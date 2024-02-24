交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2665 1...265826592660266126622663266426652666266726682669267026712672...3399 新评论 [删除] 2022.07.30 13:06 #26641 mytarmailS #:如果有超过 100 对其他配对，而且它们的噪声都是高斯噪声，那么就可以。时间编码https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345Rendom Forest 和其他规则集合的工作原理是一样的，只是那里没有噪声正弦波、噪声规则，而是规则的总和抑制了噪声，这就是模型的输出。没有什么巧妙之处）））100 年前的普通 DSP......))))嗯，观点有点不同。只需从标记中去除与其他符号不相关的非典型波动即可。这样，如果符号归一化正确，那么 TS 也会自动适用于其他符号。但这并不排除根据历史进行分组拟合的可能性正如您所写的，符号越多，平均化的程度就越高。 这里还有一个更普遍的结果，就是你不仅可以标记其他工具，还可以标记我们正在训练的芯片，对它们进行某种过滤。通过这种方法，您可以提高芯片与目标芯片的相关性。方法之一 mytarmailS 2022.07.30 13:22 #26642 Maxim Dmitrievsky #:当我们不仅可以标记其他工具，还可以标记我们正在学习的特征时，就可以对它们进行某种过滤。通过这种方法，可以提高特征与目标的相关性。方法之一 这些都已经写入了木质模型... 规则就是过滤器，它只是从特征中挑选出最有价值的部分，然后只留下它，规则（过滤器）的集合就是模型。 [删除] 2022.07.30 13:28 #26643 mytarmailS #:这些都缝在木制模型上...规则就是过滤器，它只是从特征中挑选出最有价值的部分，然后只留下它，规则（过滤器）的集合就是模型。 不，改进是以牺牲复杂性为代价的，这会导致过度拟合。在这里，我们通过过滤来降低模型的复杂性。 mytarmailS 2022.07.30 13:52 #26644 Maxim Dmitrievsky #: 不，在这里，我们是以牺牲复杂性为代价来改进模型的，这会导致过拟合。而在这里，我们是通过过滤来降低模型的复杂性。 你可以从很多方面来理解复杂性。 复杂性就是复杂性这个词。 如果增加 100 条规则而不是 1 条，第一种情况的复杂度更高，但噪音更少，还记得视频中的正弦波吗？ [删除] 2022.07.30 14:04 #26645 mytarmailS #:复杂有多种含义复杂性如果将 100 条规则相加，而不是 1 条规则相加，第一种情况下的复杂性更高，但噪音更少，还记得视频中的正弦波吗？ 而且，"累加 "一词并不一定具有数学意义。你可以把武器叠起来，比如堆起来，但不能加起来。把它们并排放在一起，比如堆在一起。增加复杂度或复杂性 mytarmailS 2022.07.30 14:11 #26646 Maxim Dmitrievsky #: 而且，"加起来 "这个词并不一定有数学意义。你可以把武器叠起来，比如堆起来，但不是加起来。把它们并排放在一起，就像堆在一起。增加复杂性或复杂性 所以我不明白你的观点 [删除] 2022.07.30 14:46 #26647 mytarmailS #:所以我不理解你的观点 复杂性是复杂性的类似物 mytarmailS 2022.07.30 15:21 #26648 Maxim Dmitrievsky #: 复杂性是复杂性的类比 可能 mytarmailS 2022.07.30 16:31 #26649 也可以使用标准 DSP 方法进行滤波 但当然会有延迟 [删除] 2022.07.30 19:50 #26650 mytarmailS #:也可使用标准 DSP 方法进行滤波但当然会有延迟 如果欧元兑美元上涨，而其他相关货币对下跌。您无法将其过滤掉，但从逻辑上讲，您应该在此时禁止交易或进行相应的加价。您的图表不会显示这一点。例如，全球货币呈下跌趋势，而欧洲货币在此时上涨，但随后也会下跌。你会得到与趋势不相关的额外标记，这些标记被噪音分散。但这只是一种理念。 1...265826592660266126622663266426652666266726682669267026712672...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
