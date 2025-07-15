Dövizler / ANSS
ANSS: ANSYS Inc
374.30 USD 18.42 (4.69%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ANSS fiyatı bugün -4.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 374.30 ve Yüksek fiyatı olarak 395.00 aralığında işlem gördü.
ANSYS Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M30
- D1
- W1
- MN
ANSS haberleri
Günlük aralık
374.30 395.00
Yıllık aralık
275.06 395.48
- Önceki kapanış
- 392.72
- Açılış
- 392.53
- Satış
- 374.30
- Alış
- 374.60
- Düşük
- 374.30
- Yüksek
- 395.00
- Hacim
- 20.110 K
- Günlük değişim
- -4.69%
- Aylık değişim
- 7.21%
- 6 aylık değişim
- 6.81%
- Yıllık değişim
- 17.01%
21 Eylül, Pazar