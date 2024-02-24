交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2663 1...265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670...3399 新评论 Aleksei Stepanenko 2022.07.16 14:17 #26621 那我就不明白了，什么三度空间？ Uladzimir Izerski 2022.07.16 16:00 #26622 Aleksei Stepanenko #: 那我就不明白了，第三维度是什么？ 第三维度 Z。 要看到像这样的图形"大象"）。 我忘了说这张图是基于基本数据绘制的。这些数据已经过时，但在今天仍然适用。 Aleksei Stepanenko 2022.07.16 16:25 #26623 三度空间现在有了不同的名字。 虽然过时了，但很有现实意义，说得好。 mytarmailS 2022.07.16 17:26 #26624 Aleksei Stepanenko #:过时了，但很有意义，说得好。 是啊，我也喜欢） mytarmailS 2022.07.16 17:33 #26625 Uladzimir Izerski #:Z 的第三个维度。要查看类似 !"大象"）。 你要知道，大象是静态数据，而曲线是动态数据。 如果在曲线上绘制三维图，你会得到一团难以理解的点，不知道起点和终点在哪里，没有任何时间参照，因此也就没有分析。 Uladzimir Izerski 2022.07.16 17:40 #26626 mytarmailS #: 你要知道，大象是静态数据，而曲线是动态数据。 在曲线上构建 3D 时，你会得到一团难以理解的点，不知道哪里是起点哪里是终点，也就是没有时间参照，因此也就没有分析。 ;) 你只是还没有意识到，一切都被储存起来了。时间、价格和交易量。 祝您愉快 lynxntech 2022.07.16 17:54 #26627 Uladzimir Izerski #:;)你只是还没意识到，所有东西都是守恒的。时间、价格和数量。祝你愉快 这与平衡价格（即趋势平均）有什么关系？通常是地缘政治 + 进口货币购买和出口货币抛售。 如果你站在原地不动，你就能完美地平衡，但如果你手舞足蹈的话 mytarmailS 2022.07.16 18:26 #26628 Uladzimir Izerski #:;)你只是还没意识到，所有东西都是守恒的。时间、价格和数量。祝你愉快。 我再说一遍，最后一句--在生成的三维大象中不会有时间。如果没有时间，也就没有分析。祝您愉快 Uladzimir Izerski 2022.07.16 19:00 #26629 mytarmailS #: 我再重复一遍，最后一条--生成的三维大象中没有时间。既然没有时间，也就没有分析。 祝您愉快 大象会走路了。 一切顺利）。 Uladzimir Izerski 2022.07.16 19:15 #26630 lynxntech #:这与 - 平衡价格即趋势平均....。通常是地缘政治 + 进口货币购买和出口货币倾销如果你站在原地不动，你就可以完美地平衡，但如果你四处跳舞 如果你问了一个完美的问题，你自己就会有答案。 是的，一个箍，不是一个，而是很多个，不是为了跳舞，而是为了与时俱进。 好了，到此为止我已经知道了 1...265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那我就不明白了，第三维度是什么？
第三维度 Z。
要看到像这样的图形"大象"）。
我忘了说这张图是基于基本数据绘制的。这些数据已经过时，但在今天仍然适用。
三度空间现在有了不同的名字。
虽然过时了，但很有现实意义，说得好。
Z 的第三个维度。
要查看类似 !"大象"）。
你要知道，大象是静态数据，而曲线是动态数据。 在曲线上构建 3D 时，你会得到一团难以理解的点，不知道哪里是起点哪里是终点，也就是没有时间参照，因此也就没有分析。
你只是还没有意识到，一切都被储存起来了。时间、价格和交易量。
你只是还没意识到，所有东西都是守恒的。时间、价格和数量。
这与平衡价格（即趋势平均）有什么关系？通常是地缘政治 + 进口货币购买和出口货币抛售。
如果你站在原地不动，你就能完美地平衡，但如果你手舞足蹈的话
你只是还没意识到，所有东西都是守恒的。时间、价格和数量。
我再重复一遍，最后一条--生成的三维大象中没有时间。既然没有时间，也就没有分析。
大象会走路了。
这与 - 平衡价格即趋势平均....。通常是地缘政治 + 进口货币购买和出口货币倾销
如果你站在原地不动，你就可以完美地平衡，但如果你四处跳舞
如果你问了一个完美的问题，你自己就会有答案。
是的，一个箍，不是一个，而是很多个，不是为了跳舞，而是为了与时俱进。
好了，到此为止我已经知道了