WanAnScalper
- 专家
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- 版本: 2.45
- 更新: 30 七月 2026
- 激活: 5
WanAn Scalper MT5 是一款多品种 M5 短线交易 EA，主要用于筛选后的外汇交叉盘夜盘交易。
EA 采用通道反转逻辑。系统会监控近期 M5 价格区间，当价格收盘突破通道边界并满足交易条件时，EA 按内置规则开仓，并通过止盈、止损、持仓时间、点差过滤、交易时段限制、货币暴露控制和账户保护设置管理交易。
WanAn Scalper MT5 适合希望使用结构化短线系统，而不是完全手动剥头皮交易的用户。EA 支持一个图表运行多个品种，并提供英文版和中文版界面。
默认推荐品种：
EURNZD、EURAUD、AUDNZD、NZDCAD
主要功能：
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一个图表管理多个交易品种
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M5 短线交易逻辑
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通道反转入场规则
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固定手数和风险比例手数模式
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点差过滤
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交易时间过滤
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单品种最大持仓控制
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货币暴露控制
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库存费过滤
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回撤保护
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MT5 经济日历新闻过滤
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账户信息面板
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新闻事件显示面板
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提供英文版和中文版
默认回测数据：
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回测周期：2025.07.01 - 2026.07.30
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时间周期：M5
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交易品种：EURNZD、EURAUD、AUDNZD、NZDCAD
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初始资金：10,000 USD
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手数模式：固定 0.01 手
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净利润：32.09 USD
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盈利因子：1.55
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胜率：80.70%
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最大净值回撤：10.05 USD
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总交易次数：171
默认参数偏向保守，方便用户先进行测试。交易者可以根据自己的经纪商环境，调整手数、交易时间、最大点差、风险参数和新闻过滤设置。
风险提示：
回测结果只是历史模拟，不代表未来收益。短线交易策略对点差、滑点、手续费、库存费和经纪商执行质量比较敏感。实盘运行前，建议先在模拟账户测试，并使用保守的风险参数。