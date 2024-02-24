交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2663

新评论
 
那我就不明白了，什么三度空间？
 
Aleksei Stepanenko #:
那我就不明白了，第三维度是什么？

第三维度 Z。

要看到像这样的图形"大象"）。

1112

我忘了说这张图是基于基本数据绘制的。这些数据已经过时，但在今天仍然适用。

 

三度空间现在有了不同的名字。

虽然过时了，但很有现实意义，说得好。

 
Aleksei Stepanenko #:

过时了，但很有意义，说得好。

是啊，我也喜欢）
 
Uladzimir Izerski #:

Z 的第三个维度。

要查看类似 !"大象"）。

你要知道，大象是静态数据，而曲线是动态数据。 如果在曲线上绘制三维图，你会得到一团难以理解的点，不知道起点和终点在哪里，没有任何时间参照，因此也就没有分析。
 
mytarmailS #:
你要知道，大象是静态数据，而曲线是动态数据。 在曲线上构建 3D 时，你会得到一团难以理解的点，不知道哪里是起点哪里是终点，也就是没有时间参照，因此也就没有分析。

;)

你只是还没有意识到，一切都被储存起来了。时间、价格和交易量。

祝您愉快

 
Uladzimir Izerski #:

;)

你只是还没意识到，所有东西都是守恒的。时间、价格和数量。

祝你愉快

这与平衡价格（即趋势平均）有什么关系？通常是地缘政治 + 进口货币购买和出口货币抛售。

如果你站在原地不动，你就能完美地平衡，但如果你手舞足蹈的话

 
Uladzimir Izerski #:

;)

你只是还没意识到，所有东西都是守恒的。时间、价格和数量。

祝你愉快。

我再说一遍，最后一句--在生成的三维大象中不会有时间。如果没有时间，也就没有分析。
祝您愉快
 
mytarmailS #:
我再重复一遍，最后一条--生成的三维大象中没有时间。既然没有时间，也就没有分析。
祝您愉快

大象会走路了。

一切顺利）。

 
lynxntech #:

这与 - 平衡价格即趋势平均....。通常是地缘政治 + 进口货币购买和出口货币倾销

如果你站在原地不动，你就可以完美地平衡，但如果你四处跳舞

如果你问了一个完美的问题，你自己就会有答案。

是的，一个箍，不是一个，而是很多个，不是为了跳舞，而是为了与时俱进。

好了，到此为止我已经知道了

1...265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670...3399
新评论