Bbmamy Trade and Risk Manager

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  • Muhammad Amirul Al Hakim Bin Mahyuddin
    Muhammad Amirul Al Hakim Bin Mahyuddin

    Muhammad Amirul Al Hakim Bin Mahyuddin

    Меня зовут Muhammad Amirul Al Hakim. Я независимый трейдер и разработчик MQL5 из Малайзии, специализирующийся на практических инструментах для исполнения сделок, расчёта объёма позиции и управления рисками счёта. Я создатель BBMAMY Trade and Risk Manager для MetaTrader 5. Моя цель — помогать
  • Версия: 4.66
  • Активации: 7
Bbmamy Trade and Risk Manager — это утилита для ручного и полуавтоматического исполнения сделок и контроля риска в MetaTrader 5. Она объединяет в одном рабочем пространстве на графике расчет объема позиции с учетом условий брокера, исполнение рыночных и отложенных ордеров, распределение входов по ценовой зоне, управление позициями, защитные ограничения счета, мобильные уведомления и локальный торговый журнал.

Утилита не генерирует сигналы и не выбирает направление сделки. Вы самостоятельно определяете торговую идею, цену входа, Stop Loss и цель. Bbmamy преобразует этот план в структурированный процесс работы с ордером и до подтверждения показывает планируемый финансовый риск.

ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТУ УТИЛИТУ

• Расчет объема по фактическому расстоянию между ценой входа и Stop Loss
• Задание риска в процентах от баланса, средств или свободной маржи
• Учет расчетной комиссии и проскальзывания до открытия сделки
• Размещение и изменение рыночных и отложенных ордеров в едином рабочем процессе
• Распределение общего бюджета риска между несколькими входами внутри ценовой зоны
• Управление позициями с учетом торговых издержек: Breakeven, частичное закрытие и Trailing Stop
• Ограничение новых входов при достижении дневного убытка, просадки или лимитов портфельного риска
• Сохранение локальных снимков графика и CSV-журнала аудита для последующего анализа

Цель — обеспечить последовательность процесса: сначала определить риск, проверить ограничения брокера, подтвердить распоряжение, а затем управлять открытой позицией из той же панели.

РАСЧЕТ ПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ РИСКА

Модуль управления риском оценивает убыток между предполагаемой ценой входа и Stop Loss в валюте депозита счета. Он использует расчеты брокера, доступные в MetaTrader, и нормализует объем с учетом минимального и максимального объема по символу, а также шага объема.

В число средств контроля риска входят:

• Баланс, средства или свободная маржа в качестве базы для расчета риска
• Риск в процентах с настраиваемым жестким верхним пределом
• Размер тика, стоимость тика и нормализация объема по данным брокера
• Ручная либо основанная на истории оценка комиссии с настраиваемым резервным значением
• Дополнительный резерв на проскальзывание
• Предварительная проверка спреда и свободной маржи
• Лимиты прогнозируемого риска по символу и всему портфелю
• Ограничения пирамидинга и совокупной экспозиции в одном направлении
• Обнаружение существующей экспозиции без защитного Stop Loss

Планируемый риск может отличаться от фактического итогового убытка из-за ценовых разрывов, проскальзывания, изменения спреда, данных о комиссии и особенностей исполнения брокером. Перед подтверждением ордера всегда проверяйте актуальные данные предварительного расчета.

ИСПОЛНЕНИЕ И ОТЛОЖЕННЫЕ ОРДЕРА

Поддерживаемые типы ордеров:

• Buy Market и Sell Market
• Buy Limit и Sell Limit
• Buy Stop и Sell Stop
• Buy Stop Limit и Sell Stop Limit

Рабочая область Orders позволяет просматривать, выбирать и загружать отложенные ордера в торговый план на графике. Когда управление перетаскиванием включено, уровни Entry, Stop Loss, Take Profit и триггера Stop Limit можно изменять непосредственно на графике. Изменения, способные увеличить риск, повторно проверяются до отправки запроса на модификацию.

Этап ARM снижает вероятность случайного исполнения. Подтвержденное распоряжение становится недействительным при изменении важного параметра, включая направление, тип ордера, риск, тикет, цену входа, Stop Loss или цель. Защита от повторного нажатия и общая для счета блокировка исполнения помогают избежать дублирующих запросов при быстром вводе или одновременной работе нескольких экземпляров на графиках.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДОВ ПО ЗОНЕ

Рабочая область Layer позволяет распределить единый бюджет риска между 2–10 отложенными входами внутри выбранной ценовой зоны.

