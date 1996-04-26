The Candle Timer MT4

Таймер обратного отсчета для свечных графиков и времени начала торговых сессий. Небольшой блок на графике управляет всем, что связано с текущим моментом: сколько времени осталось до закрытия текущей свечи, что происходит на других таймфреймах, какие торговые сессии открыты и текущее состояние бара.

Что отображается на панели
В центре панели находится обратный отсчет до закрытия текущей свечи. Под обратным отсчетом находится индикатор прогресса свечи, цвет которого меняется по мере приближения свечи к закрытию: спокойное начало, предупреждающий бар в последние минуты и критический бар в последние секунды. Вы также можете установить различные типы уведомлений.
Далее идут обратные отсчеты для других таймфреймов в вашем наборе (по умолчанию, M1, M5, M15, H1, H4 и D1): активный период выделен, и щелчок по бару переключает период графика. Ниже представлен таймер сессии с индикаторами открытия Сиднея, Токио, Лондона и Нью-Йорка и обратным отсчетом до следующего события, а также контекстная панель свечей: диапазон текущего бара относительно среднего ATR, спред в реальном времени с порогом превышения предупреждения и стрелкой направления. Панель можно развернуть в полнофункциональную панель мониторинга, свернуть в компактный чип с одним таймфреймом и обратным отсчетом или прикрепить непосредственно к цене закрытия текущего бара на графике. Панель можно перетаскивать, и ее положение и выбранный вид запоминаются при смене таймфреймов.

Настройки
Общая тема, размер панели, шрифт и размер шрифта, размер шрифта обратного отсчета и положение по осям X/Y.
Таймфреймы: Список таймфреймов для панели.
Сессии: Отображение сессий и окна Сидней/Токио/Лондон/Нью-Йорк (время сервера).
Контекст свечей: Отображает контекстную линию, период ATR и порог предупреждения о спреде.

Оповещения: Уровни оповещений в секундах, каналы (окно, звук, звуковой файл, push-уведомление, вспышка).

Пороговые значения статуса: «Внимание» и «Критический» в секундах.
Цвета обратного отсчета: Настраиваемые цвета текста обратного отсчета для трех состояний (Нет = цвет темы).
Рекомендуем также
Skan
Niravkumar Maganbhai Patel
4.75 (4)
Индикаторы
SKAN   This indicator helps you to scan all symbols which are in the Market Watch window and filter out a trend with alerts. It works on five most effective indicators which are used by most of traders for trading: Moving Average Super Trend (ST) Bolinger Band (BB) OPRC BFD It calculates two bars for scanning. When box colour changes to coral or royal blue colour, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alert on screen. When it changes to royal blue, it
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
4.83 (6)
Индикаторы
Основное назначение: "Pin Bars" предназначен для автоматического обнаружения пин-баров на графиках финансовых рынках. Пин-бар – это свеча с характерным телом и длинным хвостом, которая может сигнализировать о развороте тренда или коррекции. Принцип работы: Индикатор анализирует каждую свечу на графике, определяя размер тела, хвоста и носа свечи. При обнаружении пин-бара, соответствующего заранее определенным параметрам, индикатор отмечает его на графике стрелкой вверх или вниз, в зависимости от
FREE
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Индикаторы
Этот советник не совершает никаких сделок, но он сканирует все символы в ваших обзорах рынка и сканирует каждую акцию одну за другой в разных таймфреймах, и в конце он показывает вам, какой символ в каком таймфрейме имеет мощную поглощающую свечу. Кроме того, вы можете определить период MA и верхний и нижний пределы RSI, и он показывает вам, какие символы, на каком таймфрейме, будут пересекать скорректированную скользящую среднюю, и какой символ, на каком таймфрейме, будет пересекать верхний или
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Индикаторы
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Umagads Candle Timer MT4
Rahman Supriyatman
Индикаторы
Umagads Candle Timer MT4: Профессиональный инструмент для дисциплинированного трейдинга В условиях высокой волатильности рынка Форекс каждая секунда имеет значение. Umagads Candle Timer MT4 — это высокопроизводительная утилита, разработанная для трейдеров, которым важна точность исполнения. Этот индикатор не просто показывает время; он помогает вам синхронизировать свои действия с закрытием свечи, что критически важно для стратегий Price Action и Smart Money Concepts. Основные преимущества: Инт
FREE
Improved Fractals
Denis Glaz
4.5 (2)
Индикаторы
Модифицированный индикатор фракталов. Работает как оригинальный индикатор Билла Вильямса, но с возможностью изменять радиус вершины, а не работать только со стандартным радиусом в 2 бара. Если рассказывать простыми словами, то индикатор проверяет вершину и если она минимальна/максимальна в указанном радиусе, то он помечает ее соответствующей стрелкой. Преимущества Возможность изменять радиус. Использовать для построения линий поддержки и сопротивления. Использовать для построения трендовых канал
FREE
XOATRHIST
Ainur Sharipov
4.83 (6)
Индикаторы
Один из самых первых моих индикаторов. Немного усовершенствован. Индикатор основан на крестиках ноликах, но их период приравнен к индикатору ATR. Параметры: ATRPeriod - период ATR для расчетов ступенек XOPips - задать размер ступеньки в ручную, ATR игнорируется Примечание: Индикатор работает по ценам закрытия, поэтому желательно учитывать сформировавшиеся бары. Есть более наглядная, с отображением линий на графике и алертами, платная версия XOatrline
FREE
Time Session OpenHighLowClose
Hiren Parekh
4.67 (6)
Индикаторы
Time Session OPEN-HIGH-LOW-CLOSE This Indicator Will Draw Lines Of OHLC Levels Of Time Session Defined By User. It Will Plot Floating Lines On Current Day Chart. Time Session Can Of Current Day Or Previous Day. You Can Plot Multiple Session Lines By Giving Unique ID To Each Session. It Can Even Show Historical Levels Of Time Session Selected By User On Chart To Do Backdating Test. You Can Write Text To Describe The Lines.
