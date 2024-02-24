交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2662 1...265526562657265826592660266126622663266426652666266726682669...3399 新评论 mytarmailS 2022.07.16 10:58 #26611 Uladzimir Izerski #:市场上不断出现类似的模型："大象"、"骆驼"、"兔子"。但它们都大小不一。但这些模型在现实中存在，并不断重复。 人类可以看到这些模型，但原始算法却看不到。 因为原始算法对大小、坡度、弯曲等没有不变性....但大脑有 粗略地说，无论你怎么教人工智能，它仍然只知道它以前见过的东西，只期待它以前见过的东西，市场永远不会完全重复自己。 但这可以通过在算法中加入不变性来纠正，而且我在上文也展示了这样的算法...但这对我这样的人文主义者来说太难了。 Uladzimir Izerski 2022.07.16 11:38 #26612 mytarmailS #: 但人类可以看到它们，而原始算法却看不到。 因为原始算法对大小、倾斜度、弯曲度等.....。但大脑可以。 粗略地说，无论你怎么教人工智能，它仍然只知道它以前见过的东西，只期待它以前见过的东西，市场永远不会完全重复自己。 但这可以通过在算法中加入不变性来纠正，而且我在上文也展示了这样的算法...但这对我这样的人文主义者来说太难了。 当然，市场上的大象与现成的大象并不相同，后者是被拆散后分块摆放在货架上的。 其构造原理本身就很有趣。 市场图表由节点和部件组成。我们的任务是正确地构建模型。而模型必须事先知道。我已经建立了二维模型。我需要建立一个体积模型。我找不到对此感兴趣的人。对模型有一定的了解，但在软件执行方面却没有这样的技能。 mytarmailS 2022.07.16 12:04 #26613 Uladzimir Izerski #:当然，市场上的大象与现成的大象不同，后者是被拆解成零件摆放在货架上的。其构造原理本身就很有趣。 是的，我的帖子只是想说拆解的大象非常糟糕，我认为线性 rsa 会好得多，但遗憾的是没有大象的数据（......）。 Uladzimir Izerski#： 市场图由节点和部分组成。我们的任务是正确建立模型 是的，任务... Uladzimir Izerski#: 我已经建立了 2D 模型。我需要建立一个体积模型。 为什么？如果一切正常，为什么？模型中有第三个维度吗？有必要吗？.... ... ........ Uladzimir Izerski#: 我找不到对此感兴趣的人。对模型有一定的理解，但在软件执行方面却没有这样的技能。 如果你已经做出了你所拥有的产品，你就已经拥有了足够的技能， 没有 欲望去钻研新的东西....。 而且，没有人会比提出一个复杂想法的人做得更好，甚至除了第一个....。 Uladzimir Izerski 2022.07.16 12:30 #26614 mytarmailS #:...如果一切正常，为什么？模型中有第三个维度吗？有必要吗？ .... ... .... ........ 需要。 二维模型并不完整。 mytarmailS 2022.07.16 12:36 #26615 Uladzimir Izerski #:需要。 2d 不是一个完整的模型。 好吧，如果你愿意，可以告诉我，我们会考虑的。 mytarmailS 2022.07.16 13:03 #26616 是啊......算法太差了......（也许我漏掉了什么......）。 如果不失真，还是很不错的。 [删除] 2022.07.16 13:22 #26617 mytarmailS #:是啊......算法太糟糕了（（或者我遗漏了什么......）。如果不失真，那就差不多了。 好吧，预测一匹马太复杂了：D我想要的是雷雨，但我得到的是山羊。 mytarmailS 2022.07.16 13:27 #26618 Maxim Dmitrievsky #: 这匹马太复杂了，无法预测 :D 我想要一场雷雨，却得到了一只山羊 不幸的是我，幸运的是世界上其他人，我不知道如何编写任何程序))我利用聪明人所做的，因为我可以.... Aleksei Stepanenko 2022.07.16 13:40 #26619 Uladzimir Izerski #:2d 不是一个完整的模型。 我可能说错了，但据我理解，这是交易者将任何系统与历史相匹配的主要问题。 假设我们有一组 1000 笔交易。如果我们打开所有交易，例如买入，我们将得到 47% 的盈利交易。 