OwlHist

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  • Tan Au Phuong
    Tan Au Phuong

    Tan Au Phuong

    4.4 (77)
    Новички в торговле стремятся к прибыли, опытные — сначала избегают убытков.

    Не нужно начинать с приветствия и ждать моего ответа.
    Чтобы сэкономить время и быстрее получить помощь, просто опишите проблему как можно подробнее! 😊

    Telegram: @Xbee_coder
    5 продуктов 2 темы 11 комментариев
  • Версия: 1.1
  • Обновлено: 4 августа 2026

OwlHist - статистика по закрытым сделкам для MetaTrader 5

Знакомо: закрыл сделку, открыл вкладку «История» и начал складывать в уме, чтобы понять - неделя вообще в плюсе или нет? OwlHist делает это за вас - живая панель прямо на графике: прибыль по закрытым сделкам, наторгованный объём (лоты) и количество сделок, сразу за семь периодов: Сегодня, 1W, 1M, 3M, 6M, 1Y, ALL - с разбивкой по символу и magic-номеру.

Больше всего пользы он приносит на счёте, где параллельно работают несколько советников и несколько инструментов. Именно на таком счёте кривая эквити не говорит ничего о том, кто именно её нарисовал, - а OwlHist выкладывает всю картину сразу и позволяет одним кликом сравнить связки между собой.

Считайте это совой с лупой над вашей историей торговли: на входе сотни закрытых сделок, на выходе одна честная картина. Без Excel, без ручной фильтрации, ничего не теряется.

Основные возможности

  • Один взгляд - вся картина - 7 периодов рядом, каждый включается и выключается отдельно.
  • Точно видно, какой советник или инструмент вас кормит (а какой тянет вниз) - полная разбивка «символ x magic» с промежуточными итогами на каждом уровне.
  • Робот работал сам или кто-то закрывал руками? - каждое закрытие возводится к тому советнику, который реально открыл позицию, даже если сработал SL/TP или случился stop out. Значит всё, что осталось под Magic 0, - действительно ручные сделки. Один взгляд - и понятно, насколько счёт автоматизирован на самом деле.
  • Окно рейтинга - один клик по заголовку, и OwlHist оценивает каждую связку «символ + magic» с 12 разных сторон, а затем выдаёт единый OVERALL RANK. Прибыльные и убыточные разведены по цвету, так что сразу видно, кто реально отрабатывает. Это справочная таблица, а не торговая рекомендация.
  • Не только деньги - лоты и количество сделок - видно, сколько вы на самом деле торгуете и сколько приносит каждый лот.
  • Цифрам можно верить - только закрытая история, поэтому открытые позиции не приукрашивают результат. Учтены свопы, комиссии и биржевые сборы; комиссия, разнесённая брокером на вход и выход, подхватывается целиком; сделки, убранные брокером в архив, возвращаются в расчёт, а не исчезают молча.
  • Сделано, чтобы жить на графике - пять тем (Dark, Light, Modern, безопасная для дальтоников и Auto под цвета вашего графика), любой угол, моноширинная вёрстка с автоподбором размера и сворачивание одним кликом.

Быстрый старт (30 секунд)

  1. Перетащите OwlHist.ex5 из «Навигатора» на любой график.
  2. Настройте параметры под себя и нажмите OK.
  3. Через пару секунд таблица уже на экране.

Основные настройки

  • Filters - показывать только выбранные magic-номера и/или символы (пусто = все).
  • Accounting - относить комиссию сделки открытия к закрытой сделке; для брокеров, которые делят комиссию между входом и выходом.
  • Time Periods - включение и выключение колонок: Сегодня, 1W, 1M, 3M, 6M, 1Y, ALL.
  • Table Layout - порядок строк (по символу/magic или по прибыли за всё время), плюс строки итогов, лотов и количества сделок.
  • Refresh - интервал автообновления в секундах; закрытая сделка обновляет панель мгновенно.
  • Panel Position / Font - угол графика, смещение по X/Y, размер шрифта и минимальный размер при автоподборе.
  • Colors: Theme - один выбор темы вместо десятка настроек цвета.

OwlHist сделан с вниманием к производительности, стабильности и чистому интерфейсу. Задача простая: помочь вам смотреть на собственный счёт спокойнее и яснее.

Бросьте его на график - и за секунды получите обзор, на который раньше уходили долгие минуты копания в истории.

Если индикатор оказался полезен, поставьте оценку - это лучшая поддержка. Есть вопросы или идеи? Пишите!

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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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