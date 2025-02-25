- Visão do mercado
BCDF: Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
A taxa do BCDF para hoje mudou para 1.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.25 e o mais alto foi 31.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BCDF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BCDF hoje?
Hoje Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) está avaliado em 31.25. O instrumento é negociado dentro de 1.33%, o fechamento de ontem foi 30.84, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BCDF em tempo real.
As ações de Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF pagam dividendos?
Atualmente Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF está avaliado em 31.25. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.25% e USD. Monitore os movimentos de BCDF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BCDF?
Você pode comprar ações de Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) pelo preço atual 31.25. Ordens geralmente são executadas perto de 31.25 ou 31.55, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BCDF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BCDF?
Investir em Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF envolve considerar a faixa anual 25.57 - 32.49 e o preço atual 31.25. Muitos comparam 1.53% e 12.17% antes de enviar ordens em 31.25 ou 31.55. Estude as mudanças diárias de preço de BCDF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Horizon Kinetics Blockchain Development ETF?
O maior preço de Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) no último ano foi 32.49. As ações oscilaram bastante dentro de 25.57 - 32.49, e a comparação com 30.84 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Horizon Kinetics Blockchain Development ETF?
O menor preço de Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) no ano foi 25.57. A comparação com o preço atual 31.25 e 25.57 - 32.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BCDF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BCDF?
No passado Listed Funds Trust Horizon Kinetics Blockchain Development ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 30.84 e 12.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 30.84
- Open
- 31.25
- Bid
- 31.25
- Ask
- 31.55
- Low
- 31.25
- High
- 31.25
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 1.33%
- Mudança mensal
- 1.53%
- Mudança de 6 meses
- 12.17%
- Mudança anual
- 12.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8