FREE
Upper and Lower Trendline
David Muriithi
5 (2)
Индикаторы
This indicator uses a different approach from the previous version to get it's trendlines. This method is derived from Orchard Forex, and the process of making the indicator is demonstrated in there video   https://www.youtube.com/watch?v=mEaiurw56wY&t=1425s . The basic idea behind this indicator is it draws a   tangent line   on the highest levels and lowest levels of the bars used for calculation, while ensuring that the lines don't intersect with the bars in review (alittle confusing? I know
FREE
Point Of Week
Kristhara Tharaviriyadech
Индикаторы
The **Point of Week Indicator** is a powerful MetaTrader 4 indicator that displays point values for multiple timeframes (W1, D1, H4, H1) directly on your chart. It calculates the position of the close price within the candle's range and displays it as a point value, along with the total range of the candle. ## Features - Displays point values for 4 timeframes: **Weekly (W1), Daily (D1), 4-Hour (H4), and Hourly (H1)** - Shows point value and total range in format: `"point_value/range_value
FREE
Silver Bullet MT4
Saksham Solanki
5 (2)
Индикаторы
Contact me for any queries or custom orders, if you want to use this in an EA. Key Features: Pattern Recognition : Identifies Fair Value Gaps (FVGs) Spots Break of Structure (BOS) points Detects Change of Character (CHoCH) patterns Versatile Application : Optimized for candlestick charts Compatible with any chart type and financial instrument Real-Time and Historical Analysis : Works seamlessly with both real-time and historical data Allows for backtesting strategies and live market analysis Vi
FREE
SC MTF Adx for MT4 with alert
Krisztian Kenedi
Индикаторы
Индикатор Average Directional Movement Index (ADX) с поддержкой мультитаймфрейма, настраиваемыми визуальными сигналами и конфигурируемой системой оповещений. Услуги фриланс-программирования, обновления и другие продукты TrueTL доступны в моём профиле MQL5 . Отзывы и рецензии очень приветствуются! Что такое ADX? Average Directional Movement Index (ADX), разработанный Дж. Уэллесом Уайлдером, — это технический индикатор, используемый для измерения силы тренда независимо от его направления. ADX в
FREE
Fractal Divergence Channel
Ihor Herasko
Индикаторы
Канал фрактальной дивергенции базируется на паттернах фрактальной дивергенции , представляя их в виде канала, границы которого изменяются в момент появления очередного паттерна. Верхняя граница канала соответствует верхней части последнего найденного медвежьего паттерна фрактальной дивергенции. Нижняя граница канала - это нижняя часть последнего найденного бычьего паттерна (см. скриншот 1). По отношению к индикатору FractalDivergence_Patterns , канальная версия обладает теми же параметрами, к ко
FREE
Indicator Bandas de Bollinger y Rsi Candle Color
Cristobal Hidalgo Soriano
Индикаторы
BB & RSI Candle Color: Technical Analysis Indicator on MetaTrader 4 The "BB & RSI Candle Color" indicator is a powerful technical analysis tool designed for MetaTrader 4 traders looking for an effective visual representation of market conditions. Created by 13 Crow Trading Club, this indicator combines the popular Bollinger Bands and the Relative Strength Indicator (RSI) to provide clear and accurate visual signals. This indicator offers three key aspects: Candle Color: Normal candles are displa
FREE
Bars expiration for MT4
Eugenio Bravetti
4.5 (2)
Индикаторы
This indicator is an utility for have always under control, how much time is left at the end of the bar setted. The utility show on the lower right of the chart, the countdown to the end. When the remaining seconds is = to the seconds set in the input, the color of remaining seconds on chart, change color and play a warning sound to warn you that the bar is about the end. When the remaining seconds is < to the seconds set in the input, the utility play a beep to warn you that the bar is in co
FREE
Double HMA lines MTF
Pavel Zamoshnikov
5 (2)
Индикаторы
Мультитаймфреймовая версия скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA). Индикатор Double HMA MTF Light совмещает на одном графике два таймфрейма. HMA старшего таймфрейма определяет тренд, а HMA текущего таймфрейма - краткосрочные ценовые движения. Индикатор распространяется свободно и не имеет звуковых сигналов и сообщений. Основная его функция – это визуализация ценовых движений. Если вам нужны продвинутые функциональные возможности мультитаймфреймного индикатора HMA (информация о пок
FREE
QuantumAlert CCI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Индикаторы
QuantumAlert CCI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Индикаторы
Данный индикатор создан для поиска предполагаемых разворотных точек цены символа. В его работе используется небольшой разворотный свечной паттерн в совокупности с фильтром экстремумов. Индикатор не перерисовывается! В случае отключения фильтра экстремумов, индикатор показывает все точки, в которых есть паттерн. В случае включения фильтра экстремумов, работает условие – если в истории на Previous bars 1 свечей назад, были более высокие свечки и они дальше чем свеча Previous bars 2 – то тогда тако
