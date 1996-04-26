The Candle Timer MT4

Таймер обратного отсчета для свечных графиков и времени начала торговых сессий. Небольшой блок на графике управляет всем, что связано с текущим моментом: сколько времени осталось до закрытия текущей свечи, что происходит на других таймфреймах, какие торговые сессии открыты и текущее состояние бара.





Что отображается на панели

В центре панели находится обратный отсчет до закрытия текущей свечи. Под обратным отсчетом находится индикатор прогресса свечи, цвет которого меняется по мере приближения свечи к закрытию: спокойное начало, предупреждающий бар в последние минуты и критический бар в последние секунды. Вы также можете установить различные типы уведомлений.

Далее идут обратные отсчеты для других таймфреймов в вашем наборе (по умолчанию, M1, M5, M15, H1, H4 и D1): активный период выделен, и щелчок по бару переключает период графика. Ниже представлен таймер сессии с индикаторами открытия Сиднея, Токио, Лондона и Нью-Йорка и обратным отсчетом до следующего события, а также контекстная панель свечей: диапазон текущего бара относительно среднего ATR, спред в реальном времени с порогом превышения предупреждения и стрелкой направления. Панель можно развернуть в полнофункциональную панель мониторинга, свернуть в компактный чип с одним таймфреймом и обратным отсчетом или прикрепить непосредственно к цене закрытия текущего бара на графике. Панель можно перетаскивать, и ее положение и выбранный вид запоминаются при смене таймфреймов.





Настройки

Общая тема, размер панели, шрифт и размер шрифта, размер шрифта обратного отсчета и положение по осям X/Y.

Таймфреймы: Список таймфреймов для панели.

Сессии: Отображение сессий и окна Сидней/Токио/Лондон/Нью-Йорк (время сервера).

Контекст свечей: Отображает контекстную линию, период ATR и порог предупреждения о спреде.





Оповещения: Уровни оповещений в секундах, каналы (окно, звук, звуковой файл, push-уведомление, вспышка).





Пороговые значения статуса: «Внимание» и «Критический» в секундах.

Цвета обратного отсчета: Настраиваемые цвета текста обратного отсчета для трех состояний (Нет = цвет темы).