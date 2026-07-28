Bbmamy Trade and Risk Manager





Утилита не генерирует сигналы и не выбирает направление сделки. Вы самостоятельно определяете торговую идею, цену входа, Stop Loss и цель. Bbmamy преобразует этот план в структурированный процесс работы с ордером и до подтверждения показывает планируемый финансовый риск.





ПОЧЕМУ ТРЕЙДЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТУ УТИЛИТУ





• Расчет объема по фактическому расстоянию между ценой входа и Stop Loss

• Задание риска в процентах от баланса, средств или свободной маржи

• Учет расчетной комиссии и проскальзывания до открытия сделки

• Размещение и изменение рыночных и отложенных ордеров в едином рабочем процессе

• Распределение общего бюджета риска между несколькими входами внутри ценовой зоны

• Управление позициями с учетом торговых издержек: Breakeven, частичное закрытие и Trailing Stop

• Ограничение новых входов при достижении дневного убытка, просадки или лимитов портфельного риска

• Сохранение локальных снимков графика и CSV-журнала аудита для последующего анализа





Цель — обеспечить последовательность процесса: сначала определить риск, проверить ограничения брокера, подтвердить распоряжение, а затем управлять открытой позицией из той же панели.





РАСЧЕТ ПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ РИСКА





Модуль управления риском оценивает убыток между предполагаемой ценой входа и Stop Loss в валюте депозита счета. Он использует расчеты брокера, доступные в MetaTrader, и нормализует объем с учетом минимального и максимального объема по символу, а также шага объема.





В число средств контроля риска входят:





• Баланс, средства или свободная маржа в качестве базы для расчета риска

• Риск в процентах с настраиваемым жестким верхним пределом

• Размер тика, стоимость тика и нормализация объема по данным брокера

• Ручная либо основанная на истории оценка комиссии с настраиваемым резервным значением

• Дополнительный резерв на проскальзывание

• Предварительная проверка спреда и свободной маржи

• Лимиты прогнозируемого риска по символу и всему портфелю

• Ограничения пирамидинга и совокупной экспозиции в одном направлении

• Обнаружение существующей экспозиции без защитного Stop Loss





Планируемый риск может отличаться от фактического итогового убытка из-за ценовых разрывов, проскальзывания, изменения спреда, данных о комиссии и особенностей исполнения брокером. Перед подтверждением ордера всегда проверяйте актуальные данные предварительного расчета.





ИСПОЛНЕНИЕ И ОТЛОЖЕННЫЕ ОРДЕРА





Поддерживаемые типы ордеров:





• Buy Market и Sell Market

• Buy Limit и Sell Limit

• Buy Stop и Sell Stop

• Buy Stop Limit и Sell Stop Limit





Рабочая область Orders позволяет просматривать, выбирать и загружать отложенные ордера в торговый план на графике. Когда управление перетаскиванием включено, уровни Entry, Stop Loss, Take Profit и триггера Stop Limit можно изменять непосредственно на графике. Изменения, способные увеличить риск, повторно проверяются до отправки запроса на модификацию.





Этап ARM снижает вероятность случайного исполнения. Подтвержденное распоряжение становится недействительным при изменении важного параметра, включая направление, тип ордера, риск, тикет, цену входа, Stop Loss или цель. Защита от повторного нажатия и общая для счета блокировка исполнения помогают избежать дублирующих запросов при быстром вводе или одновременной работе нескольких экземпляров на графиках.





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДОВ ПО ЗОНЕ





Рабочая область Layer позволяет распределить единый бюджет риска между 2–10 отложенными входами внутри выбранной ценовой зоны.





Вы задаете:





• Направление Buy или Sell

• Распределение ордерами Limit или Stop

• Верхнюю и нижнюю границы зоны

• Общие Stop Loss и Take Profit

• Количество входов

• Общий риск корзины





Объем каждого ордера рассчитывается по собственному расстоянию от его цены входа до Stop Loss. Поэтому распределение основывается на ожидаемом денежном убытке на один лот, а не на одинаковом объеме для каждого уровня.





До отправки корзина проверяется с учетом доступной маржи, настроенного резерва маржи, лимитов брокера по количеству ордеров и объему, а также ограничений риска по символу и портфелю. Утилита отслеживает пакет ордеров и пытается согласовать состояние либо отменить связанные новые ордера, если подтверждение части пакета получить не удалось.





Распределение входов по зоне доступно на счетах с режимом хеджирования и поддерживает отложенные ордера Limit и Stop. Распределение ордерами Stop Limit не предусмотрено.





УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЯМИ





Рабочая область Manage предоставляет средства управления открытыми позициями с учетом их принадлежности.





Breakeven:





• Перенос выбранной позиции на уровень безубыточности с учетом торговых издержек

• Учет доступных данных о комиссии, отрицательного свопа и настраиваемого положительного смещения

• Применение Breakeven к выбранной позиции, текущей паре, настроенному списку символов или всем графикам с подключенным Bbmamy





Частичное закрытие:





• Закрытие настраиваемой доли выбранной позиции

• Нормализация закрываемого и остающегося объема по правилам брокера

• Поддержка счетов с режимом хеджирования и неттинга

• Обязательное подтверждение ARM, если эта функция включена





Режимы Trailing Stop:





• Лестница по значениям R

• Trailing на основе ATR

• Trailing по структуре закрытых свечей

• Гибридный режим





Логика Trailing включает минимальный уровень с учетом издержек, минимальное улучшение Stop Loss, паузу между обновлениями, проверку минимальной дистанции Stop и Freeze Level брокера, а также временную приостановку после повторяющихся отклонений модификаций. Правила координации уменьшают вероятность конкурирующих обновлений Stop Loss при одновременной работе нескольких экземпляров Bbmamy.





ЗАЩИТА СЧЕТА





Bbmamy может блокировать новые управляемые входы при достижении настроенных лимитов счета.





Доступные средства контроля:





• Лимит дневного убытка по торговому дню брокера

• Лимит внутридневной просадки от максимума средств за день

• Корректировка с учетом пополнений, выводов, кредитов и других балансовых операций

• Сверка планируемого риска с фактическим риском после исполнения

• Проверка риска по символу и портфелю после исполнения

• Проверка наличия защитного Stop Loss и попытки его восстановления





Состояние дневной защиты сохраняется в течение торгового дня брокера и не сбрасывается при смене таймфрейма или перезапуске терминала. При первом запуске посреди активного торгового дня проверьте подтверждение новой сессии и исходную базу расчета.





Эти ограничения блокируют новые входы, выполняемые через Bbmamy. Они не ликвидируют автоматически уже открытые позиции и не отменяют все ордера на счете.





ВОССТАНОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ





Работа торгового терминала, подключения к брокеру или компьютера может быть прервана. Bbmamy локально сохраняет важное состояние операций исполнения и управления, чтобы после перезапуска или восстановления соединения согласовать незавершенные действия.





Восстановление охватывает подготовленные входы, изменения отложенных ордеров, запросы на установку защитного Stop Loss, частичные закрытия, обновления Trailing, пакеты зонального распределения и недавно исполненные отложенные ордера. Если результат операции не определен, утилита проверяет доступные данные терминала и брокера, прежде чем разрешить новый запрос. Она намеренно не отправляет ту же сделку повторно только потому, что ответ был задержан.





ПАНЕЛЬ И РАБОТА НА ГРАФИКЕ





Панель содержит четыре рабочие области:





• Setup — направление, тип ордера, риск и предварительная проверка

• Orders — выбор и изменение отложенных ордеров

• Manage — Breakeven, частичное закрытие и Trailing Stop

• Layer — создание зоны с несколькими входами





Уровни Entry, Trigger, Stop Loss, Take Profit и границы зоны можно отображать и перетаскивать на графике. Перетаскивание можно заблокировать, чтобы защитить уровни от случайного перемещения. Панель имеет компактный и расширенный вид, настраиваемое расположение в углу графика, постраничные списки ордеров и позиций и быстрое обновление состояния. Торговые горячие клавиши по умолчанию отключены.





УВЕДОМЛЕНИЯ И ЛОКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ





Необязательные push-уведомления MetaTrader могут сообщать о выбранных событиях исполнения, управления и защиты. В терминале должен быть настроен действующий MetaQuotes ID.





Можно включить создание снимков графика при событиях Entry, Reversal, Partial Close, Breakeven, Take Profit, Stop Loss, Stop-out и управляемом закрытии. Локальный CSV-журнал аудита записывает временные метки, данные счета, баланс, средства, результат и сведения о событии.





Снимки графика и файлы аудита остаются на локальном компьютере. Облачный журнал и удаленная панель не входят в комплект.





