ATR ZigZag with BBands Pro

描述

ATR ZigZag with BBands Pro 是一个专业的 MetaTrader 5 指标，结合了 ATR ZigZag（基于波动性的趋势线识别）、Bollinger Bands（动态支撑/阻力位）和 Pips 标签（以点为单位直观显示运动幅度）。该指标自动检测市场反转，显示最近5次确认的走势及其规模。


入场信号

买入 (BUY)：

  • 价格触及下轨布林带（底部红色标签）

  • 发生向上反转（TROUGH）

  • 上方出现绿色标签，带有 +

  • 入场：突破前一峰值水平

卖出 (SELL)：

  • 价格触及上轨布林带（顶部绿色标签）

  • 发生向下反转（PEAK）

  • 下方出现红色标签，带有 -

  • 入场：突破前一谷底水平


止损设置

根据 ATR（推荐）：

  • 止损 = ATR × 1.5（参数 AtrMultiplier=1.5

  • 激进交易：ATR × 1.0

  • 保守交易：ATR × 2.0

根据 ZigZag 极值：

  • 买入：止损设在最后一个最低点（TROUGH）

  • 卖出：止损设在最后一个最高点（PEAK）

根据布林带：

  • 买入：止损设在下轨下方 10-20 点

  • 卖出：止损设在上轨上方 10-20 点


止盈设置

风险回报比 (R:R)：

  • 最低：1:2

  • 最佳：1:3

根据反向布林带：

  • 买入：止盈设在上轨

  • 卖出：止盈设在下轨

根据前一极值：

  • 买入：止盈设在前一峰值

  • 卖出：止盈设在前一谷底

追踪止损：

  • 将止损按 ATR × 1.5 随价格移动


推荐设置

参数 描述
AtrMultiplier 1.5 ZigZag 敏感度
AtrPeriod 50 ATR 周期
MaxPeriod 10 趋势改变前最大时间
MinPeriod 3 反转间最小时间
BbMultiplier 2.0 布林带标准差
RealTimeMode true 显示当前走势


市场和货币对

最佳市场： 外汇、期货、加密货币（BTC、ETH）、高波动性股票

最佳货币对：

  • ★★★★★ EURUSD, GBPUSD, USDJPY

  • ★★★★☆ EURGBP, EURJPY, GBPJPY

  • ★★★☆☆ USDTRY, USDZAR（谨慎使用）

时间框架：

  • 剥头皮：M1, M5

  • 短期：M15, M30（推荐）

  • 中期：H1, H4（最佳）

  • 长期：D1, W1


优点和缺点

优点：

  • 客观信号，无需主观解释

  • 通过 ATR 过滤噪音

  • 以点为单位直观显示运动幅度

  • 适用于所有时间框架

  • 动态布林带适应波动性

  • 信息面板显示数据

  • 防闪烁保护

缺点：

  • 信号滞后

  • 横盘市场（flat）中出现虚假信号

  • 需要理解波动性

  • 低波动期间信号较少

  • 可能出现布林带水平的重新测试而无反转

  • D1 时间框架信号稀少


重要警告

  1. 切勿逆势交易

  2. 使用额外过滤器（MA、MACD）

  3. 考虑新闻事件（高波动性 = 虚假信号）

  4. 每笔交易风险不超过资金的 1-2%

  5. 实盘交易前在模拟账户上测试

  6. 与其他工具组合以确认信号


策略示例

入场：

  1. 等待价格触及布林带

  2. 从 ZigZag 获得反转确认

  3. 等待蜡烛在反转方向收盘

  4. 在下一根蜡烛开盘时入场


结论

ATR ZigZag with BBands Pro 是一个强大的专业交易工具，基于波动性提供清晰的信号。关键参数 BbMultiplier=2.0 表示布林带构建在距离中线 2 个标准差的位置，在正常市场条件下覆盖约 95% 的价格走势。这是大多数货币对和时间框架的最佳值。

