ANSS: ANSYS Inc
374.30 USD 18.42 (4.69%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ANSS за сегодня изменился на -4.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 374.30, а максимальная — 395.00.
Следите за динамикой ANSYS Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
- D1
- W1
- MN
Новости ANSS
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on Synopsys stock with $700 target
- Keysight Q3 2025 slides: Revenue jumps 11%, company raises full-year outlook
- Ansys to integrate NVIDIA Omniverse into simulation products
- IonQ Q2 2025 slides: Revenue growth continues as quantum leader expands globally
- Synopsys stock hits 52-week high, reaching $620.67
- Robinhood’s Bhatt sells $42.6m in shares through living trust
- AppLovin stock price target raised to $483 from $480 at BTIG
- Benchmark reiterates Buy rating on AppLovin stock ahead of Q2 results
- Synopsys stock price target raised to $660 from $615 at Piper Sandler
- Thomson Reuters stock rises on inclusion in Nasdaq-100 Index
- Keysight Technologies stock rating upgraded to Neutral by BofA Securities
- Robinhood’s Tenev sells $39.3 million in shares
- Block is the latest to get an S&P 500 nod, and its stock is climbing
- Square Parent Block Jumps On S&P 500 News; Robinhood Snubbed Yet Again
- Synopsys stock reaches 52-week high at 594.23 USD
- Synopsys completes acquisition of Ansys and delisting from Nasdaq
- The Trade Desk stock price target raised to $95 from $90 at KeyBanc
- The Trade Desk Stock Climbs Higher on S&P 500 Debut as ANSYS Drops Out
- Cathie Wood’s ARK buys Tesla, sells Coinbase in latest trades
- Robinhood’s Tenev sells $11.6 million in shares
- Why Trade Desk (TTD) Stock Jumping Today
- Trade Desk Stock Rallies on News of S&P 500 Inclusion - TipRanks.com
- Ansys Acquisition by Synopsys Clears Regulatory Hurdles Worldwide
- BMO Capital reiterates Outperform rating on The Trade Desk stock
Дневной диапазон
374.30 395.00
Годовой диапазон
275.06 395.48
- Предыдущее закрытие
- 392.72
- Open
- 392.53
- Bid
- 374.30
- Ask
- 374.60
- Low
- 374.30
- High
- 395.00
- Объем
- 20.110 K
- Дневное изменение
- -4.69%
- Месячное изменение
- 7.21%
- 6-месячное изменение
- 6.81%
- Годовое изменение
- 17.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.