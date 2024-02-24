交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2135

Alexander_K:

不，我一直在想圣杯，工作让我想到了工作。


那么，我是否要把抽搐的症状减掉？

也许你可以用NS来找出如何瘦身的虱子。

加载一个tick系列，让神经网络对线程进行瘦身，直到满足某些条件。

让专家告诉你，这是否可能？

 
Aleksey Vyazmikin:

...

一个市场模型不能从指标读数 中建立。

一个模型 只能通过空间中的点的位置来建立。

在我们的例子中，这是图表平面上的点的位置。

 
Evgeniy Chumakov:


那么，抽搐应该被稀释吗？

也许你可以用NS来找出如何稀释蜱虫。

加载一个tick系列，让神经网络稀释流量，直到它满足某些条件。

让专家告诉你，这是否可能？

当然，这是可能的，但你必须明智地设定任务。

 
Uladzimir Izerski:

图中有一个平面？

 
mytarmailS:

该图是否有一个平面？

我的显示器是平的，图形在上面是平的。也许你的是像地球一样圆的，那我就羡慕你了）。

这里有一个简单的例子，机器从平面上的8个点识别出一个市场模型。

机器能识别市场模式，并给出一个毫不含糊的准确答案。"1837".目前的4点钟方向。

这是最简单的例子。

i_19

 
Uladzimir Izerski:

我的显示器是平的，图形在上面是平的。也许你的是像地球仪一样圆，那我就羡慕你了）。

我喜欢这个重新布线.....


从这个想法中可以看出，指标不起作用，因为它们的点不在一个平面上

Uladzimir Izerski:

他们不是在撒谎吗？还是你有一个单独的圆形显示器来显示指标？

其实我明白你想说什么，但你搞错了......。

我应该这么说：我是利用价格极值形成我的模型，即相对于彼此的极值位置的组合，形成一个模式。

所有！！！"。

 

这些数字并没有告诉你什么。它们是给机器的关于空间中各点位置的信息。你从他们身上建立一个市场模型。简单的模型非常少。它们定期变化，但不断重复。这就是金融图表等图表的模式。

你可以创建一个复杂的结构，在这个结构中你可以看到市场行为 的最小细节，以便进行准确的分析。

我不是一个程序员，所以我不能建立复杂的结构。我所做的一切只是表面上的。我找不到一个体面的人格来做一般的工作。

 
mytarmailS:

这与重塑 形象有什么关系

一个市场模型不能从指标读数 中建立。观点

我认为 "模式 "这个词很清楚。

我完全不明白如何从振荡器建立一个模型。

 
Uladzimir Izerski:

你不明白什么是指标，或者说是过滤器...

一个指标是一个数学公式 （一个过滤器），将原始信息转化为定性的东西 （经过过滤

当沿着极值绘制趋势线来过滤 一个事件时，你创造了一个数学转换（过滤器）==指标


但是，出于无知，你又大喊大叫，说它不起作用））--悖论））。

更确切地说，陈规定型思维问题......。

DOT))


过滤器可能是一切，交易系统本身就是一个过滤器，使用所有可用的信息来做出买入/卖出/撤退的选择。

 
当你可以从空间中的点（模式）进行教学时，为什么要塞进几十个国防部的指标进行培训呢？该软件将产生一个无错误的解决方案。
