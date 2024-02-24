交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2142 1...213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149...3399 新评论 mytarmailS 2020.11.20 11:15 #21411 Evgeniy Chumakov: 在NS中运行这个ZZ。 你想让我预测什么？ 时间正常化还是价格正常化？ mytarmailS 2020.11.20 11:27 #21412 叶夫根尼-丘马科夫。 最好是价格，时间作为一个附加行（无论是否影响预测）。 一般来说，国家统计局会从这两个系列中揭示出一些有趣的东西，或者没有。 标志的重要性 竖线 后的预测 蓝线预测 mytarmailS 2020.11.20 11:41 #21413 Evgeniy Chumakov: 也就是说，时间序列对预测没有影响？ 并预测时间序列蓝色预报--那么，预报到底行不行？这次你是不是搞错了行的方向？ 它的预测都是自动的！！！。 但是我们想一想，如果我们给出一些高峰和低谷，我们是否需要时间来理解高峰之后会有低谷？ mytarmailS 2020.11.20 11:47 #21414 时间 mytarmailS 2020.11.20 12:00 #21415 叶夫根尼-丘马科夫。 你能不能做一个像我发布的那样的文件，但在其中添加一个预测栏？ 你是如何进行规范化处理的？ 下面是所有的代码，从读取文件，到训练模型，再到写入文件... dt <- read.table(file = "C:\\......\\EURUSD_zz_step_100.txt",sep = ",",header = F) x1 <- dt$V4 x2 <- dt$V5 # time X <- cbind( hank(x1,10) , hank(x2,10) ) Y <- c(diff(x1),0) tr <- 100:5000 ts <- 5001:length(x1) rf <- randomForest(Y[tr]~., X[tr,] ,ntree=100) pr <- predict(rf,X[ts,]) DT <- tail(dt,length(PR1)) dt2 <- cbind(DT,PR1,PR2) dt2<- dt2[,-6] write.csv2(dt2,file = "C:\\.....\\Desktop\\ddd.csv") 这能有多难？ 附加的文件： ddd.csv 54 kb mytarmailS 2020.11.20 12:08 #21416 叶夫根尼-丘马科夫。 嗯，是的，在这里更容易 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494 得到了它 )))) 接受 ) mytarmailS 2020.11.20 12:15 #21417 Evgeniy Chumakov: 你的文件中的某些内容与预测的行不一致（值+-）。 给我看一张照片。 Vladimir Perervenko 2020.11.20 12:15 #21418 mytarmailS: 弗拉基米尔，你知道是什么让TTR包的ZZ感到恶心吗？有时会引出这种不足。 而且总的来说，我越看越觉得不妥。 这是一个正常的、足够的ZZ。但在欧元兑美元上画ZZ，膝部有9个点 - ?我已经很久没有这种文物了。 пример zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F) 1.检查班级HL。它必须是矩阵或XTS。名字后面的那些点是什么？d$X.HIGH。 2.我已经很久没有在这个符号上有一个小于25pt（4位数）的膝盖了。玩弄一下膝盖的大小。 mytarmailS 2020.11.20 12:25 #21419 Vladimir Perervenko: 一个正常的、足够的ZZ。但要在欧元兑美元上建立一个膝盖为9点的ZZ - ?我已经很久没有这样的神器了。1.检查HL类。它必须是矩阵或XTS。名字后面的那些点是什么？d$X.HIGH。2.我已经很久没有在这个符号上有一个小于25pt（4位数）的膝盖了。玩弄膝关节的大小。 好的，我会研究的。 而这 只是R-ka在我读到Tcht时对我的变量的称呼。 Evgeniy Chumakov: 蓝色行，红色预报。 好吧，预测是已知的前一点。 虽然写的时候应该考虑到，嗯......。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.20 12:41 #21420 Vladimir Perervenko: 好于144。 可能的。这个逻辑大约是几个小时，一天，一个星期，一个月，一个季度，一年，10年。 1...213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在NS中运行这个ZZ。
你想让我预测什么？ 时间正常化还是价格正常化？
最好是价格，时间作为一个附加行（无论是否影响预测）。
一般来说，国家统计局会从这两个系列中揭示出一些有趣的东西，或者没有。
标志的重要性
竖线 后的预测
蓝线预测
也就是说，时间序列对预测没有影响？
并预测时间序列
蓝色预报--那么，预报到底行不行？
这次你是不是搞错了行的方向？
它的预测都是自动的！！！。
但是我们想一想，如果我们给出一些高峰和低谷，我们是否需要时间来理解高峰之后会有低谷？
时间
你能不能做一个像我发布的那样的文件，但在其中添加一个预测栏？
你是如何进行规范化处理的？
下面是所有的代码，从读取文件，到训练模型，再到写入文件...
这能有多难？
嗯，是的，在这里更容易 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494
得到了它 )))) 接受 )
你的文件中的某些内容与预测的行不一致（值+-）。
给我看一张照片。
弗拉基米尔，你知道是什么让TTR包的ZZ感到恶心吗？
有时会引出这种不足。而且总的来说，我越看越觉得不妥。
这是一个正常的、足够的ZZ。但在欧元兑美元上画ZZ，膝部有9个点 - ?我已经很久没有这种文物了。
пример zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)
1.检查班级HL。它必须是矩阵或XTS。名字后面的那些点是什么？d$X.HIGH。
2.我已经很久没有在这个符号上有一个小于25pt（4位数）的膝盖了。玩弄一下膝盖的大小。
好的，我会研究的。
而这 只是R-ka在我读到Tcht时对我的变量的称呼。
蓝色行，红色预报。
好吧，预测是已知的前一点。
虽然写的时候应该考虑到，嗯......。
好于144。
可能的。这个逻辑大约是几个小时，一天，一个星期，一个月，一个季度，一年，10年。