不，当然可以，甚至可以匹配强信号，但还不能匹配弱信号。为了比较弱信号或所有信号，我们需要在时间上进行更频繁的分解，或许还有其他方法。我们意识到脉冲会产生阻尼波。但我们还无法计算它。
好吧，那我们就互不理解了。
大自然已经为我们计算好了一切。我们只需要仔细观察。
你有关于这个问题的样本吗？探究一下会很有趣。
应该是这个样子吗？
P[i] - log( mean(P[ii] ) )* sd( P[ii] )*150
其中，"P[ii]"是最近 20 次的价格是 当前 价格。
这就是系数为 150 时的结果。
250
如果增加 Mashka 的周期，结果会是这样的
重点是在单一功能中塞入尽可能多的信息，同时使其静止不动
然后根据某种信息标准将其与您的标签进行比较，直到得到最大值。
从任何意义上讲，这个都是最好的。
而且比 forest 或 NS 更快。
你用什么来衡量信息？用什么来改变守旧？如何衡量该属性优于其他属性？
我只关心静止性。这样，新的标志就不会超出范围，也不会经常停留在某个位置。
其他的都在上面。看来，你和你的正弦曲线已经与整个 MO 拉开了距离:)这个话题已经没有专家了，只有阿列克谢有时会写一些关于统计和分布的文章。
如果每个人都做同样的事情，那又有什么用呢？