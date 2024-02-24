交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2135 1...212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142...3399 新评论 Evgeniy Chumakov 2020.11.19 09:07 #21341 Alexander_K: 不，我一直在想圣杯，工作让我想到了工作。 那么，我是否要把抽搐的症状减掉？ 也许你可以用NS来找出如何瘦身的虱子。 加载一个tick系列，让神经网络对线程进行瘦身，直到满足某些条件。 让专家告诉你，这是否可能？ Uladzimir Izerski 2020.11.19 09:25 #21342 Aleksey Vyazmikin: ... 一个市场模型不能从指标读数 中建立。 一个模型 只能通过空间中的点的位置来建立。 在我们的例子中，这是图表平面上的点的位置。 mytarmailS 2020.11.19 09:45 #21343 Evgeniy Chumakov: 那么，抽搐应该被稀释吗？ 也许你可以用NS来找出如何稀释蜱虫。 加载一个tick系列，让神经网络稀释流量，直到它满足某些条件。 让专家告诉你，这是否可能？ 当然，这是可能的，但你必须明智地设定任务。 mytarmailS 2020.11.19 09:47 #21344 Uladzimir Izerski: 一个市场模型不能从指标读数中建立。一个模型 只能通过空间中的点的位置来建立。在我们的例子中，通过图表平面上的点的位置。 图中有一个平面？ Uladzimir Izerski 2020.11.19 10:12 #21345 mytarmailS: 该图是否有一个平面？ 我的显示器是平的，图形在上面是平的。也许你的是像地球一样圆的，那我就羡慕你了）。 这里有一个简单的例子，机器从平面上的8个点识别出一个市场模型。 机器能识别市场模式，并给出一个毫不含糊的准确答案。"1837".目前的4点钟方向。 这是最简单的例子。 mytarmailS 2020.11.19 10:25 #21346 Uladzimir Izerski: 我的显示器是平的，图形在上面是平的。也许你的是像地球仪一样圆，那我就羡慕你了）。 我喜欢这个重新布线..... 从这个想法中可以看出，指标不起作用，因为它们的点不在一个平面上 Uladzimir Izerski: 一个市场模型不能从指标读数中建立。一个模型只能通过空间中的点的位置来建立。在我们的例子中，通过图表平面上的点的位置。 他们不是在撒谎吗？还是你有一个单独的圆形显示器来显示指标？ 其实我明白你想说什么，但你搞错了......。 我应该这么说：我是利用价格极值形成我的模型，即相对于彼此的极值位置的组合，形成一个模式。 所有！！！"。 Uladzimir Izerski 2020.11.19 10:37 #21347 这些数字并没有告诉你什么。它们是给机器的关于空间中各点位置的信息。你从他们身上建立一个市场模型。简单的模型非常少。它们定期变化，但不断重复。这就是金融图表等图表的模式。 你可以创建一个复杂的结构，在这个结构中你可以看到市场行为 的最小细节，以便进行准确的分析。 我不是一个程序员，所以我不能建立复杂的结构。我所做的一切只是表面上的。我找不到一个体面的人格来做一般的工作。 Uladzimir Izerski 2020.11.19 10:43 #21348 mytarmailS: 我喜欢这些重拍的照片 .....从这个想法中可以看出，指标不起作用，因为它们的点不在平面上它们不是，还是你有一个单独的圆形显示器来显示指标？ 其实我明白你想说什么，但你的措辞不对......我应该这么说：我是利用价格极值形成我的模型，即相对于彼此的极值位置的组合，形成一个模式。所有！！！"。 这与重塑 形象有什么关系？ 一个市场模型不能从指标读数 中建立。观点。 我认为 "模式 "这个词很清楚。 我完全不明白如何从振荡器建立一个模型。 mytarmailS 2020.11.19 10:54 #21349 Uladzimir Izerski: 这与过度 换挡有什么关系？你不能从指标读数中建立一个市场模型。 观点。 你不明白什么是指标，或者说是过滤器... 一个指标是一个数学公式 （一个过滤器），将原始信息转化为定性的东西 （经过过滤）。 当沿着极值绘制趋势线来过滤 一个事件时，你创造了一个数学转换（过滤器）==指标 但是，出于无知，你又大喊大叫，说它不起作用））--悖论））。 更确切地说，陈规定型思维问题......。 DOT)) 过滤器可能是一切，交易系统本身就是一个过滤器，使用所有可用的信息来做出买入/卖出/撤退的选择。 Uladzimir Izerski 2020.11.19 11:00 #21350 当你可以从空间中的点（模式）进行教学时，为什么要塞进几十个国防部的指标进行培训呢？该软件将产生一个无错误的解决方案。 1...212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不，我一直在想圣杯，工作让我想到了工作。
那么，我是否要把抽搐的症状减掉？
也许你可以用NS来找出如何瘦身的虱子。
加载一个tick系列，让神经网络对线程进行瘦身，直到满足某些条件。
让专家告诉你，这是否可能？
一个市场模型不能从指标读数 中建立。
一个模型 只能通过空间中的点的位置来建立。
在我们的例子中，这是图表平面上的点的位置。
当然，这是可能的，但你必须明智地设定任务。
一个市场模型不能从指标读数中建立。
一个模型 只能通过空间中的点的位置来建立。
在我们的例子中，通过图表平面上的点的位置。
图中有一个平面？
我的显示器是平的，图形在上面是平的。也许你的是像地球一样圆的，那我就羡慕你了）。
这里有一个简单的例子，机器从平面上的8个点识别出一个市场模型。
机器能识别市场模式，并给出一个毫不含糊的准确答案。"1837".目前的4点钟方向。
这是最简单的例子。
我喜欢这个重新布线.....
从这个想法中可以看出，指标不起作用，因为它们的点不在一个平面上
他们不是在撒谎吗？还是你有一个单独的圆形显示器来显示指标？
其实我明白你想说什么，但你搞错了......。
我应该这么说：我是利用价格极值形成我的模型，即相对于彼此的极值位置的组合，形成一个模式。
这些数字并没有告诉你什么。它们是给机器的关于空间中各点位置的信息。你从他们身上建立一个市场模型。简单的模型非常少。它们定期变化，但不断重复。这就是金融图表等图表的模式。
你可以创建一个复杂的结构，在这个结构中你可以看到市场行为 的最小细节，以便进行准确的分析。
我不是一个程序员，所以我不能建立复杂的结构。我所做的一切只是表面上的。我找不到一个体面的人格来做一般的工作。
这与重塑 形象有什么关系？
一个市场模型不能从指标读数 中建立。观点。
我认为 "模式 "这个词很清楚。
我完全不明白如何从振荡器建立一个模型。
你不明白什么是指标，或者说是过滤器...
一个指标是一个数学公式 （一个过滤器），将原始信息转化为定性的东西 （经过过滤）。
当沿着极值绘制趋势线来过滤 一个事件时，你创造了一个数学转换（过滤器）==指标
但是，出于无知，你又大喊大叫，说它不起作用））--悖论））。
更确切地说，陈规定型思维问题......。
过滤器可能是一切，交易系统本身就是一个过滤器，使用所有可用的信息来做出买入/卖出/撤退的选择。