交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2666 1...265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673...3399 新评论 mytarmailS 2022.07.31 07:02 #26651 Maxim Dmitrievsky #:全球趋势是下跌，而欧元目前在上涨，但随后也会下跌。 这并不是说它一定会下跌，也许此时此刻，欧元正走在全球趋势的前面。什么是全球趋势？有什么统计数据能证明它的存在和作用？即使它能起作用，又有什么数据能保证在你看到GT下跌的那一刻，它不会像往常一样上涨呢....？好吧，我对这个问题持怀疑态度，而且我已经证明了我的立场。 [删除] 2022.07.31 09:14 #26652 mytarmailS #: 欧元会下跌并不是事实，也许就在此时此刻，欧元已经走在了全球趋势的前面。什么是全球趋势？哪有统计数据证明它存在并起作用？即使它起作用了，哪能保证在你看到 GT 下跌的那一刻，它不会像往常一样上涨呢？我对这个问题持怀疑态度，而且我已经证明了我的立场。 当市场平均上涨或下跌时。不只是一只股票，而是整个市场。 mytarmailS 2022.07.31 11:24 #26653 Maxim Dmitrievsky #: 市场平均涨跌时。不只是一只股票，而是整个市场。 我明白，但这并不意味着趋势是可以预测的。 [删除] 2022.07.31 11:31 #26654 mytarmailS #: 我明白，但这并不意味着趋势是可以预测的。 对）。 mytarmailS 2022.07.31 12:11 #26655 Maxim Dmitrievsky #:是的） 这就是为什么我们要回到对话的开头，这和看 mashka 是一样的））同样的滞后，同样的问题 [删除] 2022.07.31 12:20 #26656 mytarmailS #: 这就是为什么我们要回到谈话的开头，这和看车是一样的））同样的滞后，同样的问题。 然后我们转到方案 2（虽然我不完全同意第一个方案，但它还是有道理的）。 mytarmailS 2022.07.31 13:01 #26657 Maxim Dmitrievsky #:然后我们转到方案 2（虽然我不完全同意第一个方案，但它还是有道理的） 那么方案 2 是什么呢？ mytarmailS 2022.07.31 13:05 #26658 Maxim Dmitrievsky #:如果欧元在上涨，而其他相关货币对在下跌。从逻辑上讲，您应该禁止在这一时刻进行交易或进行相应的加价。您的图表不会显示这一点。例如，全球货币对呈下跌趋势，而欧洲货币对此时正在上涨，但随后也会下跌。你会得到与趋势不相关的额外标记，这些标记被噪音分散。但这只是一种理念。 总之，我没有偷懒，我通过 PCA 对 28 个货币对进行了总体趋势分析，我没有做任何相关性分析，也没有翻转货币对，我很懒...... 下面是所有成分的组合，最常见的趋势，欧元价格在上，趋势在下。 自己看吧。 ======= 您还可以查看单个成分，对其进行过滤等。 [删除] 2022.07.31 13:17 #26659 mytarmailS #:所以，我没有偷懒，我通过 PCA 对 28 对数据进行了总体趋势分析，我没有做任何相关性分析，也没有翻转数据对，我很懒。下面是所有成分的组合，最常见的趋势，欧元价格在上，趋势在下。你自己看吧。=======您还可以查看单个组件、过滤器等。 您可能不需要所有元件，只需要相关元件。我已经做过了。正向的结果稍好一些。 Serqey Nikitin 2022.07.31 19:17 #26660 mytarmailS #: 这就是为什么我们要回到对话的开头，这和看马什卡是一样的））同样的滞后，同样的问题。 你说得对！"看马什卡 "没什么用....。 还有一件事我不明白......你为什么坚持使用最古老的趋势指标？ 还有很多其他的趋势指标......你试过寻找它们吗？ 1...265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
全球趋势是下跌，而欧元目前在上涨，但随后也会下跌。
欧元会下跌并不是事实，也许就在此时此刻，欧元已经走在了全球趋势的前面。
市场平均涨跌时。不只是一只股票，而是整个市场。
我明白，但这并不意味着趋势是可以预测的。
对）。
是的）
这就是为什么我们要回到谈话的开头，这和看车是一样的））同样的滞后，同样的问题。
然后我们转到方案 2（虽然我不完全同意第一个方案，但它还是有道理的）。
然后我们转到方案 2（虽然我不完全同意第一个方案，但它还是有道理的）
那么方案 2 是什么呢？
如果欧元在上涨，而其他相关货币对在下跌。从逻辑上讲，您应该禁止在这一时刻进行交易或进行相应的加价。您的图表不会显示这一点。例如，全球货币对呈下跌趋势，而欧洲货币对此时正在上涨，但随后也会下跌。你会得到与趋势不相关的额外标记，这些标记被噪音分散。但这只是一种理念。
总之，我没有偷懒，我通过 PCA 对 28 个货币对进行了总体趋势分析，我没有做任何相关性分析，也没有翻转货币对，我很懒......
下面是所有成分的组合，最常见的趋势，欧元价格在上，趋势在下。
自己看吧。
=======
您还可以查看单个成分，对其进行过滤等。
所以，我没有偷懒，我通过 PCA 对 28 对数据进行了总体趋势分析，我没有做任何相关性分析，也没有翻转数据对，我很懒。
下面是所有成分的组合，最常见的趋势，欧元价格在上，趋势在下。
你自己看吧。
=======
您还可以查看单个组件、过滤器等。
这就是为什么我们要回到对话的开头，这和看马什卡是一样的））同样的滞后，同样的问题。
你说得对！"看马什卡 "没什么用....。
还有一件事我不明白......你为什么坚持使用最古老的趋势指标？
还有很多其他的趋势指标......你试过寻找它们吗？