mytarmailS #:

如果有超过 100 对其他配对，而且它们的噪声都是高斯噪声，那么就可以。


时间编码

https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345


Rendom Forest 和其他规则集合的工作原理是一样的，只是那里没有噪声正弦波、噪声规则，而是规则的总和抑制了噪声，这就是模型的输出。没有什么巧妙之处）））100 年前的普通 DSP......))))

嗯，观点有点不同。只需从标记中去除与其他符号不相关的非典型波动即可。

这样，如果符号归一化正确，那么 TS 也会自动适用于其他符号。但这并不排除根据历史进行分组拟合的可能性

正如您所写的，符号越多，平均化的程度就越高。

这里还有一个更普遍的结果，就是你不仅可以标记其他工具，还可以标记我们正在训练的芯片，对它们进行某种过滤。通过这种方法，您可以提高芯片与目标芯片的相关性。方法之一
 
这些都已经写入了木质模型...

规则就是过滤器，它只是从特征中挑选出最有价值的部分，然后只留下它，规则（过滤器）的集合就是模型。

不，改进是以牺牲复杂性为代价的，这会导致过度拟合。在这里，我们通过过滤来降低模型的复杂性。
 
你可以从很多方面来理解复杂性。

复杂性就是复杂性这个词。

如果增加 100 条规则而不是 1 条，第一种情况的复杂度更高，但噪音更少，还记得视频中的正弦波吗？

而且，"累加 "一词并不一定具有数学意义。你可以把武器叠起来，比如堆起来，但不能加起来。把它们并排放在一起，比如堆在一起。增加复杂度或复杂性

 
复杂性是复杂性的类似物
 
可能

 

也可以使用标准 DSP 方法进行滤波

但当然会有延迟


如果欧元兑美元上涨，而其他相关货币对下跌。您无法将其过滤掉，但从逻辑上讲，您应该在此时禁止交易或进行相应的加价。您的图表不会显示这一点。例如，全球货币呈下跌趋势，而欧洲货币在此时上涨，但随后也会下跌。你会得到与趋势不相关的额外标记，这些标记被噪音分散。但这只是一种理念。

