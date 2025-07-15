KurseKategorien
ANSS: ANSYS Inc

374.30 USD 18.42 (4.69%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ANSS hat sich für heute um -4.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 374.30 bis zu einem Hoch von 395.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die ANSYS Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
374.30 395.00
Jahresspanne
275.06 395.48
Vorheriger Schlusskurs
392.72
Eröffnung
392.53
Bid
374.30
Ask
374.60
Tief
374.30
Hoch
395.00
Volumen
20.110 K
Tagesänderung
-4.69%
Monatsänderung
7.21%
6-Monatsänderung
6.81%
Jahresänderung
17.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K