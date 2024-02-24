交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2664 1...265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671...3399 新评论 mytarmailS 2022.07.27 12:55 #26631 我模拟了买入和卖出限制....。有趣的是，当趋势向下时，卖方不允许卖出，但会吸收买方的限制，反之亦然。 [删除] 2022.07.27 13:12 #26632 昨天，我梦见了一个治疗过度肥胖的好办法（我还梦见自己在另一个星球上采摘蓝莓，不过这个就省略了）。 如果是包含在指数中的股票--在考虑到该指数的情况下对交易进行加价，即单向交易应获利 对于外汇交易，选择一揽子相关货币，检查它们的交易方向。如果其中某些货币出现亏损，则拒绝交易该货币。 重点不是过度训练噪音，而是捕捉总体趋势。 微妙？我试过了，很不错。现在我想找到我摘的蓝莓。 Valeriy Yastremskiy 2022.07.27 13:42 #26633 Maxim Dmitrievsky #:昨天，我梦见了一种治疗过度肥胖的酷疗法（我还梦见自己在另一个星球上摘蓝莓，不过我就不说这个了）。如果是包含在指数中的股票--考虑到该指数，对交易进行加价，即单向交易应获利就外汇交易而言，选择一揽子相关货币，检查它们的交易方向。如果其中某些货币出现亏损，则拒绝所交易货币的交易。重点不是对噪音进行再训练，而是捕捉总体趋势。微妙？我试过了，很不错。现在我在找我摘的蓝莓。 相关工具的单向性是一种趋势强度。当然，这是有逻辑的。 Aleksey Vyazmikin 2022.07.27 15:48 #26634 mytarmailS #:我模拟了买入和卖出限制....。有趣的是，当趋势向下时，卖方不允许卖出，但可以吸收买方的限制，反之亦然。 这种情况是在您的模拟中出现的，还是您以某种方式保存并比较了价格变化的数据？如果有，您是在证券交易所还是外汇交易所进行的？ mytarmailS 2022.07.30 10:58 #26635 Valeriy Yastremskiy #:相关工具的单向性是趋势的某种力量。当然，这是有逻辑的。 趋势，您已经在事后看到了，这与看鼠标....。 Aleksey Vyazmikin#: 这种情况是在您的模拟中出现的，还是您以某种方式保存并比较了价格变化的数据？如果是这样，您是在证券交易所还是外汇交易所做的？ 内部 Alexander Ivanov 2022.07.30 11:02 #26636 嗨👋，于是就有了告白..... [删除] 2022.07.30 12:13 #26637 mytarmailS #:就像看一辆汽车一样。在里面 马什卡的延迟。 mytarmailS 2022.07.30 12:33 #26638 Maxim Dmitrievsky #: Mashka 有延迟。 这就是我要说的，如果你看到了趋势，你就会看到它有延迟，不管你看的是什么，是 Mashka 还是一个棘手的指标。 [删除] 2022.07.30 12:46 #26639 mytarmailS #: 这就是我所说的，如果你看到趋势，你就会看到它的延迟，不管你看什么，不管是 Mashka 还是一个棘手的指标 通过其他货币对作为非延迟噪声过滤器，这很简单，没有其他意义。 mytarmailS 2022.07.30 12:49 #26640 Maxim Dmitrievsky #:通过其他对简单地获得非延迟噪声滤波器，没有其他意义，就像没有提供一样 如果其他对超过 100 个，且其噪声为高斯噪声，则可以 用时间码 https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345 基于同样的原理，Rendom Forest 和其他规则集合也可以工作，只不过那里的噪声不是正弦波，而是噪声规则，规则的总和抑制了噪声，这就是模型的输出。没有什么巧妙之处）））100 年前的普通 DSP......)))) Основы ЦОС: 13. Виды шумов, отношение сигнал/шум (ссылка на скачивание скрипта в описании) 2018.10.03www.youtube.com Наш тренинг "Проектирование систем цифровой обработки сигналов" https://exponenta.ru/SLBE-GЭтот ролик знакомит нас с основными характеристиками случайных про... 1...265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我模拟了买入和卖出限制....。有趣的是，当趋势向下时，卖方不允许卖出，但会吸收买方的限制，反之亦然。
昨天，我梦见了一个治疗过度肥胖的好办法（我还梦见自己在另一个星球上采摘蓝莓，不过这个就省略了）。
如果是包含在指数中的股票--在考虑到该指数的情况下对交易进行加价，即单向交易应获利
对于外汇交易，选择一揽子相关货币，检查它们的交易方向。如果其中某些货币出现亏损，则拒绝交易该货币。
重点不是过度训练噪音，而是捕捉总体趋势。
微妙？我试过了，很不错。现在我想找到我摘的蓝莓。
相关工具的单向性是一种趋势强度。当然，这是有逻辑的。
这种情况是在您的模拟中出现的，还是您以某种方式保存并比较了价格变化的数据？如果有，您是在证券交易所还是外汇交易所进行的？
趋势，您已经在事后看到了，这与看鼠标....。
通过其他货币对作为非延迟噪声过滤器，这很简单，没有其他意义。
如果其他对超过 100 个，且其噪声为高斯噪声，则可以
基于同样的原理，Rendom Forest 和其他规则集合也可以工作，只不过那里的噪声不是正弦波，而是噪声规则，规则的总和抑制了噪声，这就是模型的输出。没有什么巧妙之处）））100 年前的普通 DSP......))))