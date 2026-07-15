Currency Strength Indicator with Action Dashboard
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
Professional RSI MTF Currency Strength Dashboard System (MT4)
1. Движок расчета силы валют
Отдельная валюта не может торговаться самостоятельно — она всегда торгуется в составе валютной пары.
Поэтому система определяет абсолютную силу каждой валюты, анализируя все 28 основных валютных пар, сформированных из восьми основных мировых валют:
- USD — Доллар США
- EUR — Евро
- GBP — Британский фунт стерлингов
- JPY — Японская иена
- AUD — Австралийский доллар
- CAD — Канадский доллар
- CHF — Швейцарский франк
- NZD — Новозеландский доллар
В качестве основного алгоритма расчета индикатор использует Relative Strength Index (RSI). Поскольку RSI уже нормализован в диапазоне от 0 до 100, он позволяет объективно сравнивать различные валютные пары независимо от их цены и волатильности.
1. Основная логика и формула расчёта
Отдельная валюта (например, USD или EUR) не может торговаться сама по себе; она всегда торгуется в валютных парах (например, EUR/USD). Поэтому для измерения абсолютной силы отдельной валюты индикатор анализирует её относительную производительность по всем 28 основным валютным парам, сформированным из 8 главных валют (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD).
В качестве базового показателя используется индекс относительной силы (RSI), поскольку RSI имеет естественную нормализацию (от 0 до 100), что устраняет различия в масштабах между разными валютными парами (например, EUR/USD с ценой 1.10 и USD/JPY с ценой 150).
Для любой валюты C её вклад в силу относительно валюты-партнёра X рассчитывается следующим образом:
Если C является базовой валютой в паре C/X
(например, EUR в EUR/USD):
Score = RSI(C/X)
Если C является котируемой валютой в паре X/C
(например, USD в EUR/USD):
Score = 100 − RSI(X/C)
Итоговый показатель силы валюты C является средним значением всех полученных оценок по 7 валютным парам, в которых она участвует.
В результате получается итоговый показатель от 0 до 100:
- Выше 70 — Чрезвычайно сильная валюта (сильный восходящий импульс)
- Выше 60 — Умеренно сильная
- Около 50 — Нейтральная
- Ниже 40 — Умеренно слабая
- Ниже 30 — Чрезвычайно слабая (сильный нисходящий импульс)
Вместо анализа силы только на одном таймфрейме индикатор рассчитывает показатели силы отдельно для 9 временных периодов:
M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN
На основе этих MTF-расчётов система определяет:
Средняя сила (Average Strength)
Среднее значение силы валюты по всем 9 таймфреймам.
Импульс (Momentum)
Скорость изменения средней силы относительно значения N свечей назад:
Momentum = Average Strength(Current) − Average Strength(Previous)
Ускорение (Acceleration)
Скорость изменения импульса (насколько быстро импульс усиливается или ослабевает):
Acceleration = Momentum(Current) − Momentum(Previous)
Направление тренда:
UP
- Momentum положительный
- Momentum > 0.5
DOWN
- Momentum отрицательный
- Momentum < -0.5
FLAT
- Momentum стабильный
- находится между -0.5 и +0.5
Dashboard отображает чистую таблицу в реальном времени непосредственно на основном графике.
Валюты сортируются от самой сильной к самой слабой.
Таблица содержит следующие колонки:
Rank
Позиция валюты:
- 1 — самая сильная
- 8 — самая слабая
Currency
Название валюты (цвет соответствует линиям и индикаторам).
M1 → MN
Текущее значение силы на каждом таймфрейме.
Цветовая индикация:
- Зелёный — сильная валюта (≥65)
- Красный — слабая валюта (≤35)
Avg
Общая средняя сила по всем таймфреймам.
Momentum & Acceleration
Текущие значения импульса и ускорения.
Trend
Направление движения:
- UP
- DOWN
- FLAT
Best Pair
Валюта с максимальной разницей силы относительно текущей валюты.
Spread
Разница силы между валютой и её лучшим противоположным партнёром.
Signal
Рекомендованное направление:
- BUY
- SELL
- WAIT
Чтобы избежать перегруженности графика, все технические элементы отображаются непосредственно на основном графике.
Moving Average Engine
Отображает:
- EMA 20
- EMA 50
- EMA 100
- EMA 200
Каждая линия имеет собственный цвет.
Также справа на графике отображаются названия скользящих средних.
Fibonacci Engine
Автоматически определяет точки Swing High и Swing Low на выбранном таймфрейме.
Рисует стандартные уровни Фибоначчи:
- 23.6%
- 38.2%
- 50%
- 61.8%
- 78.6%
- 100%
- 161.8%
- 261.8%
Уровни обновляются автоматически в реальном времени при формировании новых максимумов и минимумов.
Support & Resistance Engine
Система анализирует:
- Fractals
- Дневные High/Low
- Недельные High/Low
- Месячные High/Low
- Pivot Points
Близко расположенные уровни объединяются в единые зоны:
Confluence Zones
Они отображаются как заполненные прямоугольные области.
Каждая зона получает рейтинг силы:
★★★☆☆
до
★★★★★
В зависимости от количества совпадающих источников поддержки/сопротивления.5. Умное подтверждение и сигнальный движок
Система формирует стрелки BUY/SELL выше или ниже свечей только при строгом выполнении правил.
Индикатор никогда не использует только силу валюты.
Для появления сигнала необходимо совпадение нескольких факторов.
Условия BUY:
✅ Базовая валюта должна быть сильной, а котируемая слабой.
Разница силы (Strength Spread) должна превышать установленный порог.
✅ Цена должна находиться выше EMA 50 и EMA 200.
(Подтверждение восходящего тренда)
✅ EMA 20 должна быть выше EMA 50.
(Бычье пересечение)
✅ Цена должна находиться возле сильной зоны поддержки или отскакивать от неё.
(Confluence Support Zone)
✅ Должно присутствовать подтверждение Fibonacci:
Например:
- Отбой от 38.2%
- Отбой от 50%
- Отбой от 61.8%
Confidence Score
Индикатор рассчитывает уровень уверенности сигнала:
От 0% до 100%
На основе количества одновременно выполненных условий.
Alert Engine
При появлении высоковероятного сигнала система может отправлять:
- Popup уведомления
- Звуковые сигналы
- Push-уведомления на телефон
- Email уведомления
Выполнение 252 расчётов RSI:
28 валютных пар × 9 таймфреймов
на каждом новом тике может привести к зависанию терминала MT4/MT5.
Для предотвращения этого используются два правила оптимизации:
Timer Throttling
Dashboard обновляется только один раз каждые 3 секунды через событие таймера.
New-Bar Trigger
Расчёты:
- Fibonacci
- Support & Resistance
выполняются только при открытии новой свечи.
Handle Caching (MT5)
Все индикаторные хендлы создаются и кэшируются во время инициализации.
Используется быстрый доступ через:
CopyBuffer()
что значительно ускоряет работу.
Автоматическое определение суффикса брокера
Система автоматически обнаруживает и применяет пользовательские суффиксы брокера:
Примеры:
- .m
- pro
- ecn
- fx
к любым валютным парам.