Währungen / ANSS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ANSS: ANSYS Inc
374.30 USD 18.42 (4.69%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANSS hat sich für heute um -4.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 374.30 bis zu einem Hoch von 395.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die ANSYS Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M30
- D1
- W1
- MN
ANSS News
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on Synopsys stock with $700 target
- Keysight Q3 2025 slides: Revenue jumps 11%, company raises full-year outlook
- Ansys to integrate NVIDIA Omniverse into simulation products
- IonQ Q2 2025 slides: Revenue growth continues as quantum leader expands globally
- Synopsys stock hits 52-week high, reaching $620.67
- Robinhood’s Bhatt sells $42.6m in shares through living trust
- AppLovin stock price target raised to $483 from $480 at BTIG
- Benchmark reiterates Buy rating on AppLovin stock ahead of Q2 results
- Synopsys stock price target raised to $660 from $615 at Piper Sandler
- Thomson Reuters stock rises on inclusion in Nasdaq-100 Index
- Keysight Technologies stock rating upgraded to Neutral by BofA Securities
- Robinhood’s Tenev sells $39.3 million in shares
- Block is the latest to get an S&P 500 nod, and its stock is climbing
- Square Parent Block Jumps On S&P 500 News; Robinhood Snubbed Yet Again
- Synopsys stock reaches 52-week high at 594.23 USD
- Synopsys completes acquisition of Ansys and delisting from Nasdaq
- The Trade Desk stock price target raised to $95 from $90 at KeyBanc
- The Trade Desk Stock Climbs Higher on S&P 500 Debut as ANSYS Drops Out
- Cathie Wood’s ARK buys Tesla, sells Coinbase in latest trades
- Robinhood’s Tenev sells $11.6 million in shares
- Why Trade Desk (TTD) Stock Jumping Today
- Trade Desk Stock Rallies on News of S&P 500 Inclusion - TipRanks.com
- Ansys Acquisition by Synopsys Clears Regulatory Hurdles Worldwide
- BMO Capital reiterates Outperform rating on The Trade Desk stock
Tagesspanne
374.30 395.00
Jahresspanne
275.06 395.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 392.72
- Eröffnung
- 392.53
- Bid
- 374.30
- Ask
- 374.60
- Tief
- 374.30
- Hoch
- 395.00
- Volumen
- 20.110 K
- Tagesänderung
- -4.69%
- Monatsänderung
- 7.21%
- 6-Monatsänderung
- 6.81%
- Jahresänderung
- 17.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K