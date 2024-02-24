交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1065

新评论
 
Maxim Dmitrievsky:

Gmdh逻辑 - 这将是非常有帮助的，然后我可以为我的图书馆改变它。

能否请您提供您试图转换为MQL5的GDMH公式？我的意思是有很多种类，你们中的哪一个正在尝试和实施，你们是如何尝试实施的？

另外，你提到"每次交易后，更新政策，当关闭交易-更新奖励（TD，时间差RL）"。

这种情况在现场交易中也会发生吗？

还是只发生在测试期间？
[删除]  
FxTrader562:

能否请您提供您试图转换为MQL5的GDMH公式？我的意思是有很多种类，你在尝试哪一种，你是如何尝试实施的？

另外，你提到"在每笔交易后，他更新政策，当关闭交易时--更新奖励（TD，时间差RL）"。

这种情况是在真实交易中发生，还是只在测试过程中发生？

我认为我们必须对所有特征组合使用多项式，例如第一行：（x-特征值）x0+x1, x0+x2, ...., x2+x3....xn+xm 其中x0,xn是不同的预测值

第二行x0^2+x1^2 ...

第三行x0^3+x1^3 ...

与选择前几行的最佳n个结果（"水平 "更好）。但我不确定它是如何工作的，只是在学习。

...仅在测试期间

 

水平....

水平工作....

我再把它完成一下，然后我们可以在上面放一个神经元作为过滤器 )

 
Maxim Dmitrievsky:

我认为我们必须对所有特征使用多项式，例如，第一行：（x-特征值）x0 + x1, x0 + x2, ...., x2 + x3 ....xn + xm

第二行 x0 ^ 2 + x1 ^ 2 ...

第三行 x0 ^ 3 + x1 ^ 3 ...

与选择最好的结果

...仅在测试期间

你需要取2个双数组......一个用于权重，一个用于指标手柄

然后，运行一个for循环，对权重和指标柄的乘法进行求和。

然后，另一个针对特征数量的嵌套for循环，将上述所有和值相加......我是说从1到m，其中m=特征数量。

无论如何，我将尝试把它添加到代码中，并在完成后让你知道......。

另外，我想再次请求你在交易过程中也以某种方式进行优化......否则，只运行一次测试，然后开始交易是没有用的。 我想有另一个Mt4的EA使用了R和FANN库，但它在每天结束时保存了优化的数据，因此，我认为你可以实现同样的功能。我也将尝试这样做。如果我们能在实时交易中捕捉到相同的数值，并将其保存到文件中，这将是非常简单的。

另外，是否有可能实现类似于你之前文章中使用的直接一键测试的方法，而不是将 "学习 "从假到真，再从真到假，因为我已经有了自己的软件，每天点击一次 "开始 "按钮，但可能它不能改变数值？

[删除]  
FxTrader562:

另外，我再次要求你在交易过程中也以某种方式进行优化......否则，只运行一次测试并在之后开始交易是没有用的。我想有另一个Mt4 EA使用了R和FANN库，但它在每天结束时保存了优化后的数据，因此，我认为你可以实现同样的功能。我也将尝试这样做。如果我们能在实时交易中捕捉到相同的数值，并将其保存到文件中，这将是非常简单的。

为此，我们需要一个虚拟测试员

总之，我认为好的功能/改造是最重要的 事情，而且必须在之前完成。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

为此，我们需要一个虚拟测试员

总之，我认为好的功能/改造是最重要的 事情，而且必须在之前完成。

是的，我同意。

是否有可能实现类似于你之前文章中使用的直接一键测试的方法，而不是将 "学习 "从假到真，再从真到假，这样它就会自动保存优化的结果。因为我已经有了自己的软件，每天点击一次 "开始 "按钮，但可能它不能将值从真到假和假到真。

[删除]  
FxTrader562:

是的，我同意。

是否有可能实现类似于你之前文章中使用的直接一键测试的方法，而不是将 "学习 "从假到真，再从真到假，这样它就会自动保存优化的结果。因为我已经有了自己的软件，每天点击一次 "开始 "按钮，但可能它不能将值从真到假和假到真。

没有，但可以轻松地使用两个终端--一个用于学习，一个用于交易，因为它在公共文件夹中保存了模型

但也需要在交易终端上重新加载EA，或者在新的学习过程中添加额外的文件进行检查。

或者只是使用一个终端，当你想学习的时候，图表上的EA可以在它之后更新模型，经过一些修改。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

没有，但可以轻松地使用两个终端--一个用于学习，一个用于交易，因为它在公共文件夹中保存了模型

但也需要在交易终端上重新加载EA，或者在新的学习过程中添加额外的文件进行检查。

或者只是使用一个终端，当你想学习的时候，图表上的EA可以在它之后更新模型，经过一些修改。

好吧，我想我明白了。

1.首先，一个终端相同的EA，"学习 "为真。对于第一次运行。

2.第二，第二终端相同的EA，"学习 "为假。用于第二次运行。

3.第三，第三终端相同的EA附在Mt5图表上进行交易。步骤1和2结束后，重新启动该终端。

因此，每天重复这3个步骤，每天都会自动保存优化后的结果，对吗？

 
这里有一些关于在RTS指数期货上应用成交量 的文章。如果你想一想？RTS指数是一种合成工具。我们可以谈论什么样的分析？一般来说，交易它是值得怀疑的。这是医院的平均温度。而期货是一种衍生品。期货重复标的资产的运动，与交易量无关。所以，在期货上使用量，只是用咖啡渣来猜测。关于股票，也许它们是适用的。在那里，他们的行动可能取决于他们。
[删除]  
FxTrader562:

好吧，我想我明白了。

1.首先，一个终端相同的EA，"学习 "为真。对于第一次运行。

2.第二，第二终端相同的EA，"学习 "为假。用于第二次运行。

3.第三，第三终端相同的EA附在Mt5图表上进行交易。步骤1和2结束后，重新启动该终端。

因此，每天重复这3个步骤，每天都会自动保存优化后的结果，对吗？

你不需要第二次运行，这只是为了检查EA的运行情况。

在图表上的1个EA，并在测试器的同一终端学习

1...105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072...3399
新评论