该指标在趋势市场中配合适当的风险管理尤为有效。建议与趋势指标一起使用以过滤信号。


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4.42 (50)
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本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker MT5 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者自定义交易时段。ORB Seeker MT5 会自动适应您选择的交易时段，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker MT5 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
作者的更多信息
Dual ZigZag SSRC
Igor Nagorniuk
指标
概述 Dual ZigZag SSRC 是一款技术分析交易指标，基于两个不同周期的 ZigZag 指标与 SSRC 过滤器的组合，生成买入和卖出信号。该指标自动识别局部极值点，通过过滤器进行确认，并提供入场位和止损位信号。 功能用途 识别反转点 - 双 ZigZag 指标突出显示 significant 的低点和高点，过滤市场噪音。 过滤虚假信号 - SSRC 震荡指标确认方向运动，减少虚假触发。 确定入场水平 - 绿线显示开仓的最佳区域。 风险管理 - 红线显示止损水平。 信号可视化 - 箭头清晰指示入场时机。 适用市场与品种 外汇 - 适用性高，适合波动性良好的货币对。 期货 - 适用性中等，适合指数期货和商品期货。 股票 - 适用性中等，在趋势明显的流动性股票上有效。 加密货币 - 适用性有限，由于波动性高需要调整参数。 商品市场 - 适用性中等，适用于原油、黄金、金属等品种。 推荐时间周期 M5 - 最低允许周期。 M15 - 适合剥头皮交易。 M30 - 适合日内交易。 H1 - 适合中短期交易。 H4 - 效果良好。 D1 及以上 - 非常适合长
ATRZigMACD
Igor Nagorniuk
指标
ATRZigMACD - 指标简要说明 1. 目的与概念 ATRZigMACD 是一款高级振荡器，它将经典MACD与ATR-ZigZag算法相结合，旨在过滤虚假信号。该指标能识别考虑波动率的趋势反转点，确认趋势强度，并生成清晰的交易信号。 2. 工作原理 组成部分: MACD柱状图（蓝色）– 快慢EMA的差值 信号线（黄色）– 柱状图的平滑移动平均 卖出箭头（绿色，向上）– 卖出信号 买入箭头（红色，向下）– 买入信号 ATR 水平线（蓝色/橙色）– 动态波动率阈值 信号逻辑: 买入信号在以下情况形成: 价格触及下方ATR阈值 已过MinPeriod根K线 出现红色向下箭头 卖出信号在以下情况形成: 价格触及上方ATR阈值 已过MinPeriod根K线 出现绿色向上箭头 3. 设置参数 ATRZIGZAG参数: AtrMultiplier (3) – 用于反转阈值的ATR乘数 AtrPeriod (13) – ATR计算周期 MaxPeriod (34) – 两次反转间的最大K线数 MinPeriod (5) – 两次反转间的最小K线数 ShowATRLines (true)
DailyEndPotential for mt4
Igor Nagorniuk
指标
aily End Potential (DEP) v1.26 是一款用于MetaTrader 4的技术指标，它分析指定时间窗口内的价格区间，并计算价格在交易日结束前向上或向下运动的概率。 指标用途 该指标帮助交易者在关键价格区间形成后，确定日内运动最可能的方向。如果价格更接近区间的上边界，则向下运动的潜力更大，反之亦然。指标以百分比形式计算这一潜力，并在概率超过指定阈值时发出信号。信号以箭头形式显示在图表上，并附有显示概率百分比的文字标签。 工作原理 交易者在本地电脑时间中设定一个时间间隔（例如，从10:00到11:00），在此期间形成价格区间。指标自动将本地时间与经纪商服务器时间同步。分析窗口关闭后，指标确定收盘价相对于区间边界的位置。如果某一方向的运动概率超过阈值（默认为75%），指标在与分析窗口关闭时间对应的K线上显示箭头，并发出包含目标水平的通知。信号保留在图表上，直到下一个交易日开始。 适用的市场和品种 该指标适用于外汇市场、股票市场、大宗商品市场、加密货币市场和股票指数。推荐的货币对：EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD，以及交叉盘EUR/GBP
