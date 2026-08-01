OwlHist - статистика по закрытым сделкам для MetaTrader 5

Знакомо: закрыл сделку, открыл вкладку «История» и начал складывать в уме, чтобы понять - неделя вообще в плюсе или нет? OwlHist делает это за вас - живая панель прямо на графике: прибыль по закрытым сделкам, наторгованный объём (лоты) и количество сделок, сразу за семь периодов: Сегодня, 1W, 1M, 3M, 6M, 1Y, ALL - с разбивкой по символу и magic-номеру.

Больше всего пользы он приносит на счёте, где параллельно работают несколько советников и несколько инструментов. Именно на таком счёте кривая эквити не говорит ничего о том, кто именно её нарисовал, - а OwlHist выкладывает всю картину сразу и позволяет одним кликом сравнить связки между собой.

Считайте это совой с лупой над вашей историей торговли: на входе сотни закрытых сделок, на выходе одна честная картина. Без Excel, без ручной фильтрации, ничего не теряется.

Основные возможности

Один взгляд - вся картина - 7 периодов рядом, каждый включается и выключается отдельно.

- 7 периодов рядом, каждый включается и выключается отдельно. Точно видно, какой советник или инструмент вас кормит (а какой тянет вниз) - полная разбивка «символ x magic» с промежуточными итогами на каждом уровне.

- полная разбивка «символ x magic» с промежуточными итогами на каждом уровне. Робот работал сам или кто-то закрывал руками? - каждое закрытие возводится к тому советнику, который реально открыл позицию, даже если сработал SL/TP или случился stop out. Значит всё, что осталось под Magic 0, - действительно ручные сделки. Один взгляд - и понятно, насколько счёт автоматизирован на самом деле.

- каждое закрытие возводится к тому советнику, который реально открыл позицию, даже если сработал SL/TP или случился stop out. Значит всё, что осталось под Magic 0, - действительно ручные сделки. Один взгляд - и понятно, насколько счёт автоматизирован на самом деле. Окно рейтинга - один клик по заголовку, и OwlHist оценивает каждую связку «символ + magic» с 12 разных сторон , а затем выдаёт единый OVERALL RANK . Прибыльные и убыточные разведены по цвету, так что сразу видно, кто реально отрабатывает. Это справочная таблица, а не торговая рекомендация.

- один клик по заголовку, и OwlHist оценивает каждую связку «символ + magic» с , а затем выдаёт единый . Прибыльные и убыточные разведены по цвету, так что сразу видно, кто реально отрабатывает. Это справочная таблица, а не торговая рекомендация. Не только деньги - лоты и количество сделок - видно, сколько вы на самом деле торгуете и сколько приносит каждый лот.

- видно, сколько вы на самом деле торгуете и сколько приносит каждый лот. Цифрам можно верить - только закрытая история, поэтому открытые позиции не приукрашивают результат. Учтены свопы, комиссии и биржевые сборы; комиссия, разнесённая брокером на вход и выход, подхватывается целиком; сделки, убранные брокером в архив, возвращаются в расчёт, а не исчезают молча.

- только закрытая история, поэтому открытые позиции не приукрашивают результат. Учтены свопы, комиссии и биржевые сборы; комиссия, разнесённая брокером на вход и выход, подхватывается целиком; сделки, убранные брокером в архив, возвращаются в расчёт, а не исчезают молча. Сделано, чтобы жить на графике - пять тем (Dark, Light, Modern, безопасная для дальтоников и Auto под цвета вашего графика), любой угол, моноширинная вёрстка с автоподбором размера и сворачивание одним кликом.

Быстрый старт (30 секунд)

Перетащите OwlHist.ex5 из «Навигатора» на любой график. Настройте параметры под себя и нажмите OK. Через пару секунд таблица уже на экране.

Основные настройки

Filters - показывать только выбранные magic-номера и/или символы (пусто = все).

- показывать только выбранные magic-номера и/или символы (пусто = все). Accounting - относить комиссию сделки открытия к закрытой сделке; для брокеров, которые делят комиссию между входом и выходом.

- относить комиссию сделки открытия к закрытой сделке; для брокеров, которые делят комиссию между входом и выходом. Time Periods - включение и выключение колонок: Сегодня, 1W, 1M, 3M, 6M, 1Y, ALL.

- включение и выключение колонок: Сегодня, 1W, 1M, 3M, 6M, 1Y, ALL. Table Layout - порядок строк (по символу/magic или по прибыли за всё время), плюс строки итогов, лотов и количества сделок.

- порядок строк (по символу/magic или по прибыли за всё время), плюс строки итогов, лотов и количества сделок. Refresh - интервал автообновления в секундах; закрытая сделка обновляет панель мгновенно.

- интервал автообновления в секундах; закрытая сделка обновляет панель мгновенно. Panel Position / Font - угол графика, смещение по X/Y, размер шрифта и минимальный размер при автоподборе.

- угол графика, смещение по X/Y, размер шрифта и минимальный размер при автоподборе. Colors: Theme - один выбор темы вместо десятка настроек цвета.

OwlHist сделан с вниманием к производительности, стабильности и чистому интерфейсу. Задача простая: помочь вам смотреть на собственный счёт спокойнее и яснее.

Бросьте его на график - и за секунды получите обзор, на который раньше уходили долгие минуты копания в истории.

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