也许我有什么地方弄糊涂了......我们讨论的是蒙特卡洛优化（作为对 TS 的搜索），而这里讨论的是对已准备就绪的战略进行风险评估。更准确地说，甚至不是风险，而是如何确定 TS 何时停止工作。
是的，那里的链接是关于过度拟合 TS 的验证。这样说可能没有意义。这是否意味着确定允许的缩编没有意义也是一个问题。
Monte Carlo 提供了很多可能性，可以以不同方式使用。
在你的链接中，我认为他们使用的是随机洗牌（shuffle），这样只有缩水会发生变化。据我所知，这并不是 "真实 "缩水的定义，而是实际缩水是否 "正常"。如果缩水过大或过小（落入模拟柱状图的左尾或右尾），则可能表明相邻交易之间存在依赖关系。
我用 R 语言编写了一个交互式程序，可以手动添加正弦曲线的组合。
这就是向机器解释你无法向自己解释的东西....。
你无法向自己解释，更无法向机器解释，但当你看到一个好的控制时，你会说 "哦，就是这样！"。
因此，正弦波的总和就能构成控制曲线......
Karoch 是用你的手做的目标，你无法向自己解释，因此 我在编程 时找到了这个解决方案）。
您是如何衡量静止性的？
您需要比较一下
结论？
相关性，如果是相关性的话，可以用来衡量影响因素的强度。当然，"力 "在这里也不是一个非常恰当的词。但我想不出更好的词了。
这是一个滑动窗口吗？
如果是，有多大？
是的，任何尺寸
从 10 到 200。例如，以 10 为增量，您可以得到 20 个标志。
应该是这个样子吗？
P[i] - log( mean(P[ii] ) )* sd( P[ii] )*150
其中，"P[ii]"是最近 20 个价格和 " P[i]" 是 当前的