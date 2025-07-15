КотировкиРазделы
Валюты / ANSS
Назад в Рынок акций США

ANSS: ANSYS Inc

374.30 USD 18.42 (4.69%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ANSS за сегодня изменился на -4.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 374.30, а максимальная — 395.00.

Следите за динамикой ANSYS Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ANSS

Дневной диапазон
374.30 395.00
Годовой диапазон
275.06 395.48
Предыдущее закрытие
392.72
Open
392.53
Bid
374.30
Ask
374.60
Low
374.30
High
395.00
Объем
20.110 K
Дневное изменение
-4.69%
Месячное изменение
7.21%
6-месячное изменение
6.81%
Годовое изменение
17.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.