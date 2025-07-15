CotationsSections
Devises / ANSS
Retour à Actions

ANSS: ANSYS Inc

374.30 USD 18.42 (4.69%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ANSS a changé de -4.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 374.30 et à un maximum de 395.00.

Suivez la dynamique ANSYS Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

ANSS Nouvelles

Range quotidien
374.30 395.00
Range Annuel
275.06 395.48
Clôture Précédente
392.72
Ouverture
392.53
Bid
374.30
Ask
374.60
Plus Bas
374.30
Plus Haut
395.00
Volume
20.110 K
Changement quotidien
-4.69%
Changement Mensuel
7.21%
Changement à 6 Mois
6.81%
Changement Annuel
17.01%
20 septembre, samedi