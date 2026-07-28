Bbmamy Trade and Risk Manager





本工具不会生成交易信号，也不会替您选择交易方向。您负责定义交易计划、入场价、止损价和目标价；Bbmamy 则将该计划转换为结构化的订单流程，并在确认前显示计划中的资金风险敞口。





交易者为何使用本工具





• 根据入场价与止损价之间的实际距离计算交易量

• 以余额、净值或可用保证金的百分比表示风险

• 在交易前计算中纳入预估佣金和滑点

• 通过一致的工作流程下达和修改市价单或挂单

• 将一个总风险预算分配到价格区域内的多个入场点

• 使用计入成本的保本、部分平仓和移动止损来管理持仓

• 达到每日亏损、回撤或投资组合限制时，限制新的入场

• 保存本地截图和 CSV 审计记录以供复盘





目标是保持流程一致：先定义风险，检查经纪商限制，确认交易指令，然后在同一面板中管理由此产生的持仓。





基于风险的仓位计算





风险引擎以账户入金币种估算计划入场价与止损价之间的亏损。它使用 MetaTrader 的经纪商计算结果，并根据交易品种的最小交易量、最大交易量和交易量步进对手数进行标准化。





风险控制包括：





• 以余额、净值或可用保证金作为风险计算基准

• 百分比风险及可配置的硬性上限

• 经纪商的最小报价变动、报价变动价值和交易量标准化

• 可手动设置或根据历史记录估算佣金，并提供可配置的后备值

• 可选的滑点预留

• 点差和可用保证金预检

• 交易品种及投资组合的预计风险限制

• 金字塔加仓和同方向风险敞口限制

• 检测没有保护性止损的现有风险敞口





由于跳空、滑点、点差变化、佣金数据和经纪商执行情况，计划风险可能与最终实际亏损不同。确认订单前，请始终检查实时预检结果。





交易执行与挂单





支持的订单路径：





• Buy Market（市价买入）和 Sell Market（市价卖出）

• Buy Limit（买入限价）和 Sell Limit（卖出限价）

• Buy Stop（买入止损）和 Sell Stop（卖出止损）

• Buy Stop Limit（买入止损限价）和 Sell Stop Limit（卖出止损限价）





Orders 工作区可列出、选择挂单，并将其载入图表交易计划。启用拖动控制后，可在图表上直观调整 Entry、Stop Loss、Take Profit 和 Stop Limit 触发价位。可能增加风险的修改在发送前会再次接受检查。





ARM 阶段可减少误操作。若方向、订单路径、风险、订单编号、入场价、止损价或目标价等重要项目发生变化，已确认的指令将失效。重复点击保护和账户级交易执行锁有助于减少快速操作或多个图表实例造成的重复请求。





区域分层建仓





Layer 工作区可将一个总风险预算分配到选定价格区域内的 2 至 10 个挂单入场点。





您需要定义：





• 买入或卖出方向

• 限价单或止损挂单分层

• 区域上边界和下边界

• 共用止损价和止盈价

• 入场点数量

• 整组订单的总风险





每一层订单均根据其各自的入场价至止损价距离计算交易量。因此，风险分配依据每手的预期资金亏损，而不是为每个价位分配相同手数。





提交前，系统会根据可用保证金、已配置的保证金预留、经纪商订单与交易量限制，以及交易品种和投资组合风险上限检查整组订单。本工具会跟踪该批次；若部分提交无法确认，将尝试核对相关新订单或将其回滚。





区域分层建仓仅适用于对冲账户，并支持 Limit 和 Stop 挂单，不包含 Stop Limit 分层建仓。





持仓管理





Manage 工作区为已开持仓提供识别归属关系的管理控制。





保本：





• 将选定持仓的止损移动到计入成本的保本价位

• 纳入可用的佣金数据、负隔夜利息和可配置的正向偏移

• 将保本操作应用于选定持仓、当前交易品种、已配置的品种列表或所有已挂载 Bbmamy 的图表





部分平仓：





• 按可配置的百分比平掉选定持仓的一部分

• 根据经纪商规则标准化平仓量和剩余交易量

• 支持对冲及净持仓账户的处理

• 启用后要求进行 ARM 确认





移动止损模式：





• R 倍数阶梯

• 基于 ATR 的移动止损

• 基于已收盘 K 线结构的移动止损

• Hybrid（混合）模式





移动止损逻辑包括成本底线、最小止损改善幅度、更新冷却时间、经纪商最小止损距离与冻结距离检查，以及在修改多次遭拒后暂时停用。当多个 Bbmamy 实例同时运行时，协调规则可减少彼此竞争的止损更新。





账户保护





达到已配置的账户限制时，Bbmamy 可以阻止新的受管理入场。





可用控制包括：





• 按经纪商交易日计算的每日亏损限制

• 从当日净值峰值计算的日内回撤限制

• 入金、出金、信用额及其他余额操作调整

• 计划风险与实际成交风险验证

• 成交后的交易品种和投资组合风险检查

• 保护性止损验证及修复尝试





每日保护状态会在整个经纪商交易日内保留，不会因更改时间周期或重启终端而清除。若在活跃交易日的中途首次使用，请先检查新会话确认和基准值。





这些保护措施仅限制 Bbmamy 的新入场，不会自动平掉现有持仓，也不会取消账户中的所有订单。





恢复与交易执行控制





交易终端、经纪商连接和电脑都可能发生中断。Bbmamy 会在本地保存重要的交易执行与管理状态，以便在重启或重新连接后核对尚未完成的操作。





恢复范围包括已准备的入场、挂单修改、保护性止损请求、部分平仓、移动止损更新、分层批次以及近期成交的挂单。当结果无法确定时，本工具会检查终端及经纪商提供的证据，再决定是否允许新的请求。它不会仅仅因为响应延迟而有意重复发送同一笔交易。