РЕЖИМЫ СЧЕТА И РАБОТА С НЕСКОЛЬКИМИ СИМВОЛАМИ





Основные функции расчета, исполнения и управления поддерживают счета с хеджированием и неттингом. На неттинговых счетах применяются дополнительные проверки принадлежности, поскольку ручные сделки и несколько стратегий могут использовать одну общую нетто-позицию. Распределение входов по зоне доступно только на хеджинговых счетах.





Для управления Breakeven или Trailing по нескольким символам подключите по одному экземпляру Bbmamy к каждому управляемому символу. Утилита не является однографиковым портфельным менеджером для символов без активного экземпляра.





ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ





Риск:

• InpDefaultRiskPercent — базовый риск для предустановок панели

• InpRiskBase — баланс, средства или свободная маржа

• InpHardRiskCapPercent — максимально допустимое значение риска

• InpMaxLotCap — необязательное ограничение объема

• InpCommissionPerLotRoundTurn — заданное вручную предположение о комиссии

• InpSlippageBufferPoints — планируемый резерв на проскальзывание





Исполнение и экспозиция:

• InpEnableTradeExecution — включает действия с ордерами и позициями

• InpRequireArm и InpArmTimeoutSeconds — параметры подтверждения

• InpMaxSpreadPoints и InpMaxDeviationPoints — ограничения исполнения

• InpBlockIfExposureExists — блокирует новый вход при наличии существующей экспозиции

• InpMaxPyramidEntries — максимальное количество входов, когда блокировка существующей экспозиции отключена

• InpMaxPortfolioRiskPercent и InpMaxSymbolRiskPercent — лимиты прогнозируемого риска





Распределение по зоне:

• InpEnableZoneLayering — включает рабочую область Layer

• InpLayerCount — количество отложенных ордеров

• InpLayerBasketRiskPercent — общий риск корзины

• InpLayerMarginReservePercent — резерв свободной маржи после планируемых ордеров





Защита и управление:

• InpMaxDailyLossPercent — ограничение убытка за торговый день брокера

• InpMaxIntradayDrawdownPercent — ограничение от внутридневного максимума средств до текущих средств

• InpBreakEvenOffsetPoints — дополнительное смещение уровня Breakeven

• InpPartialClosePercent — доля выбранной позиции для частичного закрытия

• InpTrailingMode — Off, R ladder, ATR, Structure или Hybrid

• InpTrailingScopeDefault — выбранная область управления





Журнал и интерфейс:

• InpEnablePushNotifications — мобильные уведомления MetaTrader

• InpEnableTradeScreenshots — локальные снимки событий

• InpEnableAuditLog — локальный CSV-журнал аудита

• InpStartSLTPDragEnabled — начальное состояние перетаскивания линий на графике

• InpPanelCorner и InpStartView — расположение и вид панели





НАЧАЛО РАБОТЫ





1. Установите продукт через MQL5 Market и подключите его к графику.

2. Включите Algo Trading в MetaTrader 5 и на вкладке Common продукта.

3. Проверьте базу расчета риска, комиссию, проскальзывание и настройки защиты счета.

4. Включайте исполнение сделок только после проверки всех входных параметров.

5. Установите или перетащите уровни Entry, Stop Loss и Take Profit.

6. Проверьте планируемый риск, объем, спред, маржу и состояние защитных ограничений.

7. Нажмите ARM, еще раз проверьте распоряжение и подтвердите ордер.

8. До работы на реальном счете протестируйте весь процесс на демо-счете.





Функции исполнения, распределения по зоне и Trailing по умолчанию отключены, чтобы каждую возможность можно было активировать осознанно.





ВАЖНО





Bbmamy — это утилита для исполнения и управления риском, а не торговая стратегия, сервис сигналов или система получения прибыли. Она не может устранить рыночный риск, ценовые разрывы, проскальзывание, расширение спреда, отклонение ордеров брокером, обрывы связи или разницу между запрошенной и исполненной ценой.





Расчеты риска зависят от цены входа, Stop Loss, спецификации символа и данных счета, предоставляемых MetaTrader и брокером. Примеры и снимки экрана не прогнозируют будущие результаты. Торговля с кредитным плечом может привести к убыткам. Используйте настройки, соответствующие вашему брокеру, счету и допустимому уровню риска.





Bbmamy Trade and Risk Manager — это утилита для ручного и полуавтоматического исполнения сделок и контроля риска в MetaTrader 5. Она объединяет в одном рабочем пространстве на графике расчет объема позиции с учетом условий брокера, исполнение рыночных и отложенных ордеров, распределение входов по ценовой зоне, управление позициями, защитные ограничения счета, мобильные уведомления и локальный торговый журнал.