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Индикаторы
Индикатор отображает на графике сигналы согласно стратегии Билла Вильямса. Демо версия индикатора имеет такие же функции, как и платная, за исключением того, что может работать только на демо-счете. Сигнал "Первый мудрец" формируется, когда появляется разворотный бар с ангуляцией. Бычий разворотный бар - у которого более низкий минимум и цена закрытия в верхней его половине. Медвежий разворотный бар - более высокий максимум и цена закрытия в нижней его половине. Ангуляция образуется, когда все
FREE
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Индикаторы
Данный индикатор позволяет сканировать символы в окне "Обзор рынка" (не более 15 в демо-версии), отфильтровывать тренды и отправлять оповещения. Он работает на основе эффективного индикатора "SuperTrend" , который используется многими трейдерами для торговли: Когда цвет ячейки меняется на " зеленый " или " красный ", это указывает на изменение тренда для открытия длинной или короткой позиции. Также появится экранное уведомление. Когда цвет меняется на зеленый , это указывает на восходящий тренд
FREE
MASi Wave Histogram
Aleksey Terentev
5 (1)
Индикаторы
Реализация индикатора рыночного цикла описанного Раджи Хорнер в книге "FOREX на 5 часов в неделю: как зарабатывать трейдингом на финансовом рынке в свободное время" . Текущее состояние рынка можно определить посредством анализа угла наклона экспоненциальной скользящей средней (EMA) работающей на периоде 34 бара. Если наклон EMA определяется как направление часовой стрелки на циферблате: от 12 до 2 часов, следует считать, что присутствует восходящая тенденция; от 2 до 4 часов, рынок консолидирует
FREE
Auto Fibonacci for MT4
Part-time Day Trader
Индикаторы
Auto Fibonacci displays the 38.2, 61.8, and 78.6 Fib levels directly on the chart, helping traders who use these key retracement zones consistently for trade planning or confluence. Drawing Fibonacci levels manually over and over again can take time, especially when done with wick-to-wick precision. Auto Fibonacci removes that friction by detecting the latest trend leg and placing the main Fibonacci levels automatically. Key Benefits Shows only the major Fibonacci levels to keep the chart clean
FREE
Triple RSI
Pablo Leonardo Spata
1 (1)
Индикаторы
LOOK AT THE FOLLOWING STRATEGY   WITH THIS INDICATOR.   Triple RSI   is a tool that uses the classic Relative Strength Indicator, but in several timeframes to find market reversals.    1.  ️ Idea behind the indicator and its strategy: In Trading, be it Forex or any other asset, the ideal is   to keep it simple, the simpler the better . The   triple RSI   strategy is one of the simple strategies that seek market returns. In our experience, where there is more money to always be won, i
FREE
The Stock Exchange One Sessions Hours
Boguslaw Nejmanowski
Индикаторы
The Stock Exchange One Sessions Hours version 2.00 This indicator facilitates observing the currency pair's quotations during subsequent parts of the stock exchange session live. Before the session starts, a rectangle is drawn on the chart but not filled in with color. It means the extent of the session duration. Before the first bar enters the rectangle of the session, a sound signal or pop-up window will notify us that the session will just start. When the price graph crosses the edge of the
FREE
Velvet RSI
Kevin Peter Abate
Индикаторы
Velvet RSI is intended for use with the Velvet advanced ordering layer.  It is a modified version of the RSI indicator provided by Metaquotes and all of the data it displays is accurate and verified, when it is detected by the ordering layer.  In order to place orders with the Velvet RSI indicator, the ordering layer must be installed and running.  Ordering from the Velvet RSI indicator requires that "Velvet Ordering Layer" ( found here ), version 1.0 or higher, be installed and running. When de
FREE
HLHB Trend Catcher System
William Jidekene Igwe
4.5 (2)
Индикаторы
If you trade or wish to trade the popular HLHB Trend-Catcher System, then this indicator is for you! It detects when the HLHB system entry rules are met and sends out an alert in the form of notifications to your mobile phone and to your pc. By automatically sending you notifications, this indicator lessens your trading work load as you don't have to sit in from of your pc all day checking all the chats for when the entry rules are met. This indicator does all the dirty work for you. When the si
FREE
MQLTA Support Resistance Lines DEMO
MQL4 Trading Automation
Индикаторы
Индикатор MQLTA Support Resistance Lines вычисляет исторические уровни поддержки и сопротивления и отображает их на графике в виде линий. Он также отправит оповещение, если цена находится в опасной/безопасной зоне для торговли, и покажет расстояние до следующего уровня. Индикатор идеально подходит для использования в советниках через функцию iCustom. Данная демо-версия работает только на паре AUDNZD. Полная версия доступна по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/26328 Как он работает?
