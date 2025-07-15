货币 / ANSS
ANSS: ANSYS Inc
374.30 USD 18.42 (4.69%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ANSS汇率已更改-4.69%。当日，交易品种以低点374.30和高点395.00进行交易。
关注ANSYS Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M30
- D1
- W1
- MN
ANSS新闻
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on Synopsys stock with $700 target
- Keysight Q3 2025 slides: Revenue jumps 11%, company raises full-year outlook
- Ansys to integrate NVIDIA Omniverse into simulation products
- IonQ Q2 2025 slides: Revenue growth continues as quantum leader expands globally
- Synopsys stock hits 52-week high, reaching $620.67
- Robinhood’s Bhatt sells $42.6m in shares through living trust
- AppLovin stock price target raised to $483 from $480 at BTIG
- Benchmark reiterates Buy rating on AppLovin stock ahead of Q2 results
- Synopsys stock price target raised to $660 from $615 at Piper Sandler
- Thomson Reuters stock rises on inclusion in Nasdaq-100 Index
- Keysight Technologies stock rating upgraded to Neutral by BofA Securities
- Robinhood’s Tenev sells $39.3 million in shares
- Block is the latest to get an S&P 500 nod, and its stock is climbing
- Square Parent Block Jumps On S&P 500 News; Robinhood Snubbed Yet Again
- Synopsys stock reaches 52-week high at 594.23 USD
- Synopsys completes acquisition of Ansys and delisting from Nasdaq
- The Trade Desk stock price target raised to $95 from $90 at KeyBanc
- The Trade Desk Stock Climbs Higher on S&P 500 Debut as ANSYS Drops Out
- Cathie Wood’s ARK buys Tesla, sells Coinbase in latest trades
- Robinhood’s Tenev sells $11.6 million in shares
- Why Trade Desk (TTD) Stock Jumping Today
- Trade Desk Stock Rallies on News of S&P 500 Inclusion - TipRanks.com
- Ansys Acquisition by Synopsys Clears Regulatory Hurdles Worldwide
- BMO Capital reiterates Outperform rating on The Trade Desk stock
日范围
374.30 395.00
年范围
275.06 395.48
- 前一天收盘价
- 392.72
- 开盘价
- 392.53
- 卖价
- 374.30
- 买价
- 374.60
- 最低价
- 374.30
- 最高价
- 395.00
- 交易量
- 20.110 K
- 日变化
- -4.69%
- 月变化
- 7.21%
- 6个月变化
- 6.81%
- 年变化
- 17.01%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值