Currency Strength Indicator with Action Dashboard

Professional RSI MTF Currency Strength Dashboard System (MT4)

1. Движок расчета силы валют

Отдельная валюта не может торговаться самостоятельно — она всегда торгуется в составе валютной пары.

Поэтому система определяет абсолютную силу каждой валюты, анализируя все 28 основных валютных пар, сформированных из восьми основных мировых валют:

USD — Доллар США

EUR — Евро

GBP — Британский фунт стерлингов

JPY — Японская иена

AUD — Австралийский доллар

CAD — Канадский доллар

CHF — Швейцарский франк

NZD — Новозеландский доллар

В качестве основного алгоритма расчета индикатор использует Relative Strength Index (RSI). Поскольку RSI уже нормализован в диапазоне от 0 до 100, он позволяет объективно сравнивать различные валютные пары независимо от их цены и волатильности.





1. Основная логика и формула расчёта

Отдельная валюта (например, USD или EUR) не может торговаться сама по себе; она всегда торгуется в валютных парах (например, EUR/USD). Поэтому для измерения абсолютной силы отдельной валюты индикатор анализирует её относительную производительность по всем 28 основным валютным парам, сформированным из 8 главных валют (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD).

В качестве базового показателя используется индекс относительной силы (RSI), поскольку RSI имеет естественную нормализацию (от 0 до 100), что устраняет различия в масштабах между разными валютными парами (например, EUR/USD с ценой 1.10 и USD/JPY с ценой 150).

Для любой валюты C её вклад в силу относительно валюты-партнёра X рассчитывается следующим образом:

Если C является базовой валютой в паре C/X

(например, EUR в EUR/USD):

Score = RSI(C/X)

Если C является котируемой валютой в паре X/C

(например, USD в EUR/USD):

Score = 100 − RSI(X/C)

Итоговый показатель силы валюты C является средним значением всех полученных оценок по 7 валютным парам, в которых она участвует.

В результате получается итоговый показатель от 0 до 100:

Выше 70 — Чрезвычайно сильная валюта (сильный восходящий импульс)

— Чрезвычайно сильная валюта (сильный восходящий импульс) Выше 60 — Умеренно сильная

— Умеренно сильная Около 50 — Нейтральная

— Нейтральная Ниже 40 — Умеренно слабая

— Умеренно слабая Ниже 30 — Чрезвычайно слабая (сильный нисходящий импульс)

2. Мультитаймфреймовый анализ (MTF)

Вместо анализа силы только на одном таймфрейме индикатор рассчитывает показатели силы отдельно для 9 временных периодов:

M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN

На основе этих MTF-расчётов система определяет:

Средняя сила (Average Strength)

Среднее значение силы валюты по всем 9 таймфреймам.

Импульс (Momentum)

Скорость изменения средней силы относительно значения N свечей назад:

Momentum = Average Strength(Current) − Average Strength(Previous)

Ускорение (Acceleration)

Скорость изменения импульса (насколько быстро импульс усиливается или ослабевает):

Acceleration = Momentum(Current) − Momentum(Previous)

Направление тренда:

UP

Momentum положительный

Momentum > 0.5

DOWN

Momentum отрицательный

Momentum < -0.5

FLAT

Momentum стабильный

находится между -0.5 и +0.5

3. Интерфейс Dashboard

Dashboard отображает чистую таблицу в реальном времени непосредственно на основном графике.

Валюты сортируются от самой сильной к самой слабой.

Таблица содержит следующие колонки:

Rank

Позиция валюты:

1 — самая сильная

8 — самая слабая

Currency

Название валюты (цвет соответствует линиям и индикаторам).

M1 → MN

Текущее значение силы на каждом таймфрейме.

Цветовая индикация:

Зелёный — сильная валюта (≥65)

Красный — слабая валюта (≤35)

Avg

Общая средняя сила по всем таймфреймам.

Momentum & Acceleration

Текущие значения импульса и ускорения.

Trend

Направление движения:

UP

DOWN

FLAT

Best Pair

Валюта с максимальной разницей силы относительно текущей валюты.

Spread

Разница силы между валютой и её лучшим противоположным партнёром.

Signal

Рекомендованное направление:

BUY

SELL

WAIT

4. Модули отображения на графике (Chart Overlay Engines)

Чтобы избежать перегруженности графика, все технические элементы отображаются непосредственно на основном графике.

Moving Average Engine

Отображает:

EMA 20

EMA 50

EMA 100

EMA 200

Каждая линия имеет собственный цвет.

Также справа на графике отображаются названия скользящих средних.

Fibonacci Engine

Автоматически определяет точки Swing High и Swing Low на выбранном таймфрейме.

Рисует стандартные уровни Фибоначчи:

23.6%

38.2%

50%

61.8%

78.6%

100%

161.8%

261.8%

Уровни обновляются автоматически в реальном времени при формировании новых максимумов и минимумов.

Support & Resistance Engine

Система анализирует:

Fractals

Дневные High/Low

Недельные High/Low

Месячные High/Low

Pivot Points

Близко расположенные уровни объединяются в единые зоны:

Confluence Zones

Они отображаются как заполненные прямоугольные области.

Каждая зона получает рейтинг силы:

★★★☆☆

до

★★★★★

В зависимости от количества совпадающих источников поддержки/сопротивления.

5. Умное подтверждение и сигнальный движок

Система формирует стрелки BUY/SELL выше или ниже свечей только при строгом выполнении правил.

Индикатор никогда не использует только силу валюты.

Для появления сигнала необходимо совпадение нескольких факторов.

Условия BUY:

✅ Базовая валюта должна быть сильной, а котируемая слабой.

Разница силы (Strength Spread) должна превышать установленный порог.

✅ Цена должна находиться выше EMA 50 и EMA 200.

(Подтверждение восходящего тренда)

✅ EMA 20 должна быть выше EMA 50.

(Бычье пересечение)

✅ Цена должна находиться возле сильной зоны поддержки или отскакивать от неё.

(Confluence Support Zone)

✅ Должно присутствовать подтверждение Fibonacci:

Например:

Отбой от 38.2%

Отбой от 50%

Отбой от 61.8%

Confidence Score

Индикатор рассчитывает уровень уверенности сигнала:

От 0% до 100%

На основе количества одновременно выполненных условий.

Alert Engine

При появлении высоковероятного сигнала система может отправлять:

Popup уведомления

Звуковые сигналы

Push-уведомления на телефон

Email уведомления

6. Оптимизация кода (плавная работа системы)

Выполнение 252 расчётов RSI:

28 валютных пар × 9 таймфреймов

на каждом новом тике может привести к зависанию терминала MT4/MT5.

Для предотвращения этого используются два правила оптимизации:

Timer Throttling

Dashboard обновляется только один раз каждые 3 секунды через событие таймера.

New-Bar Trigger

Расчёты:

Fibonacci

Support & Resistance

выполняются только при открытии новой свечи.

Handle Caching (MT5)

Все индикаторные хендлы создаются и кэшируются во время инициализации.

Используется быстрый доступ через:

CopyBuffer()

что значительно ускоряет работу.

Автоматическое определение суффикса брокера

Система автоматически обнаруживает и применяет пользовательские суффиксы брокера:

Примеры:

.m

pro

ecn

fx

к любым валютным парам.