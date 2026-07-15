Заключение

ATR ZigZag with BBands Pro - мощный инструмент для профессиональной торговли, дающий четкие сигналы на основе волатильности. Ключевой параметр BbMultiplier=2.0 означает, что полосы Боллинджера строятся на расстоянии 2 стандартных отклонений от средней линии, покрывая ~95% ценовых движений в нормальных условиях. Это оптимальное значение для большинства валютных пар и таймфреймов.

Индикатор особенно эффективен на трендовых рынках при правильном управлении рисками. Рекомендуется использовать вместе с трендовыми индикаторами для фильтрации сигналов.