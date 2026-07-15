Currency Strength Indicator with Action Dashboard

专业 RSI 多周期货币强弱 Dashboard 系统（MT4）

1. 货币强弱计算引擎

单一货币不能独立交易，而是通过货币对进行交易。因此，系统通过分析 28 个主要货币对来计算每个货币的绝对强弱。

使用的 8 种主要货币：

USD 美元
EUR 欧元
GBP 英镑
JPY 日元
AUD 澳元
CAD 加元
CHF 瑞郎
NZD 新西兰元

指标核心采用 RSI（相对强弱指标），因为 RSI 已经标准化在 0 到 100 之间，可以消除不同货币对价格规模差异。

强弱计算公式

当货币为基础货币：

例如：

EUR/USD

计算：

Strength = RSI(EUR/USD)

当货币为报价货币：

例如：

EUR/USD 中的 USD

计算：

Strength = 100 - RSI(EUR/USD)

最终货币强度：

Currency Strength =
该货币参与的 7 个货币对强度平均值。

范围：

0 - 100

强度等级：

超过 70：

极强（强烈上涨动能）

60 - 70：

中等偏强

40 - 60：

中性

30 - 40：

中等偏弱

低于 30：

极弱（强烈下跌动能）

2. 多周期分析系统（MTF）

系统分别计算每个货币在以下时间周期的强度：

M1

M5

M15

M30

H1

H4

D1

W1

MN

通过多周期计算获得：

Average Strength（平均强度）

计算所有周期的平均货币强度。

Momentum（动量）

衡量货币强度变化速度：

Momentum =

当前平均强度 - 前一周期平均强度

Acceleration（加速度）

衡量动量变化速度：

Acceleration =

当前 Momentum - 前一次 Momentum

趋势方向：

UP（上涨趋势）

条件：

Momentum > +0.5

DOWN（下降趋势）

条件：

Momentum < -0.5

FLAT（震荡）

条件：

-0.5 ≤ Momentum ≤ +0.5

3. 实时专业 Dashboard

Dashboard 直接显示在主图表上。

系统自动按照货币强弱排序：

最强货币 → 最弱货币

显示内容：

Rank（排名）

Currency（货币）

M1

M5

M15

M30

H1

H4

D1

W1

MN

Average Strength（平均强度）

Momentum（动量）

Acceleration（加速度）

Trend（趋势）

Best Pair（最佳货币对）

Spread（强弱差）

Signal（交易信号）

强弱显示：

强度 ≥65：

强势

强度 ≤35：

弱势

信号：

BUY（买入）

SELL（卖出）

WAIT（等待）

Best Pair 功能：

自动寻找与当前货币强弱差最大的另一种货币。

4. 图表技术分析引擎

所有技术分析直接显示在主图，避免额外窗口。

Moving Average Engine（均线引擎）

自动绘制：

EMA 20

EMA 50

EMA 100

EMA 200

功能：

  • 自定义颜色

  • 在图表右侧显示 EMA 名称标签

Fibonacci Engine（斐波那契引擎）

自动检测：

Swing High（摆动高点）

Swing Low（摆动低点）

绘制标准 Fibonacci 水平：

23.6%

38.2%

50%

61.8%

78.6%

100%

161.8%

261.8%

当市场形成新的重要高低点时自动更新。

Support & Resistance Engine（支撑阻力引擎）

自动分析：

  • Fractal（分形）

  • 日最高/最低

  • 周最高/最低

  • 月最高/最低

  • Pivot Points（轴心点）

自动合并接近的价格水平形成：

Confluence Zones（共振区域）

区域强度评级：

★★★☆☆

★★★★☆

★★★★★

多个技术因素重合，区域强度越高。

5. 智能交易信号引擎

系统不会只依靠货币强弱产生信号。

必须满足多个条件。

BUY 买入条件：

1. 货币强度确认

基础货币必须强：

Base Currency Strong

报价货币必须弱：

Quote Currency Weak

强弱差：

Strength Spread > Threshold

2. 趋势确认

当前价格：

Price > EMA50

Price > EMA200

表示上涨趋势。

3. 均线确认

EMA20 > EMA50

确认上涨动能。

4. 支撑确认

价格接近或反弹于：

高强度支撑共振区域。

5. Fibonacci 确认

价格从以下水平反应：

38.2%

50%

61.8%

系统计算：

Confidence Score（信号可信度）

范围：

0% - 100%

根据满足条件数量计算。

Alert Engine（提醒系统）

支持：

  • 弹窗提醒

  • 声音提醒

  • 手机 Push 通知

  • 邮件通知

6. 性能优化设计

为了避免 MT4/MT5 卡顿：

Timer Throttling

Dashboard 每：

3 秒

更新一次。

New-Bar Trigger

以下计算只在新K线出现时执行：

  • Fibonacci

  • 支撑阻力分析

MT5 优化

初始化阶段：

创建 Indicator Handles

使用：

CopyBuffer()

