交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2141

新评论
 
弗拉基米尔-佩雷文科

弗拉基米尔，你知道是什么让TTR包的ZZ感到恶心吗？

有时会得出这样的不足之处

пример
zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)
而且总的来说，我越看他，他在我看来就越不合适。
 
这样，在MT中，有一个人字形。
 
Evgeniy Chumakov:
This and in MT with a zigzag

这对你来说正常吗？

 
mytarmailS:

这对你来说正常吗？

不，不是的。
 
Evgeniy Chumakov:
不，当然不是。

那为什么会发生这种情况呢？

 
mytarmailS:

那么为什么会发生这种情况呢？


好吧，显然不是所有的情况都在算法中得到了考虑，还有什么可说的呢？

 

关于模型的TF不变归一化...

我们采取的系列，我们确定重要的突破点。

只留下极值点，删除其他点

正常化

现在取第一个系列中断点之间的距离，从它们中创建一个新的系列，并将其归一化。

以这样的方式，我们将有一个正常化的系列，在振幅和时间（频率）方面都是如此。


所需要的是保持模式中极值的数量是偶数，其他的都是正常化的。


因此，模型可以被输入数据，即使是一分钟或一个星期的数据，它也会把它看作是同样的东西，它对TF是不变的。

你可以同时为 所有TF 训练一个 模型

=============================================

对于那些还没有了解它是什么以及它的用途的人来说

对于模型来说，它将是一个相同的模式，因为它是一个相同的模式。

[删除]  
mytarmailS:

关于模型的TF不变归一化...

我们采取的系列，我们选择重要的突破点

只留下极值点，删除其他点

正常化

现在取第一个系列中断点之间的距离，从它们中创建一个新的系列，并将其归一化。

以这样的方式，我们将有一个正常化的系列，在振幅和时间（频率）方面都是如此。


所需要的是保持模式中极值的数量是偶数，其他的都是正常化的。


因此，模型可以被输入数据，即使是一分钟或一个星期的数据，它也会把它看作是同样的东西，它对TF是不变的。

你可以同时为 所有TF 训练一个 模型

=============================================

对于那些还没有理解它是什么以及它的用途的人来说

这对模型来说将是一个相同的模式，因为它是一个相同的模式。

不起作用

 
Maxim Dmitrievsky:

不起作用

有什么问题吗？"正常化"？"你是睡眠不足还是什么？")

 
叶夫根尼-丘马科夫

在NS中运行这个ZZ

它应该在一个滑动窗口中进行，但不是所有的极值，这是第一件事。

第二，我所写的一切是为了预测趋势线，而不是为了好玩......

所有这些转变都是为了某项任务而进行的。

1...213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148...3399
新评论