A zigzag with two two different periods
Igor Nagorniuk
指标
在该指标中形成了具有不同周期13和55的两个锯齿形。 当指示器的两个段形成并连接到位时，从而形成 在某个时间范围内的最小或最大价格，该指标发出 可能的价格逆转相反的方向。 如果，当形成锯齿形与 最小的周期(周期13)，最大的周期(周期55)保持在相同的最小值  或最大值，这意味着一个纠正运动到以前的最大值 或者最小是可能的，这意味着地段可以添加到开放位置。重要！ 您需要在锯齿形指示器的新臂之后添加位置 以较短的周期形成。 否则，负利润值是可能的。此外，在形成锯齿形初级臂之后，有可能 以90%的信心重新安排在这个仪器上的位置而不损失. 通过这种方法，可以挤 的价格。应该指出的是，锯齿形指标有一个显着的缺点, 这表现在以强劲的价格走势重写价格。因此，我建议使用其他指标作为 价格变动过滤器。  
Zigzag with additional ARROW signal
Igor Nagorniuk
指标
之字形指示器是标准的，周期为34，带有额外的箭头信号。 附加信号与之字形指示器分开计算。该指标的工作如下：1。 当形成之字形指示器的一段并且附加信号以箭头的形式出现时，您需要在箭头的方向上打开一个位置;2。 当zig-zag指示器的另一个臂在与前一个臂的顶部的附加信号（箭头）相反的方向上形成时，就可以建立一个挂单的位置。 在形成与附加信号（箭头）相反的锯齿形肩之后，您可以添加到之前的打开位置或将止损移动到这个水平;4. 如果您以保守的交易模式进行交易，则无法在价格走势的第一次回调之前开设额外的头寸;5。 为了准确地进入市场，您可以等待zig-zag指标段的形成和高级时间框架上的额外信号的出现，同时在距离未平仓头寸不超过40点的位置放置止损。 6. 在您为交易添加了额外的头寸后，未平仓头寸的止损应保持在相同的价格水平，如果头寸在止损处关闭，那么您将以平均值获利;7。 止损，建议在下一个价格回调形成后重新排列（指标的一段将形成之字形朝向附加信号（箭头））。 8. 如果在之字形段形成后，一个额外的信号以箭头的形式出现在你交易的时间框架上，所有的开放头寸都被关闭 9. 在高度波动的金融市场中，
Balance line
Igor Nagorniuk
指标
指定的指标是在当前交易品种上显示利润(亏损)的指标的版本之一。 您可以轻松地用鼠标移动水平，确定总利润或损失。 该指标的特点是：1。 利润或损失不会显示在交易发生的地方，而是显示在屏幕的左上角，这意味着计算损失或利润不会干扰你的交易。 2. 指示器将自动确定您设置了哪些位置。 3. 如果你交易锁,指标将拔出平均利润水平. 4. 上述指标不仅适用于未平仓头寸，也适用于限价订单，也就是说，它具有计算理论利润或损失金额的能力。我会马上写这个指标计算总利润，也就是说，它没有考虑到诸如：佣金，点差和其他经纪人扣除（所得税）等参数。 指示器以标准模式启动。 安装上述指标后，您将在指定的时间范围内看到一条蓝色水平线。 拖动时，您将在屏幕左上角看到盈利或亏损。 该指标的另一个特点是，当从一个时间帧切换到另一个时间帧时，线和统计不会被删除。 然而,当指标本身被删除时,所有的东西(线和统计)都被完全删除.
Williams Percent Range for MT5
Igor Nagorniuk
指标
