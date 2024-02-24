交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2664

我模拟了买入和卖出限制....。有趣的是，当趋势向下时，卖方不允许卖出，但会吸收买方的限制，反之亦然。


昨天，我梦见了一个治疗过度肥胖的好办法（我还梦见自己在另一个星球上采摘蓝莓，不过这个就省略了）。

如果是包含在指数中的股票--在考虑到该指数的情况下对交易进行加价，即单向交易应获利

对于外汇交易，选择一揽子相关货币，检查它们的交易方向。如果其中某些货币出现亏损，则拒绝交易该货币。

重点不是过度训练噪音，而是捕捉总体趋势。

微妙？我试过了，很不错。现在我想找到我摘的蓝莓。

 
相关工具的单向性是一种趋势强度。当然，这是有逻辑的。

 
mytarmailS #:

我模拟了买入和卖出限制....。有趣的是，当趋势向下时，卖方不允许卖出，但可以吸收买方的限制，反之亦然。


这种情况是在您的模拟中出现的，还是您以某种方式保存并比较了价格变化的数据？如果有，您是在证券交易所还是外汇交易所进行的？

 
Valeriy Yastremskiy #:

相关工具的单向性是趋势的某种力量。当然，这是有逻辑的。

趋势，您已经在事后看到了，这与看鼠标....。

Aleksey Vyazmikin#:

这种情况是在您的模拟中出现的，还是您以某种方式保存并比较了价格变化的数据？如果是这样，您是在证券交易所还是外汇交易所做的？

内部

 
嗨👋，于是就有了告白.....
mytarmailS #:

就像看一辆汽车一样。

在里面

马什卡的延迟。
 
Maxim Dmitrievsky #:
Mashka 有延迟。
这就是我要说的，如果你看到了趋势，你就会看到它有延迟，不管你看的是什么，是 Mashka 还是一个棘手的指标。
mytarmailS #:
这就是我所说的，如果你看到趋势，你就会看到它的延迟，不管你看什么，不管是 Mashka 还是一个棘手的指标

通过其他货币对作为非延迟噪声过滤器，这很简单，没有其他意义。

 
Maxim Dmitrievsky #:

通过其他对简单地获得非延迟噪声滤波器，没有其他意义，就像没有提供一样

如果其他对超过 100 个，且其噪声为高斯噪声，则可以


用时间码

https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345


基于同样的原理，Rendom Forest 和其他规则集合也可以工作，只不过那里的噪声不是正弦波，而是噪声规则，规则的总和抑制了噪声，这就是模型的输出。没有什么巧妙之处）））100 年前的普通 DSP......))))

