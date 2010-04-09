Macro Flow Levels

Macro Flow Levels é uma ferramenta de análise institucional avançada projetada para traders que buscam acompanhar a movimentação dos grandes players nos mercados intraday.

O indicador combina análise de variação percentual macro, VWAP diária, análise de volume (VSA), fluxo monetário (MFI) e destaque de candles de abertura de mercado em um único painel limpo e intuitivo.

Principais Recursos:

1. Níveis Percentuais Customizáveis (%):
- Mapeamento automático de níveis de desvio percentual (+0.5%, +1.0%, +1.5%, etc.) a partir do fechamento anterior.
- Rótulos visuais dinâmicos no lado direito do gráfico indicando regiões críticas de suporte e resistência.

2. VWAP Diária Integrada:
- Projeção do preço médio ponderado por volume diário para validação do viés comprador/vendedor institucional.

3. Coloração de Candles por Volume & Fluxo:
- Identificação visual imediata de Candles de Ultra Volume (VSA).
- Confirmação de fluxo comprador/vendedor com base no Money Flow Index (MFI) alinhado à média móvel estrutural.

4. Destaque dos Candles de Abertura:
- Marcação com cor diferenciada nos candles de abertura dos principais mercados (B3, NYSE/EUA, etc.) para identificar a entrada inicial de volatilidade.

5. Legendas Dinâmicas e Interface Limpa:
- Todas as linhas possuem identificação visual ajustável sem poluir a leitura do gráfico.
- Painel de status integrado.

Configurações Totalmente Ajustáveis:
- Períodos de MFI, EMA e multiplicadores VSA.
- Níveis percentuais e cores totalmente personalizáveis.
- Horários de abertura de mercado ajustáveis por fuso horário.

Ideal para operações intraday em Índices, Forex, Commodities e Ações no MetaTrader 5.
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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
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Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
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Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
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Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
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Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
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Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
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