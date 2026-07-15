ATR ZigZag with BBands Pro

ATR ZigZag with BBands Pro - профессиональный индикатор для MetaTrader 5, объединяющий ATR ZigZag (определение трендовых линий на основе волатильности), Bollinger Bands (динамические уровни поддержки/сопротивления) и Pips метки (визуальное отображение размера движения в пунктах). Индикатор автоматически определяет развороты рынка, отображая последние 5 подтвержденных движений с указанием их размера.

Сигналы на вход:

BUY (покупка):

  • Цена достигает НИЖНЕЙ полосы Боллинджера (красная метка снизу)

  • Происходит разворот вверх (TROUGH)

  • Появляется ЗЕЛЕНАЯ метка СВЕРХУ со знаком +

  • Вход: на пробое уровня предыдущего пика

SELL (продажа):

  • Цена достигает ВЕРХНЕЙ полосы Боллинджера (зеленая метка сверху)

  • Происходит разворот вниз (PEAK)

  • Появляется КРАСНАЯ метка СНИЗУ со знаком -

  • Вход: на пробое уровня предыдущего низа

Установка Stop Loss:

  1. По ATR (рекомендуемый):

    • SL = ATR × 1.5 (параметр AtrMultiplier=1.5 )

    • Для агрессивной торговли: ATR × 1.0

    • Для консервативной: ATR × 2.0

  2. По экстремуму ZigZag:

    • BUY: SL на уровне последнего минимума (TROUGH)

    • SELL: SL на уровне последнего максимума (PEAK)

  3. По полосе Боллинджера:

    • BUY: SL на 10-20 пунктов НИЖЕ нижней полосы

    • SELL: SL на 10-20 пунктов ВЫШЕ верхней полосы


Take Profit:

  1. Риск-профит (R:R):

    • Минимальный: 1:2

    • Оптимальный: 1:3

  2. По противоположной полосе Боллинджера:

    • BUY: TP на верхней полосе

    • SELL: TP на нижней полосе

  3. По предыдущему экстремуму:

    • BUY: TP на уровне предыдущего пика

    • SELL: TP на уровне предыдущего низа

  4. Трейлинг-стоп: передвигать SL на ATR × 1.5 за ценой

Рекомендуемые настройки
Параметр Значение Описание
AtrMultiplier 1.5 Чувствительность ZigZag
AtrPeriod 50 Период ATR
MaxPeriod 10 Макс. время до смены тренда
MinPeriod 3 Мин. время между разворотами
BbMultiplier 2.0 Стандартное отклонение BB
RealTimeMode true Отображение текущего движения


Рынки и валютные пары

Лучшие рынки: Forex, фьючерсы, криптовалюты (BTC, ETH), акции с высокой волатильностью

Лучшие пары:

  • ★★★★★ EURUSD, GBPUSD, USDJPY

  • ★★★★☆ EURGBP, EURJPY, GBPJPY

  • ★★★☆☆ USDTRY, USDZAR (с осторожностью)

Таймфреймы:

  • Скальпинг: M1, M5

  • Краткосрочная: M15, M30 (рекомендуется)

  • Среднесрочная: H1, H4 (оптимально)

  • Долгосрочная: D1, W1

Плюсы и минусы

  Плюсы:

  • Объективные сигналы без субъективной интерпретации

  • Фильтрация шума через ATR

  • Визуализация размера движения в пунктах

  • Работает на всех таймфреймах

  • Динамические уровни BB под волатильность

  • Информационная панель с данными

  • Защита от ре-квотов (анти-фликеринг)

 Минусы:

  • Запаздывание сигналов

  • Ложные сигналы в боковике (flat)

  • Требует понимания волатильности

  • Мало сигналов в периоды низкой волатильности

  • Возможны ре-тесты уровней BB без разворота

  • На D1 сигналы редкие


Важные предупреждения

  1. Не торгуйте против общего тренда

  2. Используйте дополнительные фильтры (MA, MACD)

  3. Учитывайте новости (высокая волатильность = ложные сигналы)