快速读取数据。

自动 Broker 后缀识别

自动支持：

EURUSD

EURUSD.m

EURUSD.pro

EURUSD.ecn

EURUSD.fx

无需修改代码。

最终目标

创建一个专业级 MT4/MT5 智能交易分析系统，结合：

  • RSI 货币强弱分析

  • 多周期 MTF 分析

  • Momentum 动量

  • Acceleration 加速度

  • 趋势判断

  • EMA 均线系统

  • 自动 Fibonacci

  • 智能支撑阻力

  • 实时 Dashboard

  • BUY/SELL 智能信号

  • 高级提醒系统

  • 任意 Broker 兼容

  • 高性能优化

目标：

开发一个类似专业交易员和机构使用的高级市场分析工具。


推荐产品
Volume Profile Sniper
Vadim Verkhovtsev
指标
Volume Profile Sniper v11.1是一款全面的市场分析工具 专业的交易方法 Volume Profile Sniper v11.1在一个指标中结合了超过15个关键过滤器，根据对市场情况的全面评估提供清晰的信号。 主要特点 成交量不平衡分析-该算法计算每个蜡烛中买家和卖家的份额，表明其中一方的优势（可配置阈值从50％到90％）。 多级信号滤波-指标考虑到: 趋势指标(EMA9/21) Rsi不包括超买/超卖区域 蜡烛图案（针杆，吸收，锤子） 支持/阻力水平（自动检测） 音量峰值，以确定主要参与者的活动 经典和放大的RSI分歧 波动率评估的ATR 用于确定趋势强度的ADX 价格行动（内部和外部酒吧） 多时间帧确认 市场结构（高点/低点） 会话过滤器（亚洲，伦敦，纽约会话） 防止新闻排放 灵活的配置系统-MinFiltersRequired参数允许您设置生成信号所需的最小数量的滤波器。 这使得可以使指标适应任何交易策略，从激进到保守。 可视化设置-您可以通过将指示器集成到图形样式中来更改箭头的大小和颜色（ArrowSize，BuyArr
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
VR Cub
Vladimir Pastushak
指标
VR Cub 这是获得高质量切入点的指标。该指标的开发是为了促进数学计算并简化对仓位入场点的搜索。多年来，该指标所针对的交易策略已被证明其有效性。交易策略的简单性是其巨大的优势，即使是新手交易者也能成功进行交易。 VR Cub 计算开仓点以及获利和止损目标水平，这显着提高了效率和易用性。查看使用以下策略进行交易的屏幕截图，了解简单的交易规则。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 5] 计算入场点的规则 开仓 要计算入场点，您需要将 VR Cub 工具从最后一个高点拉伸到最后一个低点。 如果第一个点在时间上早于第二个点，交易者等待柱线收于中线上方。 如果第一个点在时间上晚于第二个点，交易者等待柱线收于中线下方。 根据上述条件，严格在 柱线收盘 后建仓。 换句话说，如果我们在小时图上进行交易，那么从最高点到最低点的时间距离必须超过24小时，最高点和最低点之间的点数必须大于或等于平均价格变动每天。 维持和改变市场地位 可以有多个未平仓头寸；每个头寸都可以单独修改。 VR Cub
Pairs synthetique mt4
Vincent Albert Feugier
指标
Pairs Synthetic Pro (Synthetic Pairs & Spread) Master Correlation Trading Correlation trading and statistical arbitrage are now within your reach thanks to the Pairs Synthetic Pro indicator. This tool goes beyond simple ratio analysis, acting as a specialized radar for detecting price imbalances between two assets to anticipate market corrections. For example, when Brent rises while WTI lags, the price spread widens. Our indicator, integrated with adaptive Bollinger Bands, identifies when this d
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
指标
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
PipFinite Energy Beam
Karlo Wilson Vendiola
3.94 (17)
指标
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Energy Beam with Swing Control Strategy: Confirm swing pullback signals Watch Video: (Click Here) Energy Beam with Trend Laser Strategy: Confirm Tre
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
指标
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
指标
A technical indicator that calculates its readings on trading volumes. In the form of a histogram, it shows the accumulation of the strength of the movement of the trading instrument. It has independent calculation systems for bullish and bearish directions. Works on any trading instruments and time frames. Can complement any trading system. The indicator does not redraw its values, the signals appear on the current candle. It is easy to use and does not load the chart, does not require addition