指标 WPRV2 的完整描述 指标 WPRV2 是经典技术分析工具威廉斯百分比范围（%R）的改进版本。它主要用于金融市场，包括股票交易所、外汇和加密货币平台，以帮助分析市场趋势并确定最佳入场和出场点。 指标用途 WPRV2 指标的主要目的是测量当前价格相对于最近高低点的位置。通过这种方式，可以了解： 当前价格是否接近历史高位？ 当前价格是否接近历史低位？ 这有助于交易者及时响应价格反转或现有趋势持续的信号。 WPRV2 指标特点 1. 图形表示法 该指标在主资产图表之外单独显示，并由两条线组成： 主线 ( WPR )：展示给定周期内 %R 满足值的变化情况。 附加红色线 ( Current )：仅显示当前指标值及前一个数据点，可视化跟踪移动方向。 2. 水平水平线与通知功能 用户可以设置三个水平水平线（默认为 -20%、-50% 和 -80%），当价格达到这些极限区域时会发出警报。当主线向上或向下穿越水平线时，指标将生成可视化和声音提示，便于立即决策。 3. 时间参数调节 主要配置项是计算期间长度 ( WPRPeriod )，决定考虑价格极值的时间段。较短的周期使得指标对短期价格波动
GannZigZagMACD
Igor Nagorniuk
指标
GannZigZagMACD指标详细说明 用途和概念 GannZigZagMACD 是一个用于MetaTrader 5平台的混合技术指标，它结合了经典的MACD指标和甘氏折线图的元素。该指标旨在基于极端模式识别趋势反转并生成交易信号。 该指标的主要思想是使用甘氏方法检测显著的高低点，然后将信号投射到MACD柱状图上。 工作原理 主要组成部分： 经典MACD - 计算快速（12周期）和慢速（26周期）指数移动平均线之间的差值 信号线 - MACD柱状图的平滑移动平均线（默认：9周期EMA） 甘氏算法 - 基于指定的柱范围（GSv_range）确定显著的极值点 信号箭头 - MACD柱状图上的反转箭头，指示潜在入场点 信号生成机制： 该指标使用 反转逻辑 ： 绿色向上箭头（233） → 卖出信号 红色向下箭头（234） → 买入信号 当甘氏算法识别到显著趋势反转，并且这种反转被投射到MACD柱状图的当前值时，就会生成信号。 界面和可视化 显示元素： 蓝色柱状图 - 主MACD柱状图 黄色线条 - MACD信号线 绿色箭头 - 指示卖出（绘制在柱状图值上） 红色箭头 - 指示买入（绘制在柱
ZigZag3LZZ
Igor Nagorniuk
指标
ZigZag_3LZZ — 三级之字转向指标 ZigZag_3LZZ指标专为金融市场技术分析设计。它在图表上显示三条不同颜色的之字转向线，周期分别为5、13和34，帮助交易者：     直观识别关键价格反转水平     过滤 insignificant 价格波动和市场噪音     根据最新极值点绘制趋势线     自动计算斐波那契水平（0.24、0.382、0.5、0.618、0.76）     确定当前支撑位和阻力位     在新极值点出现时即时获得反转信号     在单一图表上直观比较三个时间周期      应用场景      该指标适用于多种交易策略：     趋势交易 — 通过三条不同方向的之字转向线判断趋势方向     水平位交易 — 在支撑/阻力位入场交易     寻找反转点 — 新极值点形成时的信号     斐波那契交易 — 自动构建回调与扩展水平     多时间框架分析 — 比较三级之字转向线以确认信号     超短线交易 — 使用周期5之字转向线的快速信号     波段交易 — 依据周期34之字转向线的趋势线操作      适用市
X Sensors Pro
Igor Nagorniuk
指标
X Sensors Pro 是一个专业的成交量轮廓指标，可在选定周期内可视化交易成交量在价格水平上的分布情况。该指标自动识别局部极值点（HH 和 LL），计算控制点（POC）——成交量最大的价位，并根据识别出的范围构建支撑位和阻力位。 主要功能： 以彩色直方图形式可视化成交量轮廓 自动检测 POC（控制点） 构建 HH（更高高点）和 LL（更低低点）水平线 计算枢轴点及多重支撑/阻力位 看涨（绿色）和看跌（红色）成交量的颜色指示 自适应调整适用于任何时间周期 该指标有何用途？ 该指标解决交易者的以下任务： 1. 识别积累和分布区域 成交量总是集中在大户进入或退出市场的位置。POC 显示交易量最大的价格——这是一个心理上重要的水平。 2. 寻找公允价值 POC 通常被视为"公允价值"——市场在其周围花费最多时间的水平。 3. 识别支撑位和阻力位 水平成交量构成价格的自然屏障。某一水平的成交量越大，该水平就越重要。 4. 确认趋势 如果价格高于 POC 且成交量向上倾斜，则趋势强劲。如果价格低于 POC 且成交量为红色，则趋势看跌。 5. 突破或反弹交易 交易者使用 PO