Вы задаете:

• Направление Buy или Sell
• Распределение ордерами Limit или Stop
• Верхнюю и нижнюю границы зоны
• Общие Stop Loss и Take Profit
• Количество входов
• Общий риск корзины

Объем каждого ордера рассчитывается по собственному расстоянию от его цены входа до Stop Loss. Поэтому распределение основывается на ожидаемом денежном убытке на один лот, а не на одинаковом объеме для каждого уровня.

До отправки корзина проверяется с учетом доступной маржи, настроенного резерва маржи, лимитов брокера по количеству ордеров и объему, а также ограничений риска по символу и портфелю. Утилита отслеживает пакет ордеров и пытается согласовать состояние либо отменить связанные новые ордера, если подтверждение части пакета получить не удалось.

Распределение входов по зоне доступно на счетах с режимом хеджирования и поддерживает отложенные ордера Limit и Stop. Распределение ордерами Stop Limit не предусмотрено.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЯМИ

Рабочая область Manage предоставляет средства управления открытыми позициями с учетом их принадлежности.

Breakeven:

• Перенос выбранной позиции на уровень безубыточности с учетом торговых издержек
• Учет доступных данных о комиссии, отрицательного свопа и настраиваемого положительного смещения
• Применение Breakeven к выбранной позиции, текущей паре, настроенному списку символов или всем графикам с подключенным Bbmamy

Частичное закрытие:

• Закрытие настраиваемой доли выбранной позиции
• Нормализация закрываемого и остающегося объема по правилам брокера
• Поддержка счетов с режимом хеджирования и неттинга
• Обязательное подтверждение ARM, если эта функция включена

Режимы Trailing Stop:

• Лестница по значениям R
• Trailing на основе ATR
• Trailing по структуре закрытых свечей
• Гибридный режим

Логика Trailing включает минимальный уровень с учетом издержек, минимальное улучшение Stop Loss, паузу между обновлениями, проверку минимальной дистанции Stop и Freeze Level брокера, а также временную приостановку после повторяющихся отклонений модификаций. Правила координации уменьшают вероятность конкурирующих обновлений Stop Loss при одновременной работе нескольких экземпляров Bbmamy.

ЗАЩИТА СЧЕТА

Bbmamy может блокировать новые управляемые входы при достижении настроенных лимитов счета.

Доступные средства контроля:

• Лимит дневного убытка по торговому дню брокера
• Лимит внутридневной просадки от максимума средств за день
• Корректировка с учетом пополнений, выводов, кредитов и других балансовых операций
• Сверка планируемого риска с фактическим риском после исполнения
• Проверка риска по символу и портфелю после исполнения
• Проверка наличия защитного Stop Loss и попытки его восстановления

Состояние дневной защиты сохраняется в течение торгового дня брокера и не сбрасывается при смене таймфрейма или перезапуске терминала. При первом запуске посреди активного торгового дня проверьте подтверждение новой сессии и исходную базу расчета.

Эти ограничения блокируют новые входы, выполняемые через Bbmamy. Они не ликвидируют автоматически уже открытые позиции и не отменяют все ордера на счете.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ

Работа торгового терминала, подключения к брокеру или компьютера может быть прервана. Bbmamy локально сохраняет важное состояние операций исполнения и управления, чтобы после перезапуска или восстановления соединения согласовать незавершенные действия.

Восстановление охватывает подготовленные входы, изменения отложенных ордеров, запросы на установку защитного Stop Loss, частичные закрытия, обновления Trailing, пакеты зонального распределения и недавно исполненные отложенные ордера. Если результат операции не определен, утилита проверяет доступные данные терминала и брокера, прежде чем разрешить новый запрос. Она намеренно не отправляет ту же сделку повторно только потому, что ответ был задержан.

ПАНЕЛЬ И РАБОТА НА ГРАФИКЕ

Панель содержит четыре рабочие области:

• Setup — направление, тип ордера, риск и предварительная проверка
• Orders — выбор и изменение отложенных ордеров
• Manage — Breakeven, частичное закрытие и Trailing Stop
• Layer — создание зоны с несколькими входами

Уровни Entry, Trigger, Stop Loss, Take Profit и границы зоны можно отображать и перетаскивать на графике. Перетаскивание можно заблокировать, чтобы защитить уровни от случайного перемещения. Панель имеет компактный и расширенный вид, настраиваемое расположение в углу графика, постраничные списки ордеров и позиций и быстрое обновление состояния. Торговые горячие клавиши по умолчанию отключены.

УВЕДОМЛЕНИЯ И ЛОКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Необязательные push-уведомления MetaTrader могут сообщать о выбранных событиях исполнения, управления и защиты. В терминале должен быть настроен действующий MetaQuotes ID.

