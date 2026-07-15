Currency Strength Indicator with Action Dashboard

Professional RSI MTF Currency Strength Dashboard System (MT4)

1. Движок расчета силы валют

Отдельная валюта не может торговаться самостоятельно — она всегда торгуется в составе валютной пары.

Поэтому система определяет абсолютную силу каждой валюты, анализируя все 28 основных валютных пар, сформированных из восьми основных мировых валют:

  • USD — Доллар США
  • EUR — Евро
  • GBP — Британский фунт стерлингов
  • JPY — Японская иена
  • AUD — Австралийский доллар
  • CAD — Канадский доллар
  • CHF — Швейцарский франк
  • NZD — Новозеландский доллар

В качестве основного алгоритма расчета индикатор использует Relative Strength Index (RSI). Поскольку RSI уже нормализован в диапазоне от 0 до 100, он позволяет объективно сравнивать различные валютные пары независимо от их цены и волатильности.


1. Основная логика и формула расчёта

Отдельная валюта (например, USD или EUR) не может торговаться сама по себе; она всегда торгуется в валютных парах (например, EUR/USD). Поэтому для измерения абсолютной силы отдельной валюты индикатор анализирует её относительную производительность по всем 28 основным валютным парам, сформированным из 8 главных валют (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD).

В качестве базового показателя используется индекс относительной силы (RSI), поскольку RSI имеет естественную нормализацию (от 0 до 100), что устраняет различия в масштабах между разными валютными парами (например, EUR/USD с ценой 1.10 и USD/JPY с ценой 150).

Для любой валюты C её вклад в силу относительно валюты-партнёра X рассчитывается следующим образом:

Если C является базовой валютой в паре C/X
(например, EUR в EUR/USD):

Score = RSI(C/X)

Если C является котируемой валютой в паре X/C
(например, USD в EUR/USD):

Score = 100 − RSI(X/C)

Итоговый показатель силы валюты C является средним значением всех полученных оценок по 7 валютным парам, в которых она участвует.

В результате получается итоговый показатель от 0 до 100:

  • Выше 70 — Чрезвычайно сильная валюта (сильный восходящий импульс)
  • Выше 60 — Умеренно сильная
  • Около 50 — Нейтральная
  • Ниже 40 — Умеренно слабая
  • Ниже 30 — Чрезвычайно слабая (сильный нисходящий импульс)
2. Мультитаймфреймовый анализ (MTF)

Вместо анализа силы только на одном таймфрейме индикатор рассчитывает показатели силы отдельно для 9 временных периодов:

M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN

На основе этих MTF-расчётов система определяет:

Средняя сила (Average Strength)

Среднее значение силы валюты по всем 9 таймфреймам.

Импульс (Momentum)

Скорость изменения средней силы относительно значения N свечей назад:

Momentum = Average Strength(Current) − Average Strength(Previous)

Ускорение (Acceleration)

Скорость изменения импульса (насколько быстро импульс усиливается или ослабевает):

Acceleration = Momentum(Current) − Momentum(Previous)

Направление тренда:

UP

  • Momentum положительный
  • Momentum > 0.5

DOWN

  • Momentum отрицательный
  • Momentum < -0.5

FLAT

  • Momentum стабильный
  • находится между -0.5 и +0.5
3. Интерфейс Dashboard

Dashboard отображает чистую таблицу в реальном времени непосредственно на основном графике.

Валюты сортируются от самой сильной к самой слабой.

Таблица содержит следующие колонки:

Rank

Позиция валюты:

  • 1 — самая сильная
  • 8 — самая слабая

Currency

Название валюты (цвет соответствует линиям и индикаторам).

M1 → MN

Текущее значение силы на каждом таймфрейме.

Цветовая индикация:

  • Зелёный — сильная валюта (≥65)
  • Красный — слабая валюта (≤35)

Avg

Общая средняя сила по всем таймфреймам.

Momentum & Acceleration

Текущие значения импульса и ускорения.

Trend

Направление движения:

  • UP
  • DOWN
  • FLAT

Best Pair

Валюта с максимальной разницей силы относительно текущей валюты.

Spread

Разница силы между валютой и её лучшим противоположным партнёром.

Signal

Рекомендованное направление:

  • BUY
  • SELL
  • WAIT
4. Модули отображения на графике (Chart Overlay Engines)

Чтобы избежать перегруженности графика, все технические элементы отображаются непосредственно на основном графике.

Moving Average Engine

Отображает:

  • EMA 20
  • EMA 50
  • EMA 100
  • EMA 200

Каждая линия имеет собственный цвет.

Также справа на графике отображаются названия скользящих средних.

Fibonacci Engine

Автоматически определяет точки Swing High и Swing Low на выбранном таймфрейме.

Рисует стандартные уровни Фибоначчи:

  • 23.6%
  • 38.2%
  • 50%
  • 61.8%
  • 78.6%
  • 100%
  • 161.8%
  • 261.8%

Уровни обновляются автоматически в реальном времени при формировании новых максимумов и минимумов.

