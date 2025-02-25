- Panoramica
BCDF: Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
Il tasso di cambio BCDF ha avuto una variazione del 1.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.25 e ad un massimo di 31.25.
Segui le dinamiche di Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCDF News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BCDF oggi?
Oggi le azioni Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF sono prezzate a 31.25. Viene scambiato all'interno di 1.33%, la chiusura di ieri è stata 30.84 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BCDF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF pagano dividendi?
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF è attualmente valutato a 31.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BCDF.
Come acquistare azioni BCDF?
Puoi acquistare azioni Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF al prezzo attuale di 31.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.25 o 31.55, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BCDF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BCDF?
Investire in Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF implica considerare l'intervallo annuale 25.57 - 32.49 e il prezzo attuale 31.25. Molti confrontano 1.53% e 12.17% prima di effettuare ordini su 31.25 o 31.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BCDF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Horizon Kinetics Blockchain Development ETF?
Il prezzo massimo di Horizon Kinetics Blockchain Development ETF nell'ultimo anno è stato 32.49. All'interno di 25.57 - 32.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 30.84 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Horizon Kinetics Blockchain Development ETF?
Il prezzo più basso di Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) nel corso dell'anno è stato 25.57. Confrontandolo con gli attuali 31.25 e 25.57 - 32.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BCDF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BCDF?
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 30.84 e 12.25%.
- Chiusura Precedente
- 30.84
- Apertura
- 31.25
- Bid
- 31.25
- Ask
- 31.55
- Minimo
- 31.25
- Massimo
- 31.25
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 1.33%
- Variazione Mensile
- 1.53%
- Variazione Semestrale
- 12.17%
- Variazione Annuale
- 12.25%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8