Supply and Demand Zones MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
指标
The Supply and Demand Zones indicator is one of the best tools we have ever made. This great tool automatically draws supply and demand zones, the best places for opening and closing positions. It has many advanced features such as multi timeframe zones support, displaying the width of zones, alert notifications for retouched zones, and much more. Because of market fractality, this indicator can be used for any kind of trading. Whether you are a positional, swing, or intraday trader does not ma
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
PipFinite Razor Scalper
Karlo Wilson Vendiola
4.4 (47)
指标
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Razor Scalper with Trend Laser Strategy: Scalp in the direction of the trend Watch Video: (Click Here) Features Scalping indicator using a confirme
Volume Delta Scanner MT4
Mariusz Franciszek Szczepanczyk
指标
MT4 體積增量掃描儀 成交量變化掃描器是適用於 MetaTrader 4 的即時市場掃描指標，它能夠在一個面板中同時監控多個交易品種和時間週期。無需手動切換圖表，即可一目了然地查看整個自選清單中的買賣壓力概覽。 該指標基於成交量差值邏輯構建——它根據蠟燭圖結構和成交量計算買賣壓力之間的差異，從而為您提供您選擇監控的每個交易品種和時間框架的直接、未經過濾的市場主導地位視圖。 面板上顯示的內容 面板上會顯示一個簡潔的表格，表格中按行列出了您的股票代號。每行包含股票代碼名稱，後面跟著兩列訊號值和五列時間週期。 每個儲存格顯示以下三種狀態之一： 綠色三角形－買盤壓力占主導地位 紅色三角形 — 拋售壓力主導 — 中性 — 沒有明顯的支​​配地位，市場平衡。 M 欄位－市場偏見過濾器 M欄位採用的是我獨有的價格結構演算法，該演算法是我多年黃金及主要金融工具實盤交易經驗的結晶。該欄目的具體邏輯屬於我的專業商業機密，但它的作用清晰明確，且可量化。 M 指標即時解讀當前市場傾向－並非基於滯後指標或標準移動平均線，而是基於持續預示方向性走勢的特定價格行為模式。這一列指標會告訴你，
Scalping Snake Pro
Andrey Kozak
指标
Scalping Snake Pro 是一種獨特的剝頭皮指標，可向交易者顯示價格反轉時刻且不會重繪。與 Internet 上的許多其他指標不同，該指標不會重新繪製其值。它在第一個柱上繪製信號，這樣您就不會遲到開倉交易。當信號出現時，該指標通過電話和電子郵件向交易者發送通知。您只需 147 美元即可獲得所有這些功能。 如何使用該指標進行​​交易？ 打開 H1 時間框架。貨幣對 GBPUSD 或 EURUSD。我們正在等待指標將繪製藍線的第一個柱。我們開立交易買入並設置 TakeProfit +20 點。止損將是相反方向的信號，即紅線。要打開賣出交易，請等待指標繪製紅線的第一個柱。之後，我們開立交易出售。止盈 20 點。止損將是相反方向的信號，即藍線。 該指標是否正在重繪？ 不，該指標不會重繪。 這個指標是遲到的信號嗎？ 不，這個指標沒有滯後。它在第一個柱上顯示信號。 這個指標可以用在你的機器人上嗎？ 是的你可以。該指示器使用內存緩衝區，可以將其集成到任何機器人中。 客戶通過購買該指標得到什麼？ 您獲得此指標 + 您在鏈接 https://www.mql5.com/en/market/
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
指标
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
指标
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
Donchian Time Sync Analyzer
Thushara Dissanayake
指标
Donchian 时间同步分析器 为经典的 Donchian 通道分析带来了强大的 多时间 框架维度，使交易者能够同时监控五个不同图表周期的 趋势强度 和潜在 反转信号 。这款先进的指标能够计算您所选时间框架内的最高点和最低点，生成 清晰的视觉信号 ，帮助您识别跨多个时间范围的趋势方向的收敛。通过提供从分钟到小时的协同分析，它比单一时间框架工具提供更深入的市场洞察，帮助交易者 确认重大突破 ，并通过时间框架确认 避免错误信号 。 核心功能 这款先进的工具同时在多个时间范围内应用久经考验的 唐奇安通道策略 ，绘制同步信号，揭示短期价格走势是否与长期趋势一致。当价格突破您所选时间范围内的关键支撑位或阻力位时，系统会在单独的指标窗口中生成彩色箭头，从而以强大的视觉方式呈现市场动量。这种多时间范围方法通过汇聚不同时间视角的信号，更好地确认 趋势的起始点、延续点 和 潜在衰竭点 。 主要特点 多时间框架分析：     同时监控最多五个不同的时间范围（M1 至 MN），以获得全面的趋势视角 可定制的时间范围选择：     选择您喜欢的时间范围组合以匹配您的交易风格 视觉信号融合：     清晰
Currencies Gold Momentum Flow Dashboard
Regidor Ilagan Tumbaga
指标
限时优惠 “限时发布价格” “2.0版本后将涨价” Currencies Gold Momentum Flow Dashboard — 即刻洞察市场强弱 一款强大的多合一交易面板，实时显示外汇与黄金在多个时间周期（M5–D1）的动量。 多时间周期ROC分析 内置交易信号（趋势一致与动量变化） 货币强弱指标 热力图快速识别趋势 实时提醒 + 一键切换交易品种 无需来回切换图表 — 一个界面掌握整个市场。 像真正看懂市场一样交易 大多数交易者是“盲目的”。 他们不断切换图表… 追逐信号… 入场太晚…离场困惑。 这一切，到此为止。 看到别人看不到的机会 这不仅仅是一个指标。 这是一个“市场透视系统”，帮助你看到： 哪些交易对正在爆发 哪些货币正在主导市场 哪些高概率机会正在形成 为精准交易者打造 提前捕捉动量变化 确认多周期趋势一致 避免震荡行情 专注高质量机会 内置优势 智能信号系统 货币强弱分析 热力图分析 实时提醒 一键执行 彻底改变你的交易方式 交易什么 何时交易 哪个方向概率最高 ️ 大多
