我想的是对规律性的 "全面搜索"，没有像 "下一根蜡烛会发生什么 "之类的目标......。
搜索包括只搜索规律性，目标是找到一个规律性，而不是"下一根蜡烛上会有什么"，规律性也可以在时间上拉长，例如，如果今天是 "事件1"，然后 是 "事件2"，然后是 "事件3"... 例如，如果今天我们有 "事件1"，然后是 " 事件3"，那么明天14:05将是一个上升的蜡烛或类似的东西)
我对它应该是什么样子以及应用什么算法有了更好的想法，但我可能需要一些计算能力，而我没有(
顺便问一个问题，一个事件重复多少次才算是一个模式？
理论上，应该是一样的。你一直在用什么进行训练，猫粮吗？
日、时、分的不同选项数量等于正弦和余弦的选项数量。7天内有10080个不同的值，每分钟都在变化。
如果在训练中存在任何随机性，这可能是造成差异的原因。
实验总是更重要。
看看第一个预测器T1（Den_Nedeli_S），或者更确切地说，它的网格
T2
以及没有时间转换的一周内的日子。
正如你所看到的，尽管分区设置是相同的，但网格是不同的，数字之间也有不同的三角关系。
这意味着你可以更精确地匹配分裂，这可能导致适合或更好的结果......
我想的是对规律性的 "全面搜索"，没有像 "下一根蜡烛会发生什么 "之类的目标......。
搜索包括只搜索规律性，目标是找到一个规律性，而不是"下一根蜡烛上会有什么"，规律性也可以在时间上拉长，例如，如果今天是 "事件1"，然后 是 "事件2"，然后是 "事件3"... 例如，如果今天我们有 "事件1"，然后是 " 事件3"，那么明天14:05将是一个上升的蜡烛或类似的东西)
我对它应该是什么样子，以及应用哪种算法有更好的想法，但这可能需要大量的计算能力，而我并没有这种能力(
哦，我也会做类似的事情 :))))
顺便说一句，这样的问题，一个事件重复多少次才算是一个模式？
我使用的标准是--不低于整个样本的1%，重要的是相同结果的事件重复出现的 "频率"。我不知道如何测量 "频率"。
实验总是更重要。
看看第一个预测器T1（Den_Nedeli_S），或者说它的网格
T2
和一周的日子，没有时间转换
正如你所看到的，尽管分区设置是相同的，但网格是不同的，数字之间有不同的三角洲。
这意味着你可以更准确地匹配分裂，这可能导致适合或改进的结果...
好的。正弦+余弦不仅对NS来说更好，对树来说也是如此。
很好。正弦+余弦不仅对NS来说更好，而且对树木来说也更好。
我不会跳到这个结论--到目前为止，我们可以说结果并不完全相同。
我在考虑做一个 "全面搜索".....。
我只是把时间和星期 以及蜡烛的颜色填进去...
将数据作为一个星期，共40个星期，并在其中寻找模式。
周五_18:20_dw意味着周五--18:20--下降的蜡烛
信度 - 规则1工作的百分比是100%
计数 - 找到多少条这样的规则
这条规则
这意味着，如果周四凌晨1点有一根上升的蜡烛，那么周五下午6点20分它就会下降。
国际残疾人联合会...
我使用的标准是至少占整个样本的1%，具有相同结果的事件的 "频率 "很重要。我不知道如何衡量 "频率"。
相同事件是指具有相同结果的事件。
100%的样品/%的重复率。1%是频率，但没有规律性。这就是它变得棘手的地方。你需要把它分成几个时期，看看这些事件有多大的规律性。你可以简单地使用一个时期的最小值和最大值，用最小值除以最大值来得到相对的规律性，你可以使用均方根）。

Oleg avtomat 2020.11.18 10:57 #21309
你可以添加更多的谐波分量，并将正弦波相加，你将得到一条曲线来描述三个标志。但是节假日和周末呢，你需要考虑到这一切，这一切到底有什么意义呢？
我试过自己的衡量标准 ，但它只适用于SL=TP，对于其他比例，你必须计算赫斯特。