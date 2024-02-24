交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2142

Evgeniy Chumakov:


在NS中运行这个ZZ。

你想让我预测什么？ 时间正常化还是价格正常化？

 
叶夫根尼-丘马科夫

最好是价格，时间作为一个附加行（无论是否影响预测）。

一般来说，国家统计局会从这两个系列中揭示出一些有趣的东西，或者没有。

标志的重要性

竖线 后的预测

蓝线预测


 
Evgeniy Chumakov:


也就是说，时间序列对预测没有影响？

并预测时间序列


蓝色预报--那么，预报到底行不行？

这次你是不是搞错了行的方向？

它的预测都是自动的！！！。

但是我们想一想，如果我们给出一些高峰和低谷，我们是否需要时间来理解高峰之后会有低谷？

 

时间


 
叶夫根尼-丘马科夫

你能不能做一个像我发布的那样的文件，但在其中添加一个预测栏？

你是如何进行规范化处理的？

下面是所有的代码，从读取文件，到训练模型，再到写入文件...

dt <- read.table(file = "C:\\......\\EURUSD_zz_step_100.txt",sep = ",",header = F)

x1 <- dt$V4
x2 <- dt$V5  #  time

X <- cbind(  hank(x1,10) , hank(x2,10) )
Y <- c(diff(x1),0)

tr <- 100:5000
ts <- 5001:length(x1)

rf <- randomForest(Y[tr]~., X[tr,] ,ntree=100)
pr <- predict(rf,X[ts,])

DT <- tail(dt,length(PR1))
dt2 <- cbind(DT,PR1,PR2)
dt2<- dt2[,-6]

write.csv2(dt2,file = "C:\\.....\\Desktop\\ddd.csv")

这能有多难？

叶夫根尼-丘马科夫

嗯，是的，在这里更容易 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494

得到了它 )))) 接受 )

 
Evgeniy Chumakov:


你的文件中的某些内容与预测的行不一致（值+-）。

给我看一张照片。

 
mytarmailS:

弗拉基米尔，你知道是什么让TTR包的ZZ感到恶心吗？

有时会引出这种不足。

而且总的来说，我越看越觉得不妥。

这是一个正常的、足够的ZZ。但在欧元兑美元上画ZZ，膝部有9个点 - ?我已经很久没有这种文物了。

пример
zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)

1.检查班级HL。它必须是矩阵或XTS。名字后面的那些点是什么？d$X.HIGH。

2.我已经很久没有在这个符号上有一个小于25pt（4位数）的膝盖了。玩弄一下膝盖的大小。

 
Vladimir Perervenko:

一个正常的、足够的ZZ。但要在欧元兑美元上建立一个膝盖为9点的ZZ - ?我已经很久没有这样的神器了。

1.检查HL类。它必须是矩阵或XTS。名字后面的那些点是什么？d$X.HIGH。

2.我已经很久没有在这个符号上有一个小于25pt（4位数）的膝盖了。玩弄膝关节的大小。

好的，我会研究的。

而这 只是R-ka在我读到Tcht时对我的变量的称呼。


Evgeniy Chumakov:

蓝色行，红色预报。

好吧，预测是已知的前一点。


虽然写的时候应该考虑到，嗯......。

 
Vladimir Perervenko:

好于144。

可能的。这个逻辑大约是几个小时，一天，一个星期，一个月，一个季度，一年，10年。

