mytarmailS:

当然可以，但你需要正确设置任务


好吧，让亚历山大给出带刻度的文件（我想他有未经过滤的文件），并描述稀释后的系列应该满足的标准。

 
Uladzimir Izerski:
当你可以从空间中的点（模式）进行教学时，为什么要塞进几十个MOE指标进行培训。该程序将产生无错误的解决方案。

我已经向你解释了什么是指标，像孩子一样带着颜色，而你却一直在搅和着同样的事情。

如果你知道如何做出一个无懈可击的决定，你为什么需要我？

叶夫根尼-丘马科夫

mytarmailS:

你不明白什么是指标，或者说是过滤器...

指标是一个数学公式 （过滤器），将原始信息转化为更好的东西 （过滤

当沿着极值绘制趋势线来过滤 一个事件时，你创造了一个数学转换（过滤器）==指标


但是，出于无知，你又大喊大叫，说它不起作用））--悖论））。

更确切地说，陈规定型思维问题......。

POINT))

科学公式不会使 更接近成功）。

你必须了解市场才能做到这一点。

这就是这里的重点。

 
Uladzimir Izerski:

这些都不是科学的形式主义，而是普遍接受的概念...

人们有必要说同样的语言，那么也只有这样，他们才有机会理解对方......

 
Uladzimir Izerski:

一个市场模型不能从指标读数中建立。

一个模型 只能通过空间中的点的位置来建立。

在我们的例子中，通过图表平面上的点的位置。

根据指标 创建者的意见，指标的创建是为了通过突出重要信息来描述市场的状况。如果所强调的信息，有时通过转化，对市场参与者确实很重要，那么该指标将改善交易模型（而不是市场模型）。

总的来说，我不明白你为什么突然决定我只使用指标，因为我理解振荡器。在我的文章中，我已经表明，来自标准交付集的指标可以是有用的，你否认吗？

 
Uladzimir Izerski:

错误的、矛盾的意见。

谁说图表上的点不能是指标点？

顺便说一下，最有用的指标是那些构造图表表面的指标。

 
Vladimir Perervenko:

你这话是什么意思？

 
乌拉基米尔-伊泽斯基

事实上，需要预测的只是从最后两个极点绘制的上、下趋势线 的速度。

根据速度，我们可以构建（推断）预测的趋势射线


 
Aleksey Vyazmikin:

根据指标的创建者，指标的创建是为了通过突出重要信息来描述市场状况。如果所强调的信息，有时通过转化，对市场参与者确实很重要，那么该指标将改善交易模型（而不是市场模型）。

总的来说，我不明白你为什么突然决定我只使用指标，因为我理解振荡器。在我的文章中，我表明标准交付的指标可以是有用的，你否认吗？

不，我不否认指标的有用性，甚至是震荡器。但你无法在他们身上建立一个机器模型，考虑到真实的价格变化，以点为单位。这对决定是买还是卖很重要。信号将在那里。但寿命是非常值得怀疑的。

一个市场模型必须在特定的价格和时间内建立。机器识别意味着价格形式的特征，而不是时间模糊的衍生物。

Vladimir Perervenko:

相当正确。图表本身就是价格变化的指标。

我只是说，用一个 时间上的价格点来 做MO，比用一些Makdi或随机的雾来做MO更有利可图。

 
mytarmailS:

我已经失去了与你交谈的兴趣））。

