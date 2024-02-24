交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1065 1...105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072...3399 新评论 FxTrader562 2018.09.15 21:05 #10641 Maxim Dmitrievsky:Gmdh逻辑 - 这将是非常有帮助的，然后我可以为我的图书馆改变它。能否请您提供您试图转换为MQL5的GDMH公式？我的意思是有很多种类，你们中的哪一个正在尝试和实施，你们是如何尝试实施的？ 另外，你提到"每次交易后，更新政策，当关闭交易-更新奖励（TD，时间差RL）"。 这种情况在现场交易中也会发生吗？ 还是只发生在测试期间？ [删除] 2018.09.15 21:09 #10642 FxTrader562:能否请您提供您试图转换为MQL5的GDMH公式？我的意思是有很多种类，你在尝试哪一种，你是如何尝试实施的？ 另外，你提到"在每笔交易后，他更新政策，当关闭交易时--更新奖励（TD，时间差RL）"。 这种情况是在真实交易中发生，还是只在测试过程中发生？我认为我们必须对所有特征组合使用多项式，例如第一行：（x-特征值）x0+x1, x0+x2, ...., x2+x3....xn+xm 其中x0,xn是不同的预测值 第二行x0^2+x1^2 ... 第三行x0^3+x1^3 ... 与选择前几行的最佳n个结果（"水平 "更好）。但我不确定它是如何工作的，只是在学习。 ...仅在测试期间 mytarmailS 2018.09.15 21:17 #10643 水平.... 水平工作.... 我再把它完成一下，然后我们可以在上面放一个神经元作为过滤器 ) FxTrader562 2018.09.15 21:22 #10644 Maxim Dmitrievsky:我认为我们必须对所有特征使用多项式，例如，第一行：（x-特征值）x0 + x1, x0 + x2, ...., x2 + x3 ....xn + xm 第二行 x0 ^ 2 + x1 ^ 2 ... 第三行 x0 ^ 3 + x1 ^ 3 ... 与选择最好的结果 ...仅在测试期间你需要取2个双数组......一个用于权重，一个用于指标手柄 然后，运行一个for循环，对权重和指标柄的乘法进行求和。 然后，另一个针对特征数量的嵌套for循环，将上述所有和值相加......我是说从1到m，其中m=特征数量。 无论如何，我将尝试把它添加到代码中，并在完成后让你知道......。 另外，我想再次请求你在交易过程中也以某种方式进行优化......否则，只运行一次测试，然后开始交易是没有用的。 我想有另一个Mt4的EA使用了R和FANN库，但它在每天结束时保存了优化的数据，因此，我认为你可以实现同样的功能。我也将尝试这样做。如果我们能在实时交易中捕捉到相同的数值，并将其保存到文件中，这将是非常简单的。 另外，是否有可能实现类似于你之前文章中使用的直接一键测试的方法，而不是将 "学习 "从假到真，再从真到假，因为我已经有了自己的软件，每天点击一次 "开始 "按钮，但可能它不能改变数值？ [删除] 2018.09.15 21:25 #10645 FxTrader562:另外，我再次要求你在交易过程中也以某种方式进行优化......否则，只运行一次测试并在之后开始交易是没有用的。我想有另一个Mt4 EA使用了R和FANN库，但它在每天结束时保存了优化后的数据，因此，我认为你可以实现同样的功能。我也将尝试这样做。如果我们能在实时交易中捕捉到相同的数值，并将其保存到文件中，这将是非常简单的。为此，我们需要一个虚拟测试员 总之，我认为好的功能/改造是最重要的 事情，而且必须在之前完成。 FxTrader562 2018.09.15 21:28 #10646 马克西姆-德米特里耶夫斯基。为此，我们需要一个虚拟测试员 总之，我认为好的功能/改造是最重要的 事情，而且必须在之前完成。是的，我同意。 是否有可能实现类似于你之前文章中使用的直接一键测试的方法，而不是将 "学习 "从假到真，再从真到假，这样它就会自动保存优化的结果。因为我已经有了自己的软件，每天点击一次 "开始 "按钮，但可能它不能将值从真到假和假到真。 [删除] 2018.09.15 21:33 #10647 FxTrader562:是的，我同意。 是否有可能实现类似于你之前文章中使用的直接一键测试的方法，而不是将 "学习 "从假到真，再从真到假，这样它就会自动保存优化的结果。因为我已经有了自己的软件，每天点击一次 "开始 "按钮，但可能它不能将值从真到假和假到真。没有，但可以轻松地使用两个终端--一个用于学习，一个用于交易，因为它在公共文件夹中保存了模型但也需要在交易终端上重新加载EA，或者在新的学习过程中添加额外的文件进行检查。 