FREE
RSI Divergences Tester MT4
Reza Aghajanpour
Индикаторы
Introduction RSI divergence is a main technique used to determine trend reversing when it’s time to sell or buy because prices are likely to drop or pick in the charts. The RSI Divergence indicator can help you locate the top and bottom of the market. This indicator finds Regular divergence for pullback the market and also finds hidden RSI Divergence to show continuing trend. This indicator shows divergence on the RSI that is a strong hint for an excellent entry point and finds immediately with
FREE
UPD1 Watermark MT4
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Индикаторы
Индикатор отображает на графике любой текст и любое изображение, а также может выводить информацию, запрашиваемую макросами. Имеется три текстовых блока и один блок для изображений. Доступны выбор шрифта, размер, цвет, отступы и позиционирование. Если вы хотите брендировать свои скриншоты или вывести необходимую информацию на график, то UPD1 Watermark будет очень полезным инструментом. Описание настроек. Настройки текста (3 блока). Text 1, 2, 3 – введите текст и, или макрос. Font Name – введи
FREE
Icarus Reversals Indicator FREE
James D Scuderi
3 (2)
Индикаторы
The Icarus Reversals(TM) FREE Indicator is a powerful tool to identify high-probability reversal points, across all instruments.  The Reversals Indicator provides traders and investors with a simple-to-use and highly dynamic insight into points of likely price-action reversals.  Generated by a unique proprietary code-set, the Reversals Indicator (FREE version) generates long and short trade signals, which can be customised for key inputs and colourisation. Settings of the Icarus Reversals FREE h
FREE
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (26)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Индикаторы
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Другие продукты этого автора
The Candle Timer MT5
Nadia Tselkhert
Индикаторы
Таймер обратного отсчета для свечных графиков и времени начала торговых сессий. Небольшой блок на графике управляет всем, что связано с текущим моментом: сколько времени осталось до закрытия текущей свечи, что происходит на других таймфреймах, какие торговые сессии открыты и текущее состояние бара. Что отображается на панели В центре панели находится обратный отсчет до закрытия текущей свечи. Под обратным отсчетом находится индикатор прогресса свечи, цвет которого меняется по мере приближения
FREE
Trade Copier Console MT4
Nadia Tselkhert
Утилиты
Локальный копировщик сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере или VPS. Копируйте в любую сторону между MT5 и MT4, считайте объём в процентах от эквити, в валюте депозита или зеркалом чужого риска, отбирайте сделки фильтрами по символу, магику, комментарию и размеру. Сопровождение копии панель берёт на себя: виртуальные SL/TP, безубыток, трейлинг, корзина и закрытие по расписанию. Дневные, общие и объёмные лимиты защищают счёт и срабатывают заранее, не дожидаясь пробоя. Инструкци
Trade Copier Console MT5
Nadia Tselkhert
Утилиты
Локальный копировщик сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере или VPS. Копируйте в любую сторону между MT5 и MT4, считайте объём в процентах от эквити, в валюте депозита или зеркалом чужого риска, отбирайте сделки фильтрами по символу, магику, комментарию и размеру. Сопровождение копии панель берёт на себя: виртуальные SL/TP, безубыток, трейлинг, корзина и закрытие по расписанию. Дневные, общие и объёмные лимиты защищают счёт и срабатывают заранее, не дожидаясь пробоя. Инструкци
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв