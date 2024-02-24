交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2671 1...266426652666266726682669267026712672267326742675267626772678...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2022.08.07 10:58 #26701 Maxim Dmitrievsky #: 与此同时，市场的复杂性和效率也将提高，因此我们将永远落后一步）如果说以前可以在膝盖上写一个原始的 TS 并且它还能工作的话，那么现在连 MO 也无法生存了。 没有人反对这一点，我们有可能在分析方面更接近实时，但当然不能超越实时。系统和分析系统的复杂性是近似平行的。 mytarmailS 2022.08.07 10:59 #26702 Valeriy Yastremskiy #: 当然，这是不正确的，因为有氧运动仍然是系统的一项永久功能。但那里也有足够的噪音，而且自动选择必要信号的任务还没有完全解决。 我认为已经解决了 那里更容易，没有趋势 ================= 您还可以使用分解法来了解当前走势服从哪一波。 不偷看，不滞后... mytarmailS 2022.08.07 13:13 #26703 https://youtu.be/xOEESZZKcwI Valeriy Yastremskiy 2022.08.07 13:40 #26704 mytarmailS #:我想问题已经解决了。那里更容易，没有趋势。=================此外，通过分解，您还可以了解目前运动所遵循的波形。不偷看，不滞后... 在主要的明显病理框架内，是的，但还不到 30%，到目前为止还不明白那里出了什么问题，最重要的是一个人是在哪里根据微弱的信号做出决定的。 我还不明白它是如何消失的。我在上文提到过，无法比较两个并排分解的正弦波。而且还无法制作步长非常接近的窗口。 Maxim Kuznetsov 2022.08.07 13:43 #26705 1+7+5+4=17 个主要昼波（现在）形成一个体量；它们最初具有不同的相位和振幅，以不同的权系数进入不同的商。 同时，每个都可以反相。转到图.... mytarmailS 2022.08.07 13:47 #26706 Valeriy Yastremskiy #:我还不明白阻尼是如何工作的。我在前面提到过，无法 比较两个并排分解的正弦波。而且也无法使用步长非常接近的窗口进行比较。 如上所示，可以 通过 PCA 或带通滤波器....。 一切问题早在 100 年前就已解决 Valeriy Yastremskiy 2022.08.07 14:22 #26707 mytarmailS #:如上图所示，可以 通过 PCA 或带通滤波器来实现。这在 100 年前就已经解决了。 显然，没有实现))))))))))))))))))))))))))我在一家医疗中心工作。）我们的医生也没有全自动心电图评估机。100 年前，人们就提出了心电图可以区分心脏不同部位工作的想法，但它并没有解决诊断问题，至今也没有解决不太复杂病例的诊断问题。 mytarmailS 2022.08.07 14:46 #26708 Valeriy Yastremskiy #:显然，没有实现))))))。事实上，我在一家医疗中心工作。）我们的医生没有全自动心电图评估机。100 年前，有人提出了心电图可以区分心脏不同部位工作的想法，但它并没有解决诊断问题，在不太复杂的病例中也没有解决这个问题。 我们现在讨论的不是这个问题 Valeriy Yastremskiy 2022.08.07 15:50 #26709 mytarmailS #: 我们不是在讨论这个问题 我们的任务是在不同时间段识别信号，以了解其行为、衰减率或反之亦然。这是同一个数量级。在心血管方面也有同样的问题，在一段时间内，信号会减弱为 0，然后出现，但并不总是与心脏的基本节律一致。 mytarmailS 2022.08.07 17:03 #26710 Valeriy Yastremskiy #:为什么，有同样的任务，要在其他信号中识别一个器官功能失常的微弱信号，我们的任务是识别不同时期的信号，以了解其行为、衰减率或反之亦然。这是同一个数量级。在心血管方面也有同样的问题，在一段时间内，信号会减弱为 0，然后出现，但并不总是与心脏的基本节律一致。 又是你和你的药（You and your medicine again)。你说你不能使用滑动窗口来分离移动中的和声，我说你可以，这就是我所看到的对话内容。 1...266426652666266726682669267026712672267326742675267626772678...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
与此同时，市场的复杂性和效率也将提高，因此我们将永远落后一步）如果说以前可以在膝盖上写一个原始的 TS 并且它还能工作的话，那么现在连 MO 也无法生存了。
没有人反对这一点，我们有可能在分析方面更接近实时，但当然不能超越实时。系统和分析系统的复杂性是近似平行的。
当然，这是不正确的，因为有氧运动仍然是系统的一项永久功能。但那里也有足够的噪音，而且自动选择必要信号的任务还没有完全解决。
我认为已经解决了
那里更容易，没有趋势
您还可以使用分解法来了解当前走势服从哪一波。
不偷看，不滞后...
在主要的明显病理框架内，是的，但还不到 30%，到目前为止还不明白那里出了什么问题，最重要的是一个人是在哪里根据微弱的信号做出决定的。
我还不明白它是如何消失的。我在上文提到过，无法比较两个并排分解的正弦波。而且还无法制作步长非常接近的窗口。
1+7+5+4=17 个主要昼波（现在）形成一个体量；它们最初具有不同的相位和振幅，以不同的权系数进入不同的商。 同时，每个都可以反相。转到图....
我还不明白阻尼是如何工作的。我在前面提到过，无法 比较两个并排分解的正弦波。而且也无法使用步长非常接近的窗口进行比较。
如上所示，可以 通过 PCA 或带通滤波器....。
一切问题早在 100 年前就已解决
显然，没有实现))))))))))))))))))))))))))我在一家医疗中心工作。）我们的医生也没有全自动心电图评估机。100 年前，人们就提出了心电图可以区分心脏不同部位工作的想法，但它并没有解决诊断问题，至今也没有解决不太复杂病例的诊断问题。
我们不是在讨论这个问题
我们的任务是在不同时间段识别信号，以了解其行为、衰减率或反之亦然。这是同一个数量级。在心血管方面也有同样的问题，在一段时间内，信号会减弱为 0，然后出现，但并不总是与心脏的基本节律一致。