WaveTrend Oscillator Indicator
Biswarup Banerjee
5 (1)
指标
WaveTrend Oscillator MT4 是一个强大的交易指标，旨在通过识别动量变化和潜在趋势反转来增强您的市场分析。适合所有级别的交易者，这个工具提供了关于各种市场（包括 forex、加密货币和商品）的超买和超卖状态的宝贵见解。 凭借其生成准确买入和卖出信号的能力，WaveTrend Oscillator MT4 使交易者能够做出明智的决策，有效提高他们在短期和长期交易策略中的成功机会。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，允许 Expert Advisor 使用基于信号的交易策略。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容。 弹出警报：在信号事件时触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过潜在的交易设置。 推送通知：实时推送通知发送到您的 MetaTrader 移动应用，使您能够随时监控市场状况。 电子邮件警报：在信号事件时发送电子邮件通知，即使在远
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
指标
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Trend Deviation
VLADISLAV AKINDINOV
指标
Trend indicator with calculation of dynamic levels and signaling their intersection. Description of input parameters: StepTF = true; - Calculation of the indicator by closing the bar (true) or by each tick (false) BarsCount = 300; - Number of settlement bars Price = PRICE_CLOSE; - Type of price used TimeFrame = PERIOD_CURRENT; - Estimated timeframe TrendPeriod = 9; - Trend calculation period TrendDeviations = 4.9; - coefficient of deviation PeriodTrendSmooth = 1; - Trend smoothing perio
Order Book
Thomas Bradley Butler
指标
结合 Delta 足迹图，全面了解市场容量概况：   https://www.mql5.com/en/market/product/9415 3 “订单簿”指标在价格图表上显示代表买价和卖价数量集群的直方图。   该指标分析历史价格数据并计算指定数量的柱内每个价格水平的买价和卖价交易量集群。 买入量集群显示为蓝色，而卖出量集群显示为红色。 该指标提供有关不同价格水平的买入量和卖出量分布的信息。 交易者可以使用此信息来识别交易活动频繁的区域和潜在的支撑/阻力水平。 直方图条代表每个价格水平的买入和卖出集群的数量，提供市场流动性的直观表示。 除了直方图条形之外，该指标还显示文本标签，显示分析期间的出价和要价集群总数。 随着新价格数据的出现，这些标签会实时更新。
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
指标
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
指标
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (3)
指标
Apollo SR Master 是一款支撑/阻力指标，其特殊功能使利用支撑/阻力区域进行交易更加便捷可靠。该指标通过检测局部价格顶部和底部，实时计算支撑/阻力区域，没有任何时间延迟。为了确认新形成的支撑/阻力区域，该指标会显示特殊信号，表明该支撑/阻力区域可以作为实际的卖出或买入信号。在这种情况下，支撑/阻力区域的强度会增强，因此从该区域进行交易的成功率也会更高。这正是该指标的核心理念。 SR区域也使止损和止盈的操作更加便捷。根据信号方向，可以将SR区域上方或下方的空间用作止损位。此外，相对的SR区域也可以用作潜在的止盈区域。 我还免费向所有 Apollo SR Master 指标的用户提供我的“Apollo 价格行为系统”指标。这两个指标结合使用将帮助您找到更好的入场点。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！
Candle Timer Countdown Pro for MT4
Kun Ming Xie
指标
概述 Candle Timer Countdown Pro for MT4 是一款用于 MetaTrader 4 的K线收盘倒计时指标。它可以在图表上显示当前K线距离收盘还剩多少时间，并配合圆形进度弧，让交易者一眼就能判断当前K线所处的时间阶段。 相比普通倒计时指标只在新 tick 到来时刷新，本指标使用服务器时间锚定与本地时钟插值方式，在 tick 稀少时仍能保持稳定倒计时显示，减少冻结、跳动和时间漂移问题。 无论您是在 M1 图上进行短线交易，还是在 H1、H4、D1 图上观察趋势和K线形态，准确知道当前K线何时收盘，都有助于更好地把握入场时机、确认收盘形态，并避免过早做出交易判断。 为什么本计时器与众不同 很多 MT4 倒计时指标主要依赖 TimeCurrent() 。在 MetaTrader 4 中，服务器时间通常随市场报价更新；当市场波动较低、报价间隔变长，或者当前品种暂时没有新 tick 时，普通倒计时容易出现短暂停顿，然后突然跳动。 本指标通过在新 tick 到达时锚定服务器时间，并在两次 tick 之间使用本地时钟进行时间插值，使倒计时显示更加平滑、稳定。配合圆形进度弧
Matrixs
Andriy Sydoruk
指标