面板与图表工作流程





面板包含四个工作区：





• Setup — 方向、订单路径、风险及预检

• Orders — 挂单选择与修改

• Manage — 保本、部分平仓和移动止损

• Layer — 多入场点区域构建





Entry、触发价、Stop Loss、Take Profit 和区域价位可显示在图表上并通过拖动调整。当需要防止意外移动时，可锁定拖动功能。面板提供紧凑及展开视图、可配置的图表角落位置、分页订单与持仓列表，以及快速状态刷新。交易快捷键默认关闭。





通知与本地交易日志





可选的 MetaTrader 推送通知可报告所选的交易执行、管理和保护事件。必须在终端中配置有效的 MetaQuotes ID。





可选择为 Entry、Reversal、Partial Close、Breakeven、Take Profit、Stop Loss、Stop-out 和受管理平仓事件创建图表截图。本地 CSV 审计日志会记录时间戳、账户信息、余额、净值、结果及事件详情。





截图和审计文件保存在本地电脑中。本产品不包含云端交易日志或远程面板。





账户模式与多品种使用





核心仓位计算、交易执行和持仓管理支持对冲账户与净持仓账户。由于手动交易和多种策略可能共享同一个净持仓，净持仓账户会使用额外的归属检查。区域分层建仓仅限对冲账户。





若需要对多个品种进行保本或移动止损管理，请在每个需要管理的品种上挂载一个 Bbmamy 实例。对于没有运行实例的品种，本产品并非可从单一图表管理整个投资组合的工具。





主要输入参数组





风险：

• InpDefaultRiskPercent — 面板预设使用的基础风险

• InpRiskBase — 余额、净值或可用保证金

• InpHardRiskCapPercent — 允许设置的最大风险

• InpMaxLotCap — 可选的交易量上限

• InpCommissionPerLotRoundTurn — 手动设置的每手双边佣金假设

• InpSlippageBufferPoints — 计划滑点预留





交易执行与风险敞口：

• InpEnableTradeExecution — 启用订单和持仓操作

• InpRequireArm 和 InpArmTimeoutSeconds — 确认控制

• InpMaxSpreadPoints 和 InpMaxDeviationPoints — 交易执行限制

• InpBlockIfExposureExists — 已存在风险敞口时阻止新的入场

• InpMaxPyramidEntries — 关闭风险敞口阻止功能时允许的最大入场次数

• InpMaxPortfolioRiskPercent 和 InpMaxSymbolRiskPercent — 预计风险上限





分层建仓：

• InpEnableZoneLayering — 启用 Layer 工作区

• InpLayerCount — 挂单层数

• InpLayerBasketRiskPercent — 整组订单的总风险

• InpLayerMarginReservePercent — 计划订单执行后的可用保证金预留





保护与管理：

• InpMaxDailyLossPercent — 经纪商交易日亏损保护

• InpMaxIntradayDrawdownPercent — 日内峰值净值至当前净值的回撤保护

• InpBreakEvenOffsetPoints — 额外保本偏移

• InpPartialClosePercent — 选定的部分平仓百分比

• InpTrailingMode — Off、R ladder、ATR、Structure 或 Hybrid

• InpTrailingScopeDefault — 默认选择的管理范围





交易日志与界面：

• InpEnablePushNotifications — MetaTrader 移动提醒

• InpEnableTradeScreenshots — 本地事件截图

• InpEnableAuditLog — 本地 CSV 审计

• InpStartSLTPDragEnabled — 图表价位线的初始拖动状态

• InpPanelCorner 和 InpStartView — 面板位置与布局





开始使用





1. 通过 MQL5 Market 安装本产品并将其挂载到图表。

2. 在 MetaTrader 5 以及产品的 Common 选项卡中启用 Algo Trading。

3. 检查风险计算基准、佣金、滑点和账户保护设置。

4. 仅在完成输入参数检查后启用交易执行。

5. 设置或拖动 Entry、Stop Loss 和 Take Profit 价位。

6. 检查计划风险、交易量、点差、保证金和保护状态。

7. 按下 ARM，检查指令并确认订单。

8. 在实盘使用前，先通过模拟账户测试完整流程。





交易执行、分层建仓和移动止损功能默认关闭，因此每项功能均可由用户有意识地单独启用。





重要提示





Bbmamy 是交易执行与风险管理工具，并非交易策略、信号服务或盈利系统。它无法消除市场风险、跳空、滑点、点差扩大、经纪商拒单、连接中断，或请求价格与实际成交价格之间的差异。





风险计算取决于 MetaTrader 和经纪商提供的入场价、止损价、交易品种规格及账户数据。示例和截图并不能预测未来表现。杠杆交易可能导致亏损。请使用适合您的经纪商、账户和风险承受能力的设置。





Bbmamy Trade and Risk Manager 是一款适用于 MetaTrader 5 的手动及半自动交易执行与风险控制工具。它将适配经纪商规则的仓位计算、市价单与挂单执行、区域分层建仓、持仓管理、账户保护、移动通知和本地交易日志整合在同一个图表工作区中。