Currency Strength Indicator with Action Dashboard
- 指标
-
- 版本: 1.0
- 激活: 5
1. 货币强弱计算引擎
单一货币不能独立交易，而是通过货币对进行交易。因此，系统通过分析 28 个主要货币对来计算每个货币的绝对强弱。
使用的 8 种主要货币：
USD 美元
EUR 欧元
GBP 英镑
JPY 日元
AUD 澳元
CAD 加元
CHF 瑞郎
NZD 新西兰元
指标核心采用 RSI（相对强弱指标），因为 RSI 已经标准化在 0 到 100 之间，可以消除不同货币对价格规模差异。
强弱计算公式
当货币为基础货币：
例如：
EUR/USD
计算：
Strength = RSI(EUR/USD)
当货币为报价货币：
例如：
EUR/USD 中的 USD
计算：
Strength = 100 - RSI(EUR/USD)
最终货币强度：
Currency Strength =
该货币参与的 7 个货币对强度平均值。
范围：
0 - 100
强度等级：
超过 70：
极强（强烈上涨动能）
60 - 70：
中等偏强
40 - 60：
中性
30 - 40：
中等偏弱
低于 30：
极弱（强烈下跌动能）2. 多周期分析系统（MTF）
系统分别计算每个货币在以下时间周期的强度：
M1
M5
M15
M30
H1
H4
D1
W1
MN
通过多周期计算获得：
Average Strength（平均强度）
计算所有周期的平均货币强度。
Momentum（动量）
衡量货币强度变化速度：
Momentum =
当前平均强度 - 前一周期平均强度
Acceleration（加速度）
衡量动量变化速度：
Acceleration =
当前 Momentum - 前一次 Momentum
趋势方向：
UP（上涨趋势）
条件：
Momentum > +0.5
DOWN（下降趋势）
条件：
Momentum < -0.5
FLAT（震荡）
条件：
-0.5 ≤ Momentum ≤ +0.53. 实时专业 Dashboard
Dashboard 直接显示在主图表上。
系统自动按照货币强弱排序：
最强货币 → 最弱货币
显示内容：
Rank（排名）
Currency（货币）
M1
M5
M15
M30
H1
H4
D1
W1
MN
Average Strength（平均强度）
Momentum（动量）
Acceleration（加速度）
Trend（趋势）
Best Pair（最佳货币对）
Spread（强弱差）
Signal（交易信号）
强弱显示：
强度 ≥65：
强势
强度 ≤35：
弱势
信号：
BUY（买入）
SELL（卖出）
WAIT（等待）
Best Pair 功能：
自动寻找与当前货币强弱差最大的另一种货币。4. 图表技术分析引擎
所有技术分析直接显示在主图，避免额外窗口。Moving Average Engine（均线引擎）
自动绘制：
EMA 20
EMA 50
EMA 100
EMA 200
功能：
-
自定义颜色
-
在图表右侧显示 EMA 名称标签
自动检测：
Swing High（摆动高点）
Swing Low（摆动低点）
绘制标准 Fibonacci 水平：
23.6%
38.2%
50%
61.8%
78.6%
100%
161.8%
261.8%
当市场形成新的重要高低点时自动更新。Support & Resistance Engine（支撑阻力引擎）
自动分析：
-
Fractal（分形）
-
日最高/最低
-
周最高/最低
-
月最高/最低
-
Pivot Points（轴心点）
自动合并接近的价格水平形成：
Confluence Zones（共振区域）
区域强度评级：
★★★☆☆
★★★★☆
★★★★★
多个技术因素重合，区域强度越高。5. 智能交易信号引擎
系统不会只依靠货币强弱产生信号。
必须满足多个条件。BUY 买入条件：
1. 货币强度确认
基础货币必须强：
Base Currency Strong
报价货币必须弱：
Quote Currency Weak
强弱差：
Strength Spread > Threshold
2. 趋势确认
当前价格：
Price > EMA50
Price > EMA200
表示上涨趋势。
3. 均线确认
EMA20 > EMA50
确认上涨动能。
4. 支撑确认
价格接近或反弹于：
高强度支撑共振区域。
5. Fibonacci 确认
价格从以下水平反应：
38.2%
50%
61.8%
系统计算：
Confidence Score（信号可信度）
范围：
0% - 100%
根据满足条件数量计算。Alert Engine（提醒系统）
支持：
-
弹窗提醒
-
声音提醒
-
手机 Push 通知
-
邮件通知
为了避免 MT4/MT5 卡顿：
Timer Throttling
Dashboard 每：
3 秒
更新一次。
New-Bar Trigger
以下计算只在新K线出现时执行：
-
Fibonacci
-
支撑阻力分析
MT5 优化
初始化阶段：
创建 Indicator Handles
使用：
CopyBuffer()
快速读取数据。
自动 Broker 后缀识别
自动支持：
EURUSD
EURUSD.m
EURUSD.pro
EURUSD.ecn
EURUSD.fx
无需修改代码。最终目标
创建一个专业级 MT4/MT5 智能交易分析系统，结合：
-
RSI 货币强弱分析
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多周期 MTF 分析
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Momentum 动量
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Acceleration 加速度
-
趋势判断
-
EMA 均线系统
-
自动 Fibonacci
-
智能支撑阻力
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实时 Dashboard
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BUY/SELL 智能信号
-
高级提醒系统
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任意 Broker 兼容
-
高性能优化
目标：
开发一个类似专业交易员和机构使用的高级市场分析工具。