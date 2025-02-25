- Übersicht
BCDF: Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
Der Wechselkurs von BCDF hat sich für heute um 1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.25 bis zu einem Hoch von 31.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BCDF heute?
Die Aktie von Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) notiert heute bei 31.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.84 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BCDF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BCDF Dividenden?
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF wird derzeit mit 31.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BCDF zu verfolgen.
Wie kaufe ich BCDF-Aktien?
Sie können Aktien von Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) zum aktuellen Kurs von 31.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.25 oder 31.55 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BCDF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BCDF-Aktien?
Bei einer Investition in Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF müssen die jährliche Spanne 25.57 - 32.49 und der aktuelle Kurs 31.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.53% und 12.17%, bevor sie Orders zu 31.25 oder 31.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BCDF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Horizon Kinetics Blockchain Development ETF?
Der höchste Kurs von Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) im vergangenen Jahr lag bei 32.49. Innerhalb von 25.57 - 32.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.84 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Horizon Kinetics Blockchain Development ETF?
Der niedrigste Kurs von Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) im Laufe des Jahres betrug 25.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.25 und der Spanne 25.57 - 32.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BCDF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BCDF statt?
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.84 und 12.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.84
- Eröffnung
- 31.25
- Bid
- 31.25
- Ask
- 31.55
- Tief
- 31.25
- Hoch
- 31.25
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.33%
- Monatsänderung
- 1.53%
- 6-Monatsänderung
- 12.17%
- Jahresänderung
- 12.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8