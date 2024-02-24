交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2670 1...266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677...3399 新评论 [删除] 2022.08.06 14:26 #26691 mytarmailS #: 应该是这个样子吗？P[i] - log( mean(P[ii] ) )* sd( P[ii] )*150其中，"P[ii]"是最近 20 个价格 而 "P[i]"是 当前 价格。 看起来，这是一个普通的 MA。我现在不在电脑前，明天再检查。对于 Eurobucks H1，将其设置为 mytarmailS 2022.08.06 15:27 #26692 如果将价格分解为基元--正弦曲线，选择最强的正弦曲线，就能看到有趣的模式 绿色垂直线之后的所有内容都是我们看不到的未来，而垂直线之后的所有曲线都是预测。 有人在这个方向上做过什么吗？ 我的意思是，你应该在长期、中期和快速趋势的开始阶段进入。 [删除] 2022.08.07 10:03 #26693 mytarmailS #:如果将价格分解为正弦曲线，选择最强的正弦曲线，就会发现有趣的规律绿色垂直线之后的所有内容都是我们看不到的未来，而垂直线之后的所有曲线都是预测。 有人在这方面做了什么吗？我的意思是，你应该在长期、中期和快速趋势的开始阶段入场。 正弦波外推法不起作用。 Valeriy Yastremskiy 2022.08.07 10:16 #26694 Maxim Dmitrievsky #:正弦外推法不起作用 这里的信号或因素大多是脉冲信号，而 DSP 可以处理在一段时间内恒定的信号，即影响因素。如果您知道衰减率，它还能处理衰减信号。在一定的时间间隔内进行分解是可能的，稍后进行分解也是可能的，但在信号不恒定的系统中，我们还无法在第一个和第二个时间间隔内正确找到相同的正弦波。我们只能假设没有新的信号出现，也没有信号消失。但对于市场 TS 而言，这一假设并不正确。 [删除] 2022.08.07 10:38 #26695 Valeriy Yastremskiy #:这里的信号或因素大多是脉冲信号，而 DSP 可处理在一段时间内保持不变的信号，即影响因素。如果你知道衰减率，它也能处理衰减信号，我知道这就是问题所在。在一定的时间间隔内进行分解是可能的，稍后进行分解也是可能的，但在信号不恒定的系统中，还无法学会在第一个和第二个时间间隔内正确找到相同的正弦波。我们只能假设没有新的信号出现，也没有信号消失。但对于市场 TS 而言，这一假设并不正确。 是的，寻找 TS 归根结底就是寻找类似的重复事件，否则怎么可能呢？这就是为什么我们需要过滤，而不是推断 mytarmailS 2022.08.07 10:42 #26696 Maxim Dmitrievsky #:正弦波外推法行不通。 我说的是带有滤波器的特定模式，而不是把所有东西都扔到一排，然后期待奇迹出现 [删除] 2022.08.07 10:45 #26697 mytarmailS #: 我说的是带有过滤器的特定模式，而不是把所有东西都扔到一排，然后期待奇迹出现。 对时间序列的几个部分进行聚类，看看每个聚类的预测结果。这其中会有随机变化。这样，您就可以长时间浏览这些分量，更容易压缩 MO 并在其上添加一些过滤器没有比我的文章做得更好的了。你可以做不同的修改，但这是时间序列分类的顶峰。你甚至无法在任何文章中找到它。这是我自己发明的。它在合成上效果很好，但对于 Forex，你需要在符号、标签、符号搜索和其他方面下功夫。例如，我在几个符号上添加了标记，并不是从头开始重新训练，而是反复迭代。速度提高了，但效果不大。现在，我们需要解决标记问题，摆脱随机标记。 Valeriy Yastremskiy 2022.08.07 10:50 #26698 总的来说，我认为这种功能很快就能对大量的近似区域进行更完整的分解，并分析正弦曲线或其他简单函数的变化。到目前为止，在这个方向上还只是粗略的尝试。总的来说，有氧运动已经在时钟中出现，甚至 5 年前还只能在计算机上实现。当然，这是不正确的，因为有氧运动仍然是系统的一项永久功能。但其中也有足够的噪音，而且自动选择必要信号的任务尚未完全解决。 [删除] 2022.08.07 10:52 #26699 Valeriy Yastremskiy #: 总的来说，我认为这种功能很快就能对大量的近似区域进行更完整的分解，并分析正弦曲线或其他简单函数的变化。到目前为止，在这个方向上还只是粗略的尝试。总的来说，有氧运动已经在时钟中出现，甚至 5 年前还只能在计算机上实现。当然，这是不正确的，因为有氧运动仍然是系统的一项永久功能。但是，这里也有足够的噪音，而且自动选择必要信号的任务尚未完全解决。 与此同时，市场的复杂性和效率也将不断提高，因此我们将永远落后一步）如果说以前可以在膝盖上写一个原始的 TS 并且它还能工作的话，那么现在连 MO 也不能工作了。 mytarmailS 2022.08.07 10:55 #26700 mytarmailS #: 我说的是带有过滤器的特定模式，而不是把所有东西都扔到一排，然后期待奇迹出现 PCA 第一个成分在顶部，其他几个在底部。 没有外推法、预测法等，而是实时模式...... 从图中可以看出，当强势波浪按一定顺序（模式）出现时，就是趋势，这些高频、中期、长期波浪处于共振....。 没有分解，你就是看不到。 1...266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
应该是这个样子吗？
P[i] - log( mean(P[ii] ) )* sd( P[ii] )*150
其中，"P[ii]"是最近 20 个价格而 "P[i]"是 当前 价格。
如果将价格分解为基元--正弦曲线，选择最强的正弦曲线，就能看到有趣的模式
绿色垂直线之后的所有内容都是我们看不到的未来，而垂直线之后的所有曲线都是预测。
有人在这个方向上做过什么吗？
我的意思是，你应该在长期、中期和快速趋势的开始阶段进入。
正弦波外推法不起作用。
这里的信号或因素大多是脉冲信号，而 DSP 可以处理在一段时间内恒定的信号，即影响因素。如果您知道衰减率，它还能处理衰减信号。在一定的时间间隔内进行分解是可能的，稍后进行分解也是可能的，但在信号不恒定的系统中，我们还无法在第一个和第二个时间间隔内正确找到相同的正弦波。我们只能假设没有新的信号出现，也没有信号消失。但对于市场 TS 而言，这一假设并不正确。
我说的是带有过滤器的特定模式，而不是把所有东西都扔到一排，然后期待奇迹出现。
总的来说，我认为这种功能很快就能对大量的近似区域进行更完整的分解，并分析正弦曲线或其他简单函数的变化。到目前为止，在这个方向上还只是粗略的尝试。总的来说，有氧运动已经在时钟中出现，甚至 5 年前还只能在计算机上实现。当然，这是不正确的，因为有氧运动仍然是系统的一项永久功能。但是，这里也有足够的噪音，而且自动选择必要信号的任务尚未完全解决。
PCA
第一个成分在顶部，其他几个在底部。
没有外推法、预测法等，而是实时模式......
从图中可以看出，当强势波浪按一定顺序（模式）出现时，就是趋势，这些高频、中期、长期波浪处于共振....。
没有分解，你就是看不到。