Support & Resistance Engine

Система анализирует:

  • Fractals
  • Дневные High/Low
  • Недельные High/Low
  • Месячные High/Low
  • Pivot Points

Близко расположенные уровни объединяются в единые зоны:

Confluence Zones

Они отображаются как заполненные прямоугольные области.

Каждая зона получает рейтинг силы:

★★★☆☆
до
★★★★★

В зависимости от количества совпадающих источников поддержки/сопротивления.

5. Умное подтверждение и сигнальный движок

Система формирует стрелки BUY/SELL выше или ниже свечей только при строгом выполнении правил.

Индикатор никогда не использует только силу валюты.

Для появления сигнала необходимо совпадение нескольких факторов.

Условия BUY:

✅ Базовая валюта должна быть сильной, а котируемая слабой.

Разница силы (Strength Spread) должна превышать установленный порог.

✅ Цена должна находиться выше EMA 50 и EMA 200.

(Подтверждение восходящего тренда)

✅ EMA 20 должна быть выше EMA 50.

(Бычье пересечение)

✅ Цена должна находиться возле сильной зоны поддержки или отскакивать от неё.

(Confluence Support Zone)

✅ Должно присутствовать подтверждение Fibonacci:

Например:

  • Отбой от 38.2%
  • Отбой от 50%
  • Отбой от 61.8%

Confidence Score

Индикатор рассчитывает уровень уверенности сигнала:

От 0% до 100%

На основе количества одновременно выполненных условий.

Alert Engine

При появлении высоковероятного сигнала система может отправлять:

  • Popup уведомления
  • Звуковые сигналы
  • Push-уведомления на телефон
  • Email уведомления
6. Оптимизация кода (плавная работа системы)

Выполнение 252 расчётов RSI:

28 валютных пар × 9 таймфреймов

на каждом новом тике может привести к зависанию терминала MT4/MT5.

Для предотвращения этого используются два правила оптимизации:

Timer Throttling

Dashboard обновляется только один раз каждые 3 секунды через событие таймера.

New-Bar Trigger

Расчёты:

  • Fibonacci
  • Support & Resistance

выполняются только при открытии новой свечи.

Handle Caching (MT5)

Все индикаторные хендлы создаются и кэшируются во время инициализации.

Используется быстрый доступ через:

CopyBuffer()

что значительно ускоряет работу.

Автоматическое определение суффикса брокера

Система автоматически обнаруживает и применяет пользовательские суффиксы брокера:

Примеры:

  • .m
  • pro
  • ecn
  • fx

к любым валютным парам.


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Индикатор FFx OutsideBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок. 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low. 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Прибыль. Смещение панели - любое положение на графике. Рекоменд
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx PinBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок Минимальный размер свечи - во избежание слишком маленьких свечей 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Приб
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Индикаторы
Автоматические линии тренда, с push, email и звуковыми оповещениями. Вид линий (цвет, толщина, тип) отражает историю их взаимодействия с ценой: отскок, пробой, отскок после пробоя, количество отскоков, двойной пробой. Оповещения информируют пользователя об этих событиях. Пользователь может редактировать линии (корректировать, перетаскивать, удалять) и настраивать систему линий, не выгружая индикатор. Для полноценного использования индикатора рекомендуется ознакомиться с руководством в 5-минутном
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN). Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейм
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN). Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейм
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
The indicator of a professional trader
Ramiz Mavludov
5 (1)
Индикаторы
The indicator of a Professional Trader - это стрелочный индикатор для прогнозирования направления движения цены. Над этим индикатором я работаю с 2014 года.  Вы можете использовать этот индикатор в качестве основного, использовать его сигналы для входа и использовать его в качестве единственного индикатора для поиска точек входа. О продукте: Рекомендуемый TF [H4-D1-W1] . Индикатор предсказывает направление движения следующей свечи.  Подходят множество инструментов; Гибкость в настройках под ра
THE GRAFF III
Charles Harper
Индикаторы
Торговая система для ручной торговли The [GRAFF] III основана на многочисленных индикаторах MetaTrader (MT4). Собранные вместе, эти индикаторы представляют собой эффективный торговый инструмент. Система включает в себя более 20 различных пользовательских индикаторов, которые были тщательно отобраны и протестированы на длительном историческом периоде. Каждый конкретный индикатор основан на той или иной формуле расчета. Таким образом вся система настроена таким образом, чтобы отсеивать ложные сигн
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
FFx Universal Strength Meter PRO не просто измеряет силу. Помимо расчета цены, он располагает 19 встроенными режимами + 9 таймфреймов. С индикатором FFx USM вы сможете определить любой период для любого сочетания таймфреймов. Например, вы можете установить панель для последних 10 свечей для M15-H1-H4… Настройки очень гибкие! Индикатор прост в работе... Он выдает информацию по силе и слабости валют, позволяя вам находить наиболее подходящие пары для торговли. Пример: Если EUR сильна, а USD слаба,
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