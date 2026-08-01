OwlHist
- Индикаторы
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Tan Au PhuongНовички в торговле стремятся к прибыли, опытные — сначала избегают убытков.
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Telegram: @Xbee_coder
- Версия: 1.1
- Обновлено: 4 августа 2026
OwlHist - статистика по закрытым сделкам для MetaTrader 5
Знакомо: закрыл сделку, открыл вкладку «История» и начал складывать в уме, чтобы понять - неделя вообще в плюсе или нет? OwlHist делает это за вас - живая панель прямо на графике: прибыль по закрытым сделкам, наторгованный объём (лоты) и количество сделок, сразу за семь периодов: Сегодня, 1W, 1M, 3M, 6M, 1Y, ALL - с разбивкой по символу и magic-номеру.
Больше всего пользы он приносит на счёте, где параллельно работают несколько советников и несколько инструментов. Именно на таком счёте кривая эквити не говорит ничего о том, кто именно её нарисовал, - а OwlHist выкладывает всю картину сразу и позволяет одним кликом сравнить связки между собой.
Считайте это совой с лупой над вашей историей торговли: на входе сотни закрытых сделок, на выходе одна честная картина. Без Excel, без ручной фильтрации, ничего не теряется.
Основные возможности
- Один взгляд - вся картина - 7 периодов рядом, каждый включается и выключается отдельно.
- Точно видно, какой советник или инструмент вас кормит (а какой тянет вниз) - полная разбивка «символ x magic» с промежуточными итогами на каждом уровне.
- Робот работал сам или кто-то закрывал руками? - каждое закрытие возводится к тому советнику, который реально открыл позицию, даже если сработал SL/TP или случился stop out. Значит всё, что осталось под Magic 0, - действительно ручные сделки. Один взгляд - и понятно, насколько счёт автоматизирован на самом деле.
- Окно рейтинга - один клик по заголовку, и OwlHist оценивает каждую связку «символ + magic» с 12 разных сторон, а затем выдаёт единый OVERALL RANK. Прибыльные и убыточные разведены по цвету, так что сразу видно, кто реально отрабатывает. Это справочная таблица, а не торговая рекомендация.
- Не только деньги - лоты и количество сделок - видно, сколько вы на самом деле торгуете и сколько приносит каждый лот.
- Цифрам можно верить - только закрытая история, поэтому открытые позиции не приукрашивают результат. Учтены свопы, комиссии и биржевые сборы; комиссия, разнесённая брокером на вход и выход, подхватывается целиком; сделки, убранные брокером в архив, возвращаются в расчёт, а не исчезают молча.
- Сделано, чтобы жить на графике - пять тем (Dark, Light, Modern, безопасная для дальтоников и Auto под цвета вашего графика), любой угол, моноширинная вёрстка с автоподбором размера и сворачивание одним кликом.
Быстрый старт (30 секунд)
- Перетащите OwlHist.ex5 из «Навигатора» на любой график.
- Настройте параметры под себя и нажмите OK.
- Через пару секунд таблица уже на экране.
Основные настройки
- Filters - показывать только выбранные magic-номера и/или символы (пусто = все).
- Accounting - относить комиссию сделки открытия к закрытой сделке; для брокеров, которые делят комиссию между входом и выходом.
- Time Periods - включение и выключение колонок: Сегодня, 1W, 1M, 3M, 6M, 1Y, ALL.
- Table Layout - порядок строк (по символу/magic или по прибыли за всё время), плюс строки итогов, лотов и количества сделок.
- Refresh - интервал автообновления в секундах; закрытая сделка обновляет панель мгновенно.
- Panel Position / Font - угол графика, смещение по X/Y, размер шрифта и минимальный размер при автоподборе.
- Colors: Theme - один выбор темы вместо десятка настроек цвета.
OwlHist сделан с вниманием к производительности, стабильности и чистому интерфейсу. Задача простая: помочь вам смотреть на собственный счёт спокойнее и яснее.
Бросьте его на график - и за секунды получите обзор, на который раньше уходили долгие минуты копания в истории.
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