  4. Риск на сделку не более 1-2% депозита

  5. Тестируйте на демо-счете перед реальной торговлей

  6. Комбинируйте с другими инструментами для подтверждения      

Пример стратегии


Вход:

  1. Дождаться касания цены полосы Боллинджера

  2. Получить подтверждение разворота от ZigZag

  3. Дождаться закрытия свечи в направлении разворота

  4. Войти на открытии следующей свечи

Заключение

ATR ZigZag with BBands Pro - мощный инструмент для профессиональной торговли, дающий четкие сигналы на основе волатильности. Ключевой параметр BbMultiplier=2.0 означает, что полосы Боллинджера строятся на расстоянии 2 стандартных отклонений от средней линии, покрывая ~95% ценовых движений в нормальных условиях. Это оптимальное значение для большинства валютных пар и таймфреймов.

Индикатор особенно эффективен на трендовых рынках при правильном управлении рисками. Рекомендуется использовать вместе с трендовыми индикаторами для фильтрации сигналов.


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Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
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Dual ZigZag SSRC
Igor Nagorniuk
Индикаторы
Dual ZigZag SSRC это торговый индикатор для технического анализа, предназначенный для генерации сигналов на покупку и продажу на основе комбинации двух ZigZag с разными периодами и фильтра SSRC. Индикатор автоматически определяет локальные экстремумы, подтверждает их фильтром и выдает сигналы с указанием уровней входа и стоп-лосса. Для чего нужен Поиск точек разворота - двойной ZigZag выделяет значимые минимумы и максимумы, отсекая рыночный шум. Фильтрация ложных сигналов - SSRC осциллятор подт
ATRZigMACD
Igor Nagorniuk
Индикаторы
ATRZigMACD - Краткое описание индикатора 1. Назначение и концепция ATRZigMACD   - продвинутый осциллятор, объединяющий классический MACD с алгоритмом ATR-зигзага для фильтрации ложных сигналов. Индикатор определяет точки разворота тренда с учетом волатильности, подтверждает силу тренда и генерирует четкие торговые сигналы. 2. Принцип работы Компоненты: Гистограмма MACD   (синий) - разница между быстрой и медленной EMA Сигнальная линия   (желтый) - сглаживающая MA от гистограммы Стрелки SELL   (з
DailyEndPotential for mt4
Igor Nagorniuk
Индикаторы
Daily End Potential (DEP) v1.26 - это технический индикатор для MetaTrader 4, который анализирует ценовой диапазон в заданном временном окне и рассчитывает вероятность движения цены вверх или вниз до конца торгового дня. НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА Индикатор помогает трейдерам определить наиболее вероятное направление внутридневного движения после формирования ключевого ценового диапазона. Если цена находится ближе к верхней границе диапазона, то потенциал движения вниз больше, и наоборот. Индикатор в
A zigzag with two two different periods
Igor Nagorniuk
Индикаторы
В этом индикаторе формируются два зигзага с разными периодами 13 и 55.  Когда два сегмента индикатора формируются и соединяются на месте, тем самым формируя  минимум или максимум цены на определенном таймфрейме, индикатор сигнализирует о  возможном развороте цены в противоположном направлении. Если при формировании зигзага с наименьшим периодом (период 13) наибольший период (период 55) остается на прежнем минимуме  или максимуме, это означает, что возможно коррекционное движение к предыдущему м
Zigzag with additional ARROW signal
Igor Nagorniuk
Индикаторы
Индикатор zig-zag стандартный с периодом 34 с дополнительным сигналом в виде стрелки. Дополнительный сигнал, рассчитывается отдельно от индикатора   zig-zag.Работа по данному индикатору происходит так: 1. при формировании отрезка индикатора zig-zagа и появления дополнительного сигнала в виде стрелки, нужно открывать позицию в сторону направления стрелки; 2. при формировании ещё одного плеча индикатора zig-zag в противоположную сторону дополнительного сигнала (стрелки) на вершине предыдущего плеч
Balance line
Igor Nagorniuk
Индикаторы
Указанный индикатор одна из версий индикатора отображающего прибыль (убыток) на текущем символе. Вы можете легко перемещать уровень мышкой, определяя общую прибыль или убыток.   Особенностями этого индикатора являются: 1. что прибыль или убыток будет отображаться не около линии, в том месте где происходит торговля, а в левом верхнем углу экрана, это значит, что подсчёт убытка или прибыли не будет вам мешать вашей торговли. 2. индикатор автоматически определит какие позиции у вас установлены. 3.
Williams Percent Range for MT5
Igor Nagorniuk
Индикаторы
Индикатор WPRV2 представляет собой усовершенствованную версию классического технического инструмента — Индекса процентного диапазона Вильямса (%R). Этот индикатор используется преимущественно на финансовых рынках (фондовых биржах, Форексе и криптовалютных площадках) для анализа рыночных тенденций и выявления оптимальных точек входа и выхода из сделок. Назначение индикатора Основная цель индикатора WPRV2 заключается в измерении текущего уровня цен относительно недавнего максимума и минимума. Он п
GannZigZagMACD
Igor Nagorniuk
Индикаторы
Назначение и концепция GannZigZagMACD - это гибридный технический индикатор для платформы MetaTrader 5, который объединяет классический индикатор MACD с элементами зигзага Ганна. Он предназначен для выявления трендовых разворотов и генерации торговых сигналов на основе паттернов экстремумов. Основная идея индикатора заключается в обнаружении значимых максимумов и минимумов по методу Ганна с последующей проецированием сигналов на гистограмму MACD. Принцип работы Основные компоненты: Классический
ZigZag3LZZ
Igor Nagorniuk
Индикаторы
ZigZag_3LZZ — Трехуровневый индикатор ZigZag Индикатор ZigZag_3LZZ предназначен для технического анализа финансовых рынков. Он отображает на графике три разноцветных ломаных линии ZigZag с разными периодами (5, 13, 34), что позволяет трейдеру: Визуально определять ключевые уровни разворота цены Отфильтровывать незначительные ценовые колебания и рыночный шум Строить трендовые линии по последним экстремумам Автоматически рассчитывать уровни Фибоначчи (0.24, 0.382, 0.5, 0.618, 0.76) Определять акт
X Sensors Pro
Igor Nagorniuk
Индикаторы
X Sensors Pro — это профессиональный индикатор профиля объема, который визуализирует распределение торгового объема по ценовым уровням за выбранный период. Индикатор автоматически определяет локальные экстремумы (HH и LL), рассчитывает Point of Control (POC) — уровень с максимальным объемом, а также строит уровни поддержки и сопротивления на основе выявленного диапазона.   Основные возможности: ·                       Визуализация профиля объема в виде цветных гистограмм ·                      
ZigAndZagScalpel
Igor Nagorniuk
Индикаторы
ZigZag_Keel — это технический индикатор для MetaTrader 5, основанный на двойном зигзаге. Он предназначен для определения направления тренда и генерации сигналов на покупку и продажу. Принцип работы Индикатор использует два зигзага с разными периодами. KeelOver с большим периодом определяет глобальное направление движения цены. Slalom с меньшим периодом находит локальные экстремумы. Сигналы формируются только в направлении глобального тренда, что позволяет отсеивать ложные входы. Торговые сигналы
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Igor Nagorniuk
Индикаторы
XCycle - Индикатор циклической торговли для MT5 Общее описание XCycle - это профессиональный индикатор технического анализа, основанный на теории рыночных циклов. Индикатор обнаруживает минорные (краткосрочные) и мажорные (долгосрочные) рыночные циклы, генерируя сигналы на покупку и продажу с учетом текущего тренда и волатильности рынка. Область применения Рынки: - Forex - все основные, кросс- и экзотические валютные пары - Криптовалюты - Bitcoin, Ethereum, альткоины (BTC/USD, ETH/USD и др.)
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Igor Nagorniuk
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