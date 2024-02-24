交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2137 1...213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144...3399 新评论 mytarmailS 2020.11.19 12:43 #21361 Uladzimir Izerski: 我已经没有兴趣和你说话了)) 没问题) Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 12:58 #21362 Uladzimir Izerski: 不，我不否认指标的有用性，甚至是震荡器。但你无法在他们身上建立一个机器模型，考虑到真实的价格变化，以点为单位。这对决定是买还是卖很重要。信号将在那里。但寿命是非常值得怀疑的。一个市场模型必须在特定的价格和时间内建立。机器识别意味着价格形式的特征，而不是时间模糊的衍生物。 我不以市场模式为目标，只想从价格变动中获利。 我没有单独在文章中的振荡器上试过模型，我不知道会有什么结果，如果你读过这篇文章，你就会知道那里不只是用了振荡器。然而，它们的用处被证明是非常大的。 模型的寿命取决于事件的重复发生，震荡器可以完美地汇总事件，无论价格规模指标的绝对值 如何，它们主要是在指标的相对变化上进行锐化，因此，即使是价格的重大变化，在点数上也可以让它们保持在其概率区域，这有利于学习。因此，震荡器的性质本身有利于创建稳定的模型。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 13:03 #21363 mytarmailS: 事实上，需要预测的只是从最后两个极点绘制的上、下趋势线 的速度。从速度中我们可以构建（推断）预测的趋势射线 所以我们需要回归模型。上限（极限线）的情况更复杂。 mytarmailS 2020.11.19 13:09 #21364 Aleksey Vyazmikin: 我的目标不是市场模式.....。 不用麻烦了））。 他就像一个机器人，遵循着一种算法......这已经是今天第三次或第四次重复了......。 首先他说我们在胡说八道，然后他说他对MO一无所知，然后当你问 "你在做什么，怎么做 "时，他说了一些深刻的哲学思想，如 "水往低处流/火往高处烧"，然后就消失了，然后一切都重复着同样的......)) mytarmailS 2020.11.19 13:11 #21365 Aleksey Vyazmikin: 所以你需要回归模型。上限（极限线）的情况更复杂。 是的，很多年前我就试过了，但效果不是很好，水平水平的效果更好，但那时我没有经验，也许我没有很好地预处理数据。 ===== 我想了很久，现在我对整个数据准备的看法肯定和以前大不相同....，你可以试试 =========== 顺便说一句，一个幻想的谜语。 有谁知道如何对数据进行预处理，使AMO能看到是同一个图案，如何使它对图案的大小不产生影响。 卷积网 不算数... 我想知道，有人知道吗？ Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 13:36 #21366 mytarmailS: 不用麻烦了））。他就像一个机器人，遵循一种算法......这在今天已经是第三次或第四次重复了......。他先是说我们都在胡说八道，然后说他对MO一无所知，然后当你问 "你做什么，怎么做 "时，他说了一些深刻的哲学思想，比如 "水的流动/火的点燃"，然后就消失了，然后一切都以同样的方式重复......)) 我没有压力 :)有时，像我的对手那样出乎意料的问题和论断，可以让我为回答问题而安排自己的思路，这很有用。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 13:38 #21367 mytarmailS: 是的，很多年前我就试过了，效果不是很好，水平的水平更好，但当时我没有经验，也许我没有很好地处理数据=====我考虑了一下，现在我对整个数据准备的看法肯定与以前大不相同....，这值得一试。 这值得一试。 必须决定一个指标来寻找，速度是不行的，因为波动性不同。你需要像上海合作组织这样的东西，以及其他能够描述该部分的特征的东西。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.19 13:39 #21368 mytarmailS: 我不知道是否有人知道。 在我的预测器中，我描述了相邻节点的相对位置。我在N个值的输出处得到一个这样的向量。 mytarmailS 2020.11.19 14:10 #21369 Aleksey Vyazmikin: 这值得一试。我们需要决定一个指标来寻找，速度是不行的，因为波动性不同。我们需要像SCO这样的东西，以及其他可以描述该部分的东西。 如果解决了不变性的问题，它就会起作用。 Mikhail Mishanin 2020.11.19 14:21 #21370 Evgeniy Chumakov: 那么，抽搐应该被稀释吗？ 也许你可以用NS来找出如何稀释蜱虫。 加载一个tick系列，让神经网络稀释流量，直到它满足某些条件。 让专家告诉你，这是否可能？ 也许，虱子是有观点的，我在M1上收集它们。 1...213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我已经没有兴趣和你说话了))
没问题)
不，我不否认指标的有用性，甚至是震荡器。但你无法在他们身上建立一个机器模型，考虑到真实的价格变化，以点为单位。这对决定是买还是卖很重要。信号将在那里。但寿命是非常值得怀疑的。
一个市场模型必须在特定的价格和时间内建立。机器识别意味着价格形式的特征，而不是时间模糊的衍生物。
我不以市场模式为目标，只想从价格变动中获利。
我没有单独在文章中的振荡器上试过模型，我不知道会有什么结果，如果你读过这篇文章，你就会知道那里不只是用了振荡器。然而，它们的用处被证明是非常大的。
模型的寿命取决于事件的重复发生，震荡器可以完美地汇总事件，无论价格规模指标的绝对值 如何，它们主要是在指标的相对变化上进行锐化，因此，即使是价格的重大变化，在点数上也可以让它们保持在其概率区域，这有利于学习。因此，震荡器的性质本身有利于创建稳定的模型。
事实上，需要预测的只是从最后两个极点绘制的上、下趋势线 的速度。
从速度中我们可以构建（推断）预测的趋势射线
所以我们需要回归模型。上限（极限线）的情况更复杂。
是的，很多年前我就试过了，但效果不是很好，水平水平的效果更好，但那时我没有经验，也许我没有很好地预处理数据。
我想了很久，现在我对整个数据准备的看法肯定和以前大不相同....，你可以试试
顺便说一句，一个幻想的谜语。
有谁知道如何对数据进行预处理，使AMO能看到是同一个图案，如何使它对图案的大小不产生影响。
卷积网 不算数...
我想知道，有人知道吗？
我没有压力 :)有时，像我的对手那样出乎意料的问题和论断，可以让我为回答问题而安排自己的思路，这很有用。
必须决定一个指标来寻找，速度是不行的，因为波动性不同。你需要像上海合作组织这样的东西，以及其他能够描述该部分的特征的东西。
在我的预测器中，我描述了相邻节点的相对位置。我在N个值的输出处得到一个这样的向量。
如果解决了不变性的问题，它就会起作用。
那么，抽搐应该被稀释吗？
也许你可以用NS来找出如何稀释蜱虫。
加载一个tick系列，让神经网络稀释流量，直到它满足某些条件。
让专家告诉你，这是否可能？
也许，虱子是有观点的，我在M1上收集它们。