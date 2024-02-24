交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2666

Maxim Dmitrievsky #:

全球趋势是下跌，而欧元目前在上涨，但随后也会下跌。

这并不是说它一定会下跌，也许此时此刻，欧元正走在全球趋势的前面。
什么是全球趋势？有什么统计数据能证明它的存在和作用？即使它能起作用，又有什么数据能保证在你看到GT下跌的那一刻，它不会像往常一样上涨呢....？

好吧，我对这个问题持怀疑态度，而且我已经证明了我的立场。
mytarmailS #:
当市场平均上涨或下跌时。不只是一只股票，而是整个市场。
 
Maxim Dmitrievsky #:
我明白，但这并不意味着趋势是可以预测的。
mytarmailS #:
对）。

 
Maxim Dmitrievsky #:

mytarmailS #:
Maxim Dmitrievsky #:

Maxim Dmitrievsky #:

如果欧元在上涨，而其他相关货币对在下跌。从逻辑上讲，您应该禁止在这一时刻进行交易或进行相应的加价。您的图表不会显示这一点。例如，全球货币对呈下跌趋势，而欧洲货币对此时正在上涨，但随后也会下跌。你会得到与趋势不相关的额外标记，这些标记被噪音分散。但这只是一种理念。

总之，我没有偷懒，我通过 PCA 对 28 个货币对进行了总体趋势分析，我没有做任何相关性分析，也没有翻转货币对，我很懒......

下面是所有成分的组合，最常见的趋势，欧元价格在上，趋势在下。

自己看吧。

=======

您还可以查看单个成分，对其进行过滤等。


mytarmailS #:

您可能不需要所有元件，只需要相关元件。我已经做过了。正向的结果稍好一些。
 
mytarmailS #:
你说得对！"看马什卡 "没什么用....。

还有一件事我不明白......你为什么坚持使用最古老的趋势指标？

还有很多其他的趋势指标......你试过寻找它们吗？