Matrix is a Forex arrow indicator. Displays signals simply and clearly! The arrows show the direction of the transaction, and are colored accordingly, which can be seen in the screenshots. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an arrow to appear in the desired direction - I opened a deal. An arrow formed in the opposite direction - closed the deal. The indicator also displays the lines with the help of which the arrow signals are formed, taking into account the int
Supply and Demand Multitimeframe MT4
Diego Arribas Lopez
指标
[ MT5 Version ] Supply and Demand Multitimeframe Supply and Demand Multitimeframe is the first indicator in the market that combines multiple aspects like trading volume, price structure and momentum to identify Supply and Demand zones for every asset. The Supply and Demand indicator analyzes simultaneously up to 4 different TFs and represents their information in the current graph. Its interactive UI highlights everytime the price enters a Supply or Demand zone even if the zones are not visibl
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
该产品的买家也购买
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
TrendMaestro
Stefano Frisetti
4 (4)
指标
Attention: beware of SCAMS, TRENDMAESTRO is only ditributed throught MQL5.com market place. note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes a
Breakout Arrows Mt4
Michael Oko Oboh
5 (1)
指标
Trend Breakout Arrows Indicator The Trend Breakout Arrows Indicator is a momentum-based signal tool designed to identify potential bullish and bearish breakout opportunities. It displays clear arrow signals directly on the price chart, helping traders quickly recognize possible trend changes and continuation setups. Up Arrow (Buy Signal) A magenta up arrow appears below a candle when bullish momentum begins to strengthen. This signal indicates that buying pressure may be overtaking selling press
Keypad support resistance logic 1
Olaniyi Ayeku
指标
TRADING STRATEGY GUIDE DELIVERY The full Trading Strategy Guide will be sent directly to you after purchase. Just message me on MQL5 and ask for it — you'll receive it instantly, along with priority support and setup help. Powered Market Scanner for Smart Trading Decisions keypad support resistance logic 1  is a next-generation MT4 trading system built for serious traders who demand precision, reliability, and clarity. It combines advanced smart filters with real-time price structure logic to
CountSig
Yin Zhou Luo
指标
一款信号统计指标(MT4)——实现基于当前图表周期下的单线MA转向和双线MA金叉/死叉统计 . 转向定义：前一K向下或走平，当前K向上，视为转向向上；反之，转向向下。 金死叉定义：前一K快线在慢线下方，当前K快线在慢线上方，为金叉；反之，死叉。 参数及使用说明： 1、可指定统计K线数。 2、可指定4个不同的日内时间段，格式如"03:00-07:59"，4个时间段可交叉任意输入。 3、可配置ABC三个浮盈区间段点值。如：分界区间统计小点值设为500，即当某转向信 号出现后到下一反向信号止浮盈<=此点值，计入A区间； 若大于此点值<大分界点值时，计入B区间；若大于“大分界点值”计入C区间。 4、最大/最小浮盈统计。显示所有统计区间内的最大浮盈点值和最小浮盈点值(亏损点值)。 5、输出完整信号，按信号出现顺序排列，如“ACCBCA”之类。 6、综合预测。使用概率、周期、趋势、马尔可夫链等综合概算输出预测该信号出现的归类概率值。 7、加载指定MA线。在当前图表自动载入相应设置的MA线。 8、自适应列宽。以完整显示统计信号数。 9、用法:点击相应统计按钮即输出相应的统计表格.
Fxland Price Reversal Zones
Afshin Dehghanpour
指标