ZigAndZagScalpel
Igor Nagorniuk
指标
ZigZag_Keel 是基于双锯齿形态的 MetaTrader 5 技术指标。它用于确定趋势方向并生成买入和卖出信号。 工作原理 该指标使用两个不同周期的锯齿指标。KeelOver 周期较长，用于确定全局价格方向。Slalom 周期较短，用于寻找局部极值点。信号仅在全局趋势方向上生成，从而过滤掉虚假入场信号。 交易信号 绿色向上箭头表示买入信号。红色向下箭头表示卖出信号。此外，该指标还会生成在主要趋势的回调位置挂限价单的信号。 可交易品种 该指标适用于货币对、加密货币、指数和大宗商品。在波动性和流动性良好的品种上效果最佳。 推荐时间周期 主要时间周期为 M15。也可使用 M30、H1 和 H4。较小的时间周期会增加虚假信号的数量。 指标参数 KeelOver 参数设置主锯齿指标的周期。默认值为 55。数值越大，指标对短期波动的敏感度越低。 Slalom 参数设置辅助锯齿指标的周期。默认值为 17。数值越小，生成的信号越多。 ArrowOffset 参数以像素为单位设置箭头相对于柱线极值点的垂直偏移量。仅影响视觉显示效果。 参数约束：KeelOver 不能小于 3，Slalom 不能
XCycle
Igor Nagorniuk
指标
XCycle - MT5周期交易指标 总体描述 XCycle是一款基于市场周期理论的专业技术分析指标。该指标能够识别短期（次要）和长期（主要）市场周期，在考虑当前趋势和市场波动性的基础上，生成买卖信号。 应用领域 适用市场： - 外汇 - 所有主要货币对、交叉货币对和异国货币对 - 加密货币 - 比特币、以太坊、山寨币（BTC/USD、ETH/USD等） - 指数 - 标普500、DAX、纳斯达克等 - 大宗商品 - 黄金（XAU/USD）、白银、原油（WTI、布伦特） - 股票 - 流动性强的蓝筹股 时间周期： - 超短线交易：M1、M5、M15 - 日内交易：M30、H1、H4 - 中期交易：D1、W1 - 长期交易：MN 推荐交易品种： - 高流动性品种：EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、BTC/USD - 中等波动品种：GBP/JPY、AUD/JPY、ETH/USD - 趋势性品种：XAU/USD、原油、指数 运行模式 独立使用 该指标可作为独立的交易系统使用： - 入场信号（UpCycle/DownCycle柱状图） - 周期反转识别 - 虚假信
DailyEndPotential
Igor Nagorniuk
指标
Daily End Potential (DEP) v1.20 是一款用于MetaTrader 5的技术指标，它分析指定时间窗口内的价格区间，并计算价格在交易日结束前向上或向下运动的概率。 指标用途 该指标帮助交易者在关键价格区间形成后，确定日内运动最可能的方向。如果价格更接近区间的上边界，则向下运动的潜力更大，反之亦然。指标以百分比形式计算这一潜力，并在概率超过指定阈值时发出信号。 工作原理 首先，交易者设定一个时间间隔（例如，从12:00到13:00），在此期间形成价格区间。分析窗口关闭后，指标确定当前价格相对于区间边界的位置。如果某一方向的运动概率超过阈值（默认为75%），指标会在图表上显示箭头，并发出包含目标水平的通知。 适用的市场和品种 该指标适用于外汇市场、股票市场、大宗商品市场、加密货币市场和股票指数。推荐的货币对包括EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD，以及交叉盘EUR/GBP、EUR/JPY、GBP/JPY。在黄金（XAU/USD）、原油（BRENT、WTI）和加密货币BTC/USD、ETH/USD上表现良好。最佳时间框架是用于日内交易的M
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