现在，让我们按照某种特征（模式）将总计 500 笔交易分成两部分，在一部分中打开买入，在另一部分中打开卖出，结果可能会改善，例如，达到 49%。 现在，我们有了一个拼图，在这个拼图中，我们打开买入或卖出，1000 笔交易的总体结果非常好。 看来，分割符号的选择是正确的，但每个 "拼凑 "中的数字在统计上并不显著。这就是再培训。 Uladzimir Izerski 2022.07.16 14:12 #26620 Aleksei Stepanenko #:我可能会说错话，但在我看来，这就是交易者将任何系统与历史相匹配的主要问题所在。假设我们有一组 1000 笔交易。如果我们打开所有交易，例如买入，我们将得到 47% 的盈利交易。现在，让我们按某种特征（模式）将总计 500 笔交易分成两部分，在一部分中买入，在另一部分中卖出，结果可能会提高，例如，达到 49%。现在，我们有了一个拼图，在这个拼图中，我们打开买入和卖出，1000 笔交易的总体结果非常好。 看来，分割符号的选择是正确的，但每个 "拼凑 "中的数字在统计上并不显著。这就是再培训。 你需要历史。 你需要它来理解模型。价格是如何随时间变化的。 但测试本身就是对历史的调整。 MA 无法预测事件，只能依靠历史上的平面图表。 我们需要看到价格的未来。未来是由过去的砖块构成的，与过去的形态大小会有很大不同。它将取决于基本面数据或 MA 尚不了解的随机事件。 价格模型本身不会改变，但图形的大小和形状会发生变化，就像大象转弯一样。 因此，最好使用三维图表。 但在这里，必须要有特殊的视角或非标准的市场眼光。就是这样。 在我看来，市场的可预测性远远超过 50%，但在手动交易中仍会出现心理问题。 1...265526562657265826592660266126622663266426652666266726682669...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
市场上不断出现类似的模型："大象"、"骆驼"、"兔子"。但它们都大小不一。但这些模型在现实中存在，并不断重复。
但人类可以看到它们，而原始算法却看不到。
当然，市场上的大象与现成的大象并不相同，后者是被拆散后分块摆放在货架上的。
其构造原理本身就很有趣。
市场图表由节点和部件组成。我们的任务是正确地构建模型。而模型必须事先知道。我已经建立了二维模型。我需要建立一个体积模型。我找不到对此感兴趣的人。对模型有一定的了解，但在软件执行方面却没有这样的技能。
是的，我的帖子只是想说拆解的大象非常糟糕，我认为线性 rsa 会好得多，但遗憾的是没有大象的数据（......）。
市场图由节点和部分组成。我们的任务是正确建立模型
是的，任务...
我已经建立了 2D 模型。我需要建立一个体积模型。
为什么？如果一切正常，为什么？模型中有第三个维度吗？有必要吗？.... ... ........
我找不到对此感兴趣的人。对模型有一定的理解，但在软件执行方面却没有这样的技能。
如果你已经做出了你所拥有的产品，你就已经拥有了足够的技能， 没有 欲望去钻研新的东西....。
而且，没有人会比提出一个复杂想法的人做得更好，甚至除了第一个....。
如果一切正常，为什么？模型中有第三个维度吗？有必要吗？ .... ... .... ........
需要。
二维模型并不完整。
好吧，如果你愿意，可以告诉我，我们会考虑的。
是啊......算法太差了......（也许我漏掉了什么......）。
如果不失真，还是很不错的。
这匹马太复杂了，无法预测 :D
不幸的是我，幸运的是世界上其他人，我不知道如何编写任何程序))我利用聪明人所做的，因为我可以....
2d 不是一个完整的模型。
我可能说错了，但据我理解，这是交易者将任何系统与历史相匹配的主要问题。
假设我们有一组 1000 笔交易。如果我们打开所有交易，例如买入，我们将得到 47% 的盈利交易。
现在，让我们按照某种特征（模式）将总计 500 笔交易分成两部分，在一部分中打开买入，在另一部分中打开卖出，结果可能会改善，例如，达到 49%。
现在，我们有了一个拼图，在这个拼图中，我们打开买入或卖出，1000 笔交易的总体结果非常好。
看来，分割符号的选择是正确的，但每个 "拼凑 "中的数字在统计上并不显著。这就是再培训。
你需要历史。
你需要它来理解模型。价格是如何随时间变化的。
但测试本身就是对历史的调整。
MA 无法预测事件，只能依靠历史上的平面图表。
我们需要看到价格的未来。未来是由过去的砖块构成的，与过去的形态大小会有很大不同。它将取决于基本面数据或 MA 尚不了解的随机事件。
价格模型本身不会改变，但图形的大小和形状会发生变化，就像大象转弯一样。
因此，最好使用三维图表。
但在这里，必须要有特殊的视角或非标准的市场眼光。就是这样。
在我看来，市场的可预测性远远超过 50%，但在手动交易中仍会出现心理问题。