Можно включить создание снимков графика при событиях Entry, Reversal, Partial Close, Breakeven, Take Profit, Stop Loss, Stop-out и управляемом закрытии. Локальный CSV-журнал аудита записывает временные метки, данные счета, баланс, средства, результат и сведения о событии.

Снимки графика и файлы аудита остаются на локальном компьютере. Облачный журнал и удаленная панель не входят в комплект.

РЕЖИМЫ СЧЕТА И РАБОТА С НЕСКОЛЬКИМИ СИМВОЛАМИ

Основные функции расчета, исполнения и управления поддерживают счета с хеджированием и неттингом. На неттинговых счетах применяются дополнительные проверки принадлежности, поскольку ручные сделки и несколько стратегий могут использовать одну общую нетто-позицию. Распределение входов по зоне доступно только на хеджинговых счетах.

Для управления Breakeven или Trailing по нескольким символам подключите по одному экземпляру Bbmamy к каждому управляемому символу. Утилита не является однографиковым портфельным менеджером для символов без активного экземпляра.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Риск:
• InpDefaultRiskPercent — базовый риск для предустановок панели
• InpRiskBase — баланс, средства или свободная маржа
• InpHardRiskCapPercent — максимально допустимое значение риска
• InpMaxLotCap — необязательное ограничение объема
• InpCommissionPerLotRoundTurn — заданное вручную предположение о комиссии
• InpSlippageBufferPoints — планируемый резерв на проскальзывание

Исполнение и экспозиция:
• InpEnableTradeExecution — включает действия с ордерами и позициями
• InpRequireArm и InpArmTimeoutSeconds — параметры подтверждения
• InpMaxSpreadPoints и InpMaxDeviationPoints — ограничения исполнения
• InpBlockIfExposureExists — блокирует новый вход при наличии существующей экспозиции
• InpMaxPyramidEntries — максимальное количество входов, когда блокировка существующей экспозиции отключена
• InpMaxPortfolioRiskPercent и InpMaxSymbolRiskPercent — лимиты прогнозируемого риска

Распределение по зоне:
• InpEnableZoneLayering — включает рабочую область Layer
• InpLayerCount — количество отложенных ордеров
• InpLayerBasketRiskPercent — общий риск корзины
• InpLayerMarginReservePercent — резерв свободной маржи после планируемых ордеров

Защита и управление:
• InpMaxDailyLossPercent — ограничение убытка за торговый день брокера
• InpMaxIntradayDrawdownPercent — ограничение от внутридневного максимума средств до текущих средств
• InpBreakEvenOffsetPoints — дополнительное смещение уровня Breakeven
• InpPartialClosePercent — доля выбранной позиции для частичного закрытия
• InpTrailingMode — Off, R ladder, ATR, Structure или Hybrid
• InpTrailingScopeDefault — выбранная область управления

Журнал и интерфейс:
• InpEnablePushNotifications — мобильные уведомления MetaTrader
• InpEnableTradeScreenshots — локальные снимки событий
• InpEnableAuditLog — локальный CSV-журнал аудита
• InpStartSLTPDragEnabled — начальное состояние перетаскивания линий на графике
• InpPanelCorner и InpStartView — расположение и вид панели

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Установите продукт через MQL5 Market и подключите его к графику.
2. Включите Algo Trading в MetaTrader 5 и на вкладке Common продукта.
3. Проверьте базу расчета риска, комиссию, проскальзывание и настройки защиты счета.
4. Включайте исполнение сделок только после проверки всех входных параметров.
5. Установите или перетащите уровни Entry, Stop Loss и Take Profit.
6. Проверьте планируемый риск, объем, спред, маржу и состояние защитных ограничений.
7. Нажмите ARM, еще раз проверьте распоряжение и подтвердите ордер.
8. До работы на реальном счете протестируйте весь процесс на демо-счете.

Функции исполнения, распределения по зоне и Trailing по умолчанию отключены, чтобы каждую возможность можно было активировать осознанно.

ВАЖНО

Bbmamy — это утилита для исполнения и управления риском, а не торговая стратегия, сервис сигналов или система получения прибыли. Она не может устранить рыночный риск, ценовые разрывы, проскальзывание, расширение спреда, отклонение ордеров брокером, обрывы связи или разницу между запрошенной и исполненной ценой.

Расчеты риска зависят от цены входа, Stop Loss, спецификации символа и данных счета, предоставляемых MetaTrader и брокером. Примеры и снимки экрана не прогнозируют будущие результаты. Торговля с кредитным плечом может привести к убыткам. Используйте настройки, соответствующие вашему брокеру, счету и допустимому уровню риска.

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Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
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