或者只是使用一个终端，当你想学习的时候，图表上的EA可以在它之后更新模型，经过一些修改。 FxTrader562 2018.09.15 21:48 #10648 马克西姆-德米特里耶夫斯基。没有，但可以轻松地使用两个终端--一个用于学习，一个用于交易，因为它在公共文件夹中保存了模型但也需要在交易终端上重新加载EA，或者在新的学习过程中添加额外的文件进行检查。 或者只是使用一个终端，当你想学习的时候，图表上的EA可以在它之后更新模型，经过一些修改。好吧，我想我明白了。 1.首先，一个终端相同的EA，"学习 "为真。对于第一次运行。 2.第二，第二终端相同的EA，"学习 "为假。用于第二次运行。 3.第三，第三终端相同的EA附在Mt5图表上进行交易。步骤1和2结束后，重新启动该终端。 因此，每天重复这3个步骤，每天都会自动保存优化后的结果，对吗？ Grigoriy Chaunin 2018.09.16 01:56 #10649 这里有一些关于在RTS指数期货上应用成交量 的文章。如果你想一想？RTS指数是一种合成工具。我们可以谈论什么样的分析？一般来说，交易它是值得怀疑的。这是医院的平均温度。而期货是一种衍生品。期货重复标的资产的运动，与交易量无关。所以，在期货上使用量，只是用咖啡渣来猜测。关于股票，也许它们是适用的。在那里，他们的行动可能取决于他们。 [删除] 2018.09.16 07:04 #10650 FxTrader562:好吧，我想我明白了。 1.首先，一个终端相同的EA，"学习 "为真。对于第一次运行。 2.第二，第二终端相同的EA，"学习 "为假。用于第二次运行。 3.第三，第三终端相同的EA附在Mt5图表上进行交易。步骤1和2结束后，重新启动该终端。 因此，每天重复这3个步骤，每天都会自动保存优化后的结果，对吗？你不需要第二次运行，这只是为了检查EA的运行情况。 在图表上的1个EA，并在测试器的同一终端学习 1...105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Gmdh逻辑 - 这将是非常有帮助的，然后我可以为我的图书馆改变它。
能否请您提供您试图转换为MQL5的GDMH公式？我的意思是有很多种类，你们中的哪一个正在尝试和实施，你们是如何尝试实施的？
另外，你提到"每次交易后，更新政策，当关闭交易-更新奖励（TD，时间差RL）"。
这种情况在现场交易中也会发生吗？还是只发生在测试期间？
我认为我们必须对所有特征组合使用多项式，例如第一行：（x-特征值）x0+x1, x0+x2, ...., x2+x3....xn+xm 其中x0,xn是不同的预测值
第二行x0^2+x1^2 ...
第三行x0^3+x1^3 ...
与选择前几行的最佳n个结果（"水平 "更好）。但我不确定它是如何工作的，只是在学习。
...仅在测试期间
水平....
水平工作....
我再把它完成一下，然后我们可以在上面放一个神经元作为过滤器 )
你需要取2个双数组......一个用于权重，一个用于指标手柄
然后，运行一个for循环，对权重和指标柄的乘法进行求和。
然后，另一个针对特征数量的嵌套for循环，将上述所有和值相加......我是说从1到m，其中m=特征数量。
无论如何，我将尝试把它添加到代码中，并在完成后让你知道......。
另外，我想再次请求你在交易过程中也以某种方式进行优化......否则，只运行一次测试，然后开始交易是没有用的。 我想有另一个Mt4的EA使用了R和FANN库，但它在每天结束时保存了优化的数据，因此，我认为你可以实现同样的功能。我也将尝试这样做。如果我们能在实时交易中捕捉到相同的数值，并将其保存到文件中，这将是非常简单的。
另外，是否有可能实现类似于你之前文章中使用的直接一键测试的方法，而不是将 "学习 "从假到真，再从真到假，因为我已经有了自己的软件，每天点击一次 "开始 "按钮，但可能它不能改变数值？
为此，我们需要一个虚拟测试员
总之，我认为好的功能/改造是最重要的 事情，而且必须在之前完成。
是的，我同意。
是否有可能实现类似于你之前文章中使用的直接一键测试的方法，而不是将 "学习 "从假到真，再从真到假，这样它就会自动保存优化的结果。因为我已经有了自己的软件，每天点击一次 "开始 "按钮，但可能它不能将值从真到假和假到真。
没有，但可以轻松地使用两个终端--一个用于学习，一个用于交易，因为它在公共文件夹中保存了模型
但也需要在交易终端上重新加载EA，或者在新的学习过程中添加额外的文件进行检查。
或者只是使用一个终端，当你想学习的时候，图表上的EA可以在它之后更新模型，经过一些修改。
好吧，我想我明白了。
1.首先，一个终端相同的EA，"学习 "为真。对于第一次运行。
2.第二，第二终端相同的EA，"学习 "为假。用于第二次运行。
3.第三，第三终端相同的EA附在Mt5图表上进行交易。步骤1和2结束后，重新启动该终端。
因此，每天重复这3个步骤，每天都会自动保存优化后的结果，对吗？
你不需要第二次运行，这只是为了检查EA的运行情况。
在图表上的1个EA，并在测试器的同一终端学习