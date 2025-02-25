クォートセクション
通貨 / BCDF
株に戻る

BCDF: Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

31.25 USD 0.41 (1.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BCDFの今日の為替レートは、1.33%変化しました。日中、通貨は1あたり31.25の安値と31.25の高値で取引されました。

Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BCDF News

よくあるご質問

BCDF株の現在の価格は？

Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFの株価は本日31.25です。1.33%内で取引され、前日の終値は30.84、取引量は1に達しました。BCDFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFの株は配当を出しますか？

Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFの現在の価格は31.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.25%やUSDにも注目します。BCDFの動きはライブチャートで確認できます。

BCDF株を買う方法は？

Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFの株は現在31.25で購入可能です。注文は通常31.25または31.55付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BCDFの最新情報はライブチャートで確認できます。

BCDF株に投資する方法は？

Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFへの投資では、年間の値幅25.57 - 32.49と現在の31.25を考慮します。注文は多くの場合31.25や31.55で行われる前に、1.53%や12.17%と比較されます。BCDFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Horizon Kinetics Blockchain Development ETFの株の最高値は？

Horizon Kinetics Blockchain Development ETFの過去1年の最高値は32.49でした。25.57 - 32.49内で株価は大きく変動し、30.84と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Horizon Kinetics Blockchain Development ETFの株の最低値は？

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF(BCDF)の年間最安値は25.57でした。現在の31.25や25.57 - 32.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BCDFの動きはライブチャートで確認できます。

BCDFの株式分割はいつ行われましたか？

Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.84、12.25%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.25 31.25
1年のレンジ
25.57 32.49
以前の終値
30.84
始値
31.25
買値
31.25
買値
31.55
安値
31.25
高値
31.25
出来高
1
1日の変化
1.33%
1ヶ月の変化
1.53%
6ヶ月の変化
12.17%
1年の変化
12.25%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8