Fxland Price Reversal Zones (MT4) FXLAND Smart Reversal Indicator is a professional technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones and key market turning points with clarity and precision. The best reversal indicator and price return by choosing only one ceiling or floor in each time frame A masterpiece of combining mathematics and Gann, fractal matrix, Fibonacci, movement angle and time. Completely intelligent Key Features Detects potential pr
VTrende Pro mt4
Andrii Diachenko
3 (2)
指标
VTrende Pro MT4 - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro  MT4 is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 wave
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
指标
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
指标
Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to Understand the Status: Green/Red square: histogram above/below 0 line Green square + Red bord
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: RSI above/below 50 line Green square + Red border: R
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Stoch above/below 50 line Green square + Red border:
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Price above/below Cloud (Kumo) Green square + Red bo
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: MA pointing Up/Down Green square + Red border: MA po
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs. Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered. Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green square: Price above PSAR Red square: Price below PSAR Options
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: CCI above/below levels (ie. 100/-100) Grey square: C
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: ADX above level Grey square: ADX below level Red bor
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: bullish/bearish candle Options available in the FFx Dashboard Alerter
The indicator of a professional trader
Ramiz Mavludov
5 (1)
指标
The indicator of a Professional Trader is an arrow indicator for predicting the direction of price movement. I have been working on this indicator since 2014. You can use this indicator as your main indicator, use its entry signals, and use it as your only indicator to find entry points. About the product: Recommended TF [H4-D1-W1]   . The indicator predicts the direction of the next candle. Fits a variety of tools; Flexibility in settings for different instruments and intervals through the MO
THE GRAFF III
Charles Harper
指标
The [GRAFF] III manual trading system is based on multiple MetaTrader (MT4) indicators. Together, the entire PACK of GRAFF III indicators makes an advanced trading tool. The system consists of over 20 different custom-built indicators which have been carefully selected and tested in the long term to produce strong and efficient trading signals. The particular indicators are based on different mathematical formulas, so the entire system is calibrated to remove false signals from its own indicator
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
筛选:
无评论
回复评论