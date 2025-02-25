- Aperçu
BCDF: Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
Le taux de change de BCDF a changé de 1.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.25 et à un maximum de 31.25.
Suivez la dynamique Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCDF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BCDF aujourd'hui ?
L'action Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF est cotée à 31.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.33%, a clôturé hier à 30.84 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de BCDF présente ces mises à jour.
L'action Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF verse-t-elle des dividendes ?
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF est actuellement valorisé à 31.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.25% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BCDF.
Comment acheter des actions BCDF ?
Vous pouvez acheter des actions Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF au cours actuel de 31.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.25 ou de 31.55, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BCDF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BCDF ?
Investir dans Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.57 - 32.49 et le prix actuel 31.25. Beaucoup comparent 1.53% et 12.17% avant de passer des ordres à 31.25 ou 31.55. Consultez le graphique du cours de BCDF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Horizon Kinetics Blockchain Development ETF ?
Le cours le plus élevé de Horizon Kinetics Blockchain Development ETF l'année dernière était 32.49. Au cours de 25.57 - 32.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 30.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Horizon Kinetics Blockchain Development ETF ?
Le cours le plus bas de Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) sur l'année a été 25.57. Sa comparaison avec 31.25 et 25.57 - 32.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BCDF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BCDF a-t-elle été divisée ?
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 30.84 et 12.25% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 30.84
- Ouverture
- 31.25
- Bid
- 31.25
- Ask
- 31.55
- Plus Bas
- 31.25
- Plus Haut
- 31.25
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 1.33%
- Changement Mensuel
- 1.53%
- Changement à 6 Mois
- 12.17%
- Changement Annuel
- 12.25%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8