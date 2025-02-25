- Обзор рынка
BCDF: Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
Курс BCDF за сегодня изменился на 1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.25, а максимальная — 31.25.
Следите за динамикой Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCDF сегодня?
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) сегодня оценивается на уровне 31.25. Инструмент торгуется в пределах 1.33%, вчерашнее закрытие составило 30.84, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCDF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF?
Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF в настоящее время оценивается в 31.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.25% и USD. Отслеживайте движения BCDF на графике в реальном времени.
Как купить акции BCDF?
Вы можете купить акции Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) по текущей цене 31.25. Ордера обычно размещаются около 31.25 или 31.55, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCDF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCDF?
Инвестирование в Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF предполагает учет годового диапазона 25.57 - 32.49 и текущей цены 31.25. Многие сравнивают 1.53% и 12.17% перед размещением ордеров на 31.25 или 31.55. Изучайте ежедневные изменения цены BCDF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon Kinetics Blockchain Development ETF?
Самая высокая цена Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) за последний год составила 32.49. Акции заметно колебались в пределах 25.57 - 32.49, сравнение с 30.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon Kinetics Blockchain Development ETF?
Самая низкая цена Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) за год составила 25.57. Сравнение с текущими 31.25 и 25.57 - 32.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCDF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCDF?
В прошлом Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.84 и 12.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.84
- Open
- 31.25
- Bid
- 31.25
- Ask
- 31.55
- Low
- 31.25
- High
- 31.25
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.33%
- Месячное изменение
- 1.53%
- 6-месячное изменение
- 12.17%
- Годовое изменение
- 12.25%
