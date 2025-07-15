Moedas / ANSS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ANSS: ANSYS Inc
374.30 USD 18.42 (4.69%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ANSS para hoje mudou para -4.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 374.30 e o mais alto foi 395.00.
Veja a dinâmica do par de moedas ANSYS Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M30
- D1
- W1
- MN
ANSS Notícias
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on Synopsys stock with $700 target
- Keysight Q3 2025 slides: Revenue jumps 11%, company raises full-year outlook
- Ansys to integrate NVIDIA Omniverse into simulation products
- IonQ Q2 2025 slides: Revenue growth continues as quantum leader expands globally
- Synopsys stock hits 52-week high, reaching $620.67
- Robinhood’s Bhatt sells $42.6m in shares through living trust
- AppLovin stock price target raised to $483 from $480 at BTIG
- Benchmark reiterates Buy rating on AppLovin stock ahead of Q2 results
- Synopsys stock price target raised to $660 from $615 at Piper Sandler
- Thomson Reuters stock rises on inclusion in Nasdaq-100 Index
- Keysight Technologies stock rating upgraded to Neutral by BofA Securities
- Robinhood’s Tenev sells $39.3 million in shares
- Block is the latest to get an S&P 500 nod, and its stock is climbing
- Square Parent Block Jumps On S&P 500 News; Robinhood Snubbed Yet Again
- Synopsys stock reaches 52-week high at 594.23 USD
- Synopsys completes acquisition of Ansys and delisting from Nasdaq
- The Trade Desk stock price target raised to $95 from $90 at KeyBanc
- The Trade Desk Stock Climbs Higher on S&P 500 Debut as ANSYS Drops Out
- Cathie Wood’s ARK buys Tesla, sells Coinbase in latest trades
- Robinhood’s Tenev sells $11.6 million in shares
- Why Trade Desk (TTD) Stock Jumping Today
- Trade Desk Stock Rallies on News of S&P 500 Inclusion - TipRanks.com
- Ansys Acquisition by Synopsys Clears Regulatory Hurdles Worldwide
- BMO Capital reiterates Outperform rating on The Trade Desk stock
Faixa diária
374.30 395.00
Faixa anual
275.06 395.48
- Fechamento anterior
- 392.72
- Open
- 392.53
- Bid
- 374.30
- Ask
- 374.60
- Low
- 374.30
- High
- 395.00
- Volume
- 20.110 K
- Mudança diária
- -4.69%
- Mudança mensal
- 7.21%
- Mudança de 6 meses
- 6.81%
- Mudança anual
- 17.01%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh