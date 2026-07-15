ATR ZigZag with BBands Pro
- Индикаторы
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- Версия: 1.2
- Активации: 5
ATR ZigZag with BBands Pro - профессиональный индикатор для MetaTrader 5, объединяющий ATR ZigZag (определение трендовых линий на основе волатильности), Bollinger Bands (динамические уровни поддержки/сопротивления) и Pips метки (визуальное отображение размера движения в пунктах). Индикатор автоматически определяет развороты рынка, отображая последние 5 подтвержденных движений с указанием их размера.
Сигналы на вход:
BUY (покупка):
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Цена достигает НИЖНЕЙ полосы Боллинджера (красная метка снизу)
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Происходит разворот вверх (TROUGH)
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Появляется ЗЕЛЕНАЯ метка СВЕРХУ со знаком +
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Вход: на пробое уровня предыдущего пика
SELL (продажа):
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Цена достигает ВЕРХНЕЙ полосы Боллинджера (зеленая метка сверху)
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Происходит разворот вниз (PEAK)
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Появляется КРАСНАЯ метка СНИЗУ со знаком -
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Вход: на пробое уровня предыдущего низа
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По ATR (рекомендуемый):
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SL = ATR × 1.5 (параметр AtrMultiplier=1.5 )
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Для агрессивной торговли: ATR × 1.0
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Для консервативной: ATR × 2.0
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По экстремуму ZigZag:
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BUY: SL на уровне последнего минимума (TROUGH)
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SELL: SL на уровне последнего максимума (PEAK)
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По полосе Боллинджера:
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BUY: SL на 10-20 пунктов НИЖЕ нижней полосы
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SELL: SL на 10-20 пунктов ВЫШЕ верхней полосы
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Take Profit:
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Риск-профит (R:R):
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Минимальный: 1:2
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Оптимальный: 1:3
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По противоположной полосе Боллинджера:
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BUY: TP на верхней полосе
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SELL: TP на нижней полосе
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По предыдущему экстремуму:
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BUY: TP на уровне предыдущего пика
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SELL: TP на уровне предыдущего низа
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Трейлинг-стоп: передвигать SL на ATR × 1.5 за ценой
|Параметр
|Значение
|Описание
|AtrMultiplier
|1.5
|Чувствительность ZigZag
|AtrPeriod
|50
|Период ATR
|MaxPeriod
|10
|Макс. время до смены тренда
|MinPeriod
|3
|Мин. время между разворотами
|BbMultiplier
|2.0
|Стандартное отклонение BB
|RealTimeMode
|true
|Отображение текущего движения
Рынки и валютные пары
Лучшие рынки: Forex, фьючерсы, криптовалюты (BTC, ETH), акции с высокой волатильностью
Лучшие пары:
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★★★★★ EURUSD, GBPUSD, USDJPY
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★★★★☆ EURGBP, EURJPY, GBPJPY
-
★★★☆☆ USDTRY, USDZAR (с осторожностью)
Таймфреймы:
-
Скальпинг: M1, M5
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Краткосрочная: M15, M30 (рекомендуется)
-
Среднесрочная: H1, H4 (оптимально)
-
Долгосрочная: D1, W1
Плюсы:
-
Объективные сигналы без субъективной интерпретации
-
Фильтрация шума через ATR
-
Визуализация размера движения в пунктах
-
Работает на всех таймфреймах
-
Динамические уровни BB под волатильность
-
Информационная панель с данными
-
Защита от ре-квотов (анти-фликеринг)
Минусы:
-
Запаздывание сигналов
-
Ложные сигналы в боковике (flat)
-
Требует понимания волатильности
-
Мало сигналов в периоды низкой волатильности
-
Возможны ре-тесты уровней BB без разворота
-
На D1 сигналы редкие
Важные предупреждения
-
Не торгуйте против общего тренда
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Используйте дополнительные фильтры (MA, MACD)
-
Учитывайте новости (высокая волатильность = ложные сигналы)
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Риск на сделку не более 1-2% депозита
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Тестируйте на демо-счете перед реальной торговлей
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Комбинируйте с другими инструментами для подтверждения
Пример стратегии
Вход:
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Дождаться касания цены полосы Боллинджера
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Получить подтверждение разворота от ZigZag
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Дождаться закрытия свечи в направлении разворота
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Войти на открытии следующей свечи
Заключение
ATR ZigZag with BBands Pro - мощный инструмент для профессиональной торговли, дающий четкие сигналы на основе волатильности. Ключевой параметр BbMultiplier=2.0 означает, что полосы Боллинджера строятся на расстоянии 2 стандартных отклонений от средней линии, покрывая ~95% ценовых движений в нормальных условиях. Это оптимальное значение для большинства валютных пар и таймфреймов.
Индикатор особенно эффективен на трендовых рынках при правильном управлении рисками. Рекомендуется использовать вместе с трендовыми индикаторами для фильтрации сигналов.