.25
- 高値
- 31.25
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 1.33%
- 1ヶ月の変化
- 1.53%
- 6ヶ月の変化
- 12.17%
- 1年の変化
- 12.25%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8