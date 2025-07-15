통화 / ANSS
ANSS: ANSYS Inc
374.30 USD 18.42 (4.69%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ANSS 환율이 오늘 -4.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 374.30이고 고가는 395.00이었습니다.
ANSYS Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M30
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
374.30 395.00
년간 변동
275.06 395.48
- 이전 종가
- 392.72
- 시가
- 392.53
- Bid
- 374.30
- Ask
- 374.60
- 저가
- 374.30
- 고가
- 395.00
- 볼륨
- 20.110 K
- 일일 변동
- -4.69%
- 월 변동
- 7.21%
- 6개월 변동
- 6.81%
- 년간 변동율
- 17.01%
