Курс BCDF за сегодня изменился на 1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.25, а максимальная — 31.25.

Следите за динамикой Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.