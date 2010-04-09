Macro Flow Levels
- 指标
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- 版本: 9.0
- 激活: 5
Macro Flow Levels é uma ferramenta de análise institucional avançada projetada para traders que buscam acompanhar a movimentação dos grandes players nos mercados intraday.
O indicador combina análise de variação percentual macro, VWAP diária, análise de volume (VSA), fluxo monetário (MFI) e destaque de candles de abertura de mercado em um único painel limpo e intuitivo.
Principais Recursos:
1. Níveis Percentuais Customizáveis (%):
- Mapeamento automático de níveis de desvio percentual (+0.5%, +1.0%, +1.5%, etc.) a partir do fechamento anterior.
- Rótulos visuais dinâmicos no lado direito do gráfico indicando regiões críticas de suporte e resistência.
2. VWAP Diária Integrada:
- Projeção do preço médio ponderado por volume diário para validação do viés comprador/vendedor institucional.
3. Coloração de Candles por Volume & Fluxo:
- Identificação visual imediata de Candles de Ultra Volume (VSA).
- Confirmação de fluxo comprador/vendedor com base no Money Flow Index (MFI) alinhado à média móvel estrutural.
4. Destaque dos Candles de Abertura:
- Marcação com cor diferenciada nos candles de abertura dos principais mercados (B3, NYSE/EUA, etc.) para identificar a entrada inicial de volatilidade.
5. Legendas Dinâmicas e Interface Limpa:
- Todas as linhas possuem identificação visual ajustável sem poluir a leitura do gráfico.
- Painel de status integrado.
Configurações Totalmente Ajustáveis:
- Períodos de MFI, EMA e multiplicadores VSA.
- Níveis percentuais e cores totalmente personalizáveis.
- Horários de abertura de mercado ajustáveis por fuso horário.
Ideal para operações intraday em Índices, Forex, Commodities e Ações no MetaTrader 5.