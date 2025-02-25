- Panorámica
BCDF: Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
El tipo de cambio de BCDF de hoy ha cambiado un 1.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.25, mientras que el máximo ha alcanzado 31.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BCDF News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BCDF hoy?
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) se evalúa hoy en 31.25. El instrumento se negocia dentro de 1.33%; el cierre de ayer ha sido 30.84 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BCDF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF?
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF se evalúa actualmente en 31.25. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.25% y USD. Monitoree los movimientos de BCDF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BCDF?
Puede comprar acciones de Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) al precio actual de 31.25. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 31.25 o 31.55, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BCDF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BCDF?
Invertir en Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF implica tener en cuenta el rango anual 25.57 - 32.49 y el precio actual 31.25. Muchos comparan 1.53% y 12.17% antes de colocar órdenes en 31.25 o 31.55. Estudie los cambios diarios de precios de BCDF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Horizon Kinetics Blockchain Development ETF?
El precio más alto de Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) en el último año ha sido 32.49. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.57 - 32.49, una comparación con 30.84 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Horizon Kinetics Blockchain Development ETF?
El precio más bajo de Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) para el año ha sido 25.57. La comparación con los actuales 31.25 y 25.57 - 32.49 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BCDF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BCDF?
En el pasado, Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 30.84 y 12.25% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 30.84
- Open
- 31.25
- Bid
- 31.25
- Ask
- 31.55
- Low
- 31.25
- High
- 31.25
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 1.33%
- Cambio mensual
- 1.53%
- Cambio a 6 meses
- 12.17%
- Cambio anual
- 12.25%
