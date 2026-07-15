ATR ZigZag with BBands Pro
- 指标
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- 版本: 1.2
- 激活: 5
描述
ATR ZigZag with BBands Pro 是一个专业的 MetaTrader 5 指标，结合了 ATR ZigZag（基于波动性的趋势线识别）、Bollinger Bands（动态支撑/阻力位）和 Pips 标签（以点为单位直观显示运动幅度）。该指标自动检测市场反转，显示最近5次确认的走势及其规模。
入场信号
买入 (BUY)：
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价格触及下轨布林带（底部红色标签）
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发生向上反转（TROUGH）
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上方出现绿色标签，带有 + 号
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入场：突破前一峰值水平
卖出 (SELL)：
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价格触及上轨布林带（顶部绿色标签）
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发生向下反转（PEAK）
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下方出现红色标签，带有 - 号
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入场：突破前一谷底水平
止损设置
根据 ATR（推荐）：
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止损 = ATR × 1.5（参数 AtrMultiplier=1.5 ）
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激进交易：ATR × 1.0
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保守交易：ATR × 2.0
根据 ZigZag 极值：
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买入：止损设在最后一个最低点（TROUGH）
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卖出：止损设在最后一个最高点（PEAK）
根据布林带：
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买入：止损设在下轨下方 10-20 点
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卖出：止损设在上轨上方 10-20 点
止盈设置
风险回报比 (R:R)：
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最低：1:2
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最佳：1:3
根据反向布林带：
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买入：止盈设在上轨
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卖出：止盈设在下轨
根据前一极值：
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买入：止盈设在前一峰值
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卖出：止盈设在前一谷底
追踪止损：
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将止损按 ATR × 1.5 随价格移动
推荐设置
|参数
|值
|描述
|AtrMultiplier
|1.5
|ZigZag 敏感度
|AtrPeriod
|50
|ATR 周期
|MaxPeriod
|10
|趋势改变前最大时间
|MinPeriod
|3
|反转间最小时间
|BbMultiplier
|2.0
|布林带标准差
|RealTimeMode
|true
|显示当前走势
市场和货币对
最佳市场： 外汇、期货、加密货币（BTC、ETH）、高波动性股票
最佳货币对：
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★★★★★ EURUSD, GBPUSD, USDJPY
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★★★★☆ EURGBP, EURJPY, GBPJPY
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★★★☆☆ USDTRY, USDZAR（谨慎使用）
时间框架：
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剥头皮：M1, M5
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短期：M15, M30（推荐）
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中期：H1, H4（最佳）
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长期：D1, W1
优点和缺点
优点：
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客观信号，无需主观解释
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通过 ATR 过滤噪音
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以点为单位直观显示运动幅度
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适用于所有时间框架
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动态布林带适应波动性
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信息面板显示数据
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防闪烁保护
缺点：
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信号滞后
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横盘市场（flat）中出现虚假信号
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需要理解波动性
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低波动期间信号较少
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可能出现布林带水平的重新测试而无反转
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D1 时间框架信号稀少
重要警告
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切勿逆势交易
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使用额外过滤器（MA、MACD）
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考虑新闻事件（高波动性 = 虚假信号）
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每笔交易风险不超过资金的 1-2%
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实盘交易前在模拟账户上测试
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与其他工具组合以确认信号
策略示例
入场：
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等待价格触及布林带
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从 ZigZag 获得反转确认
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等待蜡烛在反转方向收盘
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在下一根蜡烛开盘时入场
结论
ATR ZigZag with BBands Pro 是一个强大的专业交易工具，基于波动性提供清晰的信号。关键参数 BbMultiplier=2.0 表示布林带构建在距离中线 2 个标准差的位置，在正常市场条件下覆盖约 95% 的价格走势。这是大多数货币对和时间框架的最佳值。
该指标在趋势市场中配合适当的风险管理尤为有效。建议与趋势指